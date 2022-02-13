北京冬奧冰壺揭秘：蘇格蘭偏僻小島花崗石的前世與今生

露絲·埃莉傑（Ruth Iredje）

BBC 蘇格蘭記者

41 分钟前

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images

隨著北京冬季奧運會的舉行，冰壺運動再一次成為人們關注的焦點。而北京冬奧會上使用的冰壺，全部來自蘇格蘭一個無人居住小島。這個小島上獨一無二的花崗岩為冰壺運動提供了最佳的器材。

在蘇格蘭艾爾郡的古鎮莫赫林（Mauchline, Ayrshire），有一家專門手工製作冰壺的作坊凱斯（Kays Curling）。這個作坊裏，來自艾爾郡小島艾爾沙·克雷格（Ailsa Craig）的花崗岩被打造成比賽用的冰壺。

如今，這家公司製作的冰壺是世界冰壺協會所有比賽中唯一指定使用的產品。

凱斯公司創立於1851年，自1924年第一屆法國霞慕尼（Chamonix Games）冬季奧林匹克運動會以來，一直為冬奧會提供冰壺。

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 吉米·威利（Jimmy Wyllie）是凱斯冰壺公司的總經理，已經在該公司工作了57年。

凱斯冰壺公司的72歲的總經理吉米·威利（Jimmy Wyllie）, 自15歲開始就任職於這家公司，至今已經57年。

他在英國廣播公司BBC的蘇格蘭地方電台節目中說，「歷史書籍都告訴我們，用艾爾薩·克雷格島上的石材製作冰壺可能至少有200年之久。」

「島上出產兩種石材，以前能用兩種花崗岩分別做成兩種冰壺。」

如今，冰壺用這兩種花崗岩合體製成。普通的綠色艾爾莎·克雷格花崗岩用來製作冬奧冰壺的主體，再添加藍色磨石花崗岩。

在作坊裏，工人們每一個小時製成一個冰壺，一周的冰壺產量為38個。每個都必須經過形狀和平衡度的嚴格檢查，確保符合奧運會的要求。

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 艾爾沙·克雷格小島（Ailsa Craig）距離蘇格蘭本土約10英里，島上無人居住。

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 島上出產的花崗岩非常獨特，其他地方沒有。

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 島上花崗岩的硬度使它成為製作冰壺的最理想石材。

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 艾爾郡古鎮莫赫林（Mauchline, Ayrshire）凱斯冰壺作坊裏一塊從島上採來的巨石。

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 凱斯冰壺作坊裏牆上掛著各種工具。

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 工人們手工打磨一塊冰壺用的石頭需要一個小時。

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 正在切割成冰壺形狀的花崗石

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 凱斯冰壺公司創立於19世紀中葉，已經有170年的歷史。

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 2022年北京冬季奧運會上使用的全部冰壺都產自凱斯冰壺公司

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 冰壺製作過程產生大量灰塵和噪音，工人必須做好防塵防噪音保護。

圖像來源，Andy Buchanan/AFP/Getty Images 圖像加註文字， 冰壺基本成型，仍需繼續加工。

冰壺小知識

根據記載，冰壺運動最早起源於英國最北部冰凍湖面和池塘上玩的一種遊戲，可以上溯到14世紀。

世界上最古老冰壺的年份是1511年。這塊石頭現在保存在蘇格蘭斯特林工匠藝術博物館（Stirling Smith Art Gallery & Museum）。

冰壺在1924年作為表演項目被納入第一屆冬奧會，1998年正式列入冬奧會比賽項目。

冬奧會冰壺項目中，冰壺的尺寸和重量都有規定：每塊重20公斤，寬278毫米，高136毫米。