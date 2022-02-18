運動過度：怎樣避免陷入運動成癮的怪圈

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 運動雖然好，但過猶不及。

經常運動有益健康，並能減少緊張和壓力感。但過猶不及，如何避免運動過度、甚至運動成癮反而損害健康呢？如何把握分界點？

英國精神健康慈善機構Mind擔心有些人過度依賴運動，敦促「運動成癮者」要適當休息。

21歲的英國女子凱瑟琳就是一名運動成癮者，她告訴BBC廣播四台《女性時空》節目，運動成了她一天生活的「唯一目的」；運動過量給她的精神健康帶來了負面影響，

運動成癮

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 運動要適度，而且要平衡。

新冠疫情期間，凱瑟琳和許多人一樣被強制休假，本來一直受到進食障礙困擾的她開始增加運動量來填補大量的空閒時間。

凱瑟琳說， 由於不上班，日復一日缺少了某種框架和規律，所以開始做更多運動來打發時間。

「當我開始迴避社交場所，並為能運動找借口時，我開始意識到有問題了。我還偷偷地做這一切。我不想告訴別人我去哪裏、做了什麼。我就想躲起來。很快，運動就成了我每天生活的唯一目的，」凱瑟琳說。

凱瑟琳還說，當她意識到這對她的精神健康帶來影響時已為時過晚。她的身體已經嚴重透支，心理已經無法承受，她向媽媽坦白。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 走步也是運動。

凱瑟琳說，她不得不強迫自己減少運動量，雖然她並不想這樣做，但她知道，從長遠來看要想恢復正常生活這樣做是必須的。

她開始記錄自己的運動量，並重新調整，把原來給自己規定的最低運動量調整為最高運動量。

她說，「我發現談論這方面的經歷非常難，因為人們並不認為運動會成為問題，或者認為可以運動過量」。

凱瑟琳說，「每個人都有適合自己的運動量。超過之後，開始無限量的運動，並強迫自己做幾乎跟身體本能相反的事。這時就很明顯，過量了」。

蛛絲馬跡

那我們應該在自己或親朋好友身上尋找哪些跡象來判斷是否運動上癮了呢？

Mind運動主管賈維斯說，大多數人活動不夠，這是個問題。但對有些人來說，問題是可能運動過度了。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 找到運動以外的其他愛好，比如靜坐正念冥想，也可以避免運動成癮。

她說，多少運動量才算合適是一個很個性化的問題，因為每個人情況都不一樣，但我們可以留意以下這些現象：

運動時間太長，或是強度太猛又沒有休息；

運動時停不下來，一停下來就會感到不開心或是憂慮；

運動已經影響了工作或是伴侶關係；

找借口運動、或是偷偷做運動；

生病，疲倦，或受傷後還仍然一天做幾次運動；

運動幾乎成為身份認同、生活中最重要的事情、界定自我；

「這時就成了問題，真的需要尋求幫助和支持，」 賈維斯說。

怎樣避免

以下是賈維斯給出的避免運動成癮建議：

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 找一些非運動活動，比如旅遊。

一，要有休息日

「自己先檢查一下，通過做個全身掃描或按摩；或是尋找一個新愛好，比如，閲讀、正念或攝影。休息應因人而異。有些人很難靜止不動的休息。可以先用一些輕微活動做休息 - 但不要是高強度的」。

二，確保有正確理由運動

「確保享受運動，感覺被賦予了活力。運動是因為它讓人感覺好。但還要確保了解休息的好處，以及多樣化日常的必要。我們需要力量訓練；我們需要伸展運動；我們也都需要休息日」。

三，參加一些自己喜歡的非運動活動

「嘗試跟他人聯繫，參與一些喜歡的非運動活動。嘗試做一些能讓你從日常生活中休息一會的活動或愛好 - 選擇那些有助於感覺良好的活動。我們可以自我檢查，但也要留意家人和朋友。如果擔心某人，只需問問他們為什麼要做這些運動，嘗試這些對話非常重要」。

四，設立現實目標

「可以設立現實目標，並非要基於體型或體重。善待自己。不要每一天都非要達到自己的最佳成績，告訴自己做不到也沒關係」。

五，保持某種平衡