英國女王登基70年白金禧：未來王后卡米拉成長記

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國王儲查爾斯王子與夫人康沃爾公爵卡米拉

英國女王伊麗莎白二世表示，在儲君查爾斯王子登基成為國王時，希望他的夫人卡米拉將「被稱為王后」。

英國女王在為紀念登基70週年發表的特別文告中表示：「當我的兒子查爾斯成為國王時，我知道你們將像以往支持我一樣，支持他和他的妻子卡米拉。我衷心希望，到那時，卡米拉將被稱為王后，繼續她的王室工作。」

王室記者們評論說，這是女王對卡米拉的認可；而卡米拉多年來對王室忠心耿耿、盡心盡責，女王的認可當之無愧。

查爾斯王子回應說，女王的表態令他及「親愛的妻子」深感榮幸。

昔日爭議人物

現年74歲的卡米拉，17年前與查爾斯王子結婚，如今已經成為王室資深成員之一。

但是，卡拉米最初嫁入王室時，並不為很多英國公眾所接受。作為一個有爭議的人物，她被一些人指責為查爾斯王子與戴安娜王妃婚姻破裂的原因。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 查爾斯王子和卡米拉1999年被拍到一起離開麗茲酒店，這是兩人第一次以朋友身份公開亮相。

卡米拉閨名是卡米拉· 羅斯瑪麗·尚德 （Camilla Rosemary Shand），1947年7月17日出生在一個上流社會的家庭，她在東薩塞克斯郡的鄉村長大。

卡米拉曾在倫敦接受中學教育，其後又去瑞士和法國完成學業。

卡米拉和查爾斯在1970年溫莎的一場馬球賽上首次相識。其後他們成為非常要好的朋友。但兩人並沒有結婚。卡米拉嫁給了安德魯·帕克-鮑爾斯准將，並育有兒子湯姆和女兒勞拉。

儘管卡米拉身為人婦，但她一直是查爾斯最信任的朋友。而查爾斯也在1981年7月與戴安娜結婚。

1994年，查爾斯首次在全國的電視上承認他與卡米拉有婚外情。但他說這發生在他與戴安娜的婚姻「不可挽回地破裂」之後。

1997年，戴安娜在巴黎發生車禍喪生。

直到1999年，她和查爾斯才公開了他們的戀情。他倆被拍到從倫敦市中心的麗茲酒店（Rits）一起出來，而這一公開露面是精心策劃的公關活動一部分。

王儲「賢內助」

從那時起，卡米拉在公眾心目中的形象有所改變。多年來，她因積極倡導自己熱心的事業和興趣而受到讚揚，得到她支持的包括掃盲慈善機構、動物福利組織和為家庭虐待受害者提供幫助的組織。

卡米拉在針對婦女的性暴力問題上也大聲疾呼。2021年在倫敦的一次演講中，她提到了倫敦兩起女性被害案——薩拉·埃弗拉德和薩賓娜·內薩的謀殺案，並呼籲男性也要加入「解決性暴力文化的行列」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2005年4月9日，查爾斯王子和多年的戀人卡米拉終於成婚。他倆離開溫莎堡聖喬治教堂時，女王臉上露出笑容。

以王室為題材的作者佩妮·朱諾說：「她一直很忠誠、謹慎，努力投身她的慈善機構工作，是查爾斯王子的賢內助。」

「她接手王室工作時年齡相對較大，但她的表現算得上非常出色。」

卡米拉曾透露自己童年時特別喜愛小馬，說每天除了「騎著小馬到處跑」，別的什麼不想。

她的其他興趣包括閲讀，她談過兒童書籍的重要性，並稱《黑美人》是她的最愛的書籍之一，她還是文學界乾草節（Hay Festival）的粉絲。新冠疫情期間，她在社交媒體Instagram上組織了一個讀書俱樂部。

維多利亞·霍華德是《王室編年史》網站的編輯。她說，」許多人都會看到康沃爾公爵夫人多年來所做的出色工作，她的忠誠、謹慎和所付出的努力。我想許多人都很高興看到女王對她的認可」。

許多王室評論員說，有卡米拉在身邊，查爾斯常常顯得放鬆。

在她與查爾斯王子結婚之前，卡米拉的生活遠離王室和公共活動，有時這種正常生活的經歷會顯示出來。

在2020年的一次採訪中，卡米拉透露她在封城抗疫期間很享受不必正式著裝的日子，每天可以穿牛仔褲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年11月，康沃爾公爵夫人卡米拉在倫敦市市政廳發表講話。

卡米拉作為兩個孩子的母親，也透露過她對孫子們的愛，說在封城期間對孫子們的思念是「最不能忍受的」，她只想「衝上去擁抱他們」。

朱諾說，卡米拉將賦予王后的角色更多人情溫暖。「她很有趣，很友好，眼睛裏有一種閃爍的光芒。見過她的人都覺得感覺好極了。」

頭銜爭論結束

當卡米拉和查爾斯在2005年以註冊方式結婚時，由於此事在公眾中的敏感性，當時王室曾宣佈卡米拉將被稱為伴妃（Princess Consort），而不是王后（Queen Consort）。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 歷史上的英國王室婚禮：查爾斯與卡米拉（2005年）

但王室專家說，女王現在對卡米拉的認可將影響公眾對卡米拉的看法，擁護她成為王后。

前王室記者彼得·亨特說：「對卡米拉來說，從婚姻中的第三者到候任王后的旅程已經完成。」

來自《你好！》雜誌的艾米麗·納什同意這個觀點。「女王通過正式認可卡米拉被稱為王后，解決了一個多年來的爭論。我認為這就是女王此番表態的結果。」

朱諾補充說，「這是女王的願望，這不是說查爾斯到時候任性妄為，非要給他所愛的女人這樣的名分。而是這個稱號來自女王首肯，卡米拉有此名分既正確，又當之無愧，非常名正言順。」

在歷史學家羅伯特·萊西看來，女王在菲利普親王去世不到一年的時間裏對卡米拉的地位正式表態，頗為令人感慨。

他說：「女王顯然一直在思考菲利普親王作為伴侶對她的重要性。她剛剛失去了自己的伴侶，我想我們現在聽到女王對卡米拉的願望，與這一點很有關係。」