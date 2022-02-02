英國首相府「派對門」：調查報告的關鍵看點和對約翰遜的可能影響

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2月2日約翰遜離開首相府去議會參加首相問答。

英國首相鮑里斯·約翰遜和唐寧街十號首相府被指違反新冠疫情封城抗疫規定、聚眾派對的事件仍在繼續發酵。

由英國政府委派的高級公務員蘇·格雷（Sue Gray）所展開的內部調查已經公布初步結果，結論之一是「領導缺失、判斷有誤」。

在英國下議院周三（2月2日）的首相問答環節中，約翰遜再次面對黨內和反對黨議員要求他辭職的壓力，而他領導的保守黨內部據報有更多議員上書，加入了對首相的不信任表態機制。

如果有54名執政保守黨議員提交對他的不信任信，保守黨將進行黨內投票表決。如果首相未能贏得投票，新領袖的競選工作將開始展開。

格雷調查報告涵蓋哪些聚會？

格雷在她的調查報告中指出，共有16起違反防疫規定的聚會事件屬於她的調查範圍，其中12起目前正由倫敦警察局進行調查。

這其中還包括以前沒有報道過的三次聚會。

這16次聚會的時間跨度在2020年5月至2021年4月之間。

除了一次在教育部舉行的聚會外，所有聚會都是在首相府唐寧街10號或內閣辦公室舉行。

之前沒有報道的三起聚會中，有兩起發生在首相府，另一起發生在內閣辦公室。

警方正在調查的12起聚會包括：

2020年5月20日約翰遜在首相府花園參加的酒會；

2020年6月19日在內閣辦公室為約翰遜舉行的生日派對；

2020年11月13日在唐寧街十號號舉行的聚會。

調查報告批評意見

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國首相約翰遜一次又一次面對疫情期間違規違法聚會的指稱，引起社會層面的極大不滿。抗議標語牌諷刺約翰遜：沒人告訴我呀！真的假的？

格雷在報告中明確指出：有些聚會根本就不應該允許；還有些聚會不應該允許發展到後來的地步。

她的批評意見可以總結為三個重點：

1.疏於遵守

鑒於公眾被要求「服從接受嚴重影響生活的各種限制」，某些聚會上的做法「難以自圓其說」。

有些聚會「疏於遵守」政府防疫標凖和當時政府對公眾的期望。

考慮到當時全國的情況，有些聚會似乎「極少考慮」對公眾健康可能造成的風險，以及聚會將對公眾造成的影響。

2.領導缺失

報告認為，唐寧街十號和內閣辦公室的不同部門在不同時期都存在「領導缺失、判斷有誤」問題。

一些聚會「根本就不應該允許發生」，還有些聚會「不應該允許繼續發展到後來的地步」。

應該有「更簡單容易的方式，讓工作人員除了向直接上級反映之外，還有其他非正式的渠道表達關切。」

3、飲酒文化

無論在什麼情況下，「工作場所飲酒過量飲酒都是不合適的」。

每個政府部門都應該「針對飲酒制定明確的規定政策」。

本次如何調查？

格雷的英國政府內部調查組共與70人談話，其中有人談話不止一次，不過所有談話對象的姓名都沒有公開。

調查小組還查了電子郵件和各種電子短信，照片和辦公場所出入登記表。

格雷報告中沒有評論任何聚會是否違反防疫規定，表示這麼做在警方調查期間「不恰當」。

另外，在警方仍然調查期間，她能公開的聚會細節「極為有限」。

接下來如何？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國首相約翰遜為「派對門」醜聞致歉，反對派促其下台

在格雷調查報告公布後，英國首相府表示，一旦警方完成調查，格雷將公布一份新的報告。

英國警方也證實，已經收到了500多份文件和300多幅照片，並凖備問訊那些「可能違反抗疫規定」的人。

BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssburg)評論說，雖然格雷的初步報告只有短短12頁，但結論卻「很具破壞力」。

「它白紙黑字地寫出來讓所有人都看到：當全國都處於封城狀態時，政府高層卻有違反規定的行為。」

昆斯伯格認為，格雷報告目前還沒有造成像多米諾骨牌一樣的壓倒性效果。