天價水果 — 倫敦水果攤一隻菠蘿蜜為什麼賣200美元

1 小时前

圖像來源，Ricardo Senra/Twitter 圖像加註文字， 倫敦農貿市場上一隻波羅蜜標價160英鎊

BBC記者利卡多·森拉（ Ricardo Senra）這張照片發到推特上之後，在他的母國巴西社交媒體圈瘋傳，轉發10萬次 —— 倫敦最大、最古老的集市博羅市場（Borough Market）水果攤上，一隻菠蘿蜜標價160 英鎊（218 美元）。

這張離奇的價格標籤震撼了推特用戶社區，許多人戲言凖備飛到倫敦擺攤賣菠蘿蜜，一舉致富成為「億萬富翁」。

新鮮菠蘿蜜在巴西各地的市場價大致在1.10美元一隻，在其他熱帶國家也在大眾日常消費價格範疇，有些地方行人可以從路邊的樹上免費採摘，而巴西有很多地方路邊種菠蘿蜜樹，果子熟透後大部分就掉地上爛掉。

那麼，倫敦蔬果市場一隻菠蘿蜜怎麼可以貴得如此離奇？

BBC國際部巴西組記者路易斯·巴魯柯 （Luis Barrucho）發現有幾個原因。

首先，銷售地點左右價格，這條原則適用於所有商品，而新鮮蔬果尤其如此。

氣溫較低的國家，比如英國，不適合商業化種植菠蘿蜜之類熱帶水果。這些國家市場上的菠蘿蜜都需要進口，而近年來對這種奇異水果的需求在增加。

然而，菠蘿蜜進出口業務很複雜，風險較高。

運輸不易

這其中有多種因素，包括容易腐爛，季節性強，體積大。一隻菠蘿蜜可以重達 40 公斤，源自亞洲，極易腐爛，保質期短。

菠蘿蜜季節性很強，體積大，形狀不規則，包裝和運輸都不易。而且，到目前為止還沒有單看外表就能判斷新鮮與否的科學檢測方法。

總部位於荷蘭的奇異水果進口商 Torres Tropical BV 的業主法布裏齊奧·托雷斯（ Fabricio Torres）說：

「許多來自亞洲和南美等地區的水果通過客機運往歐洲。航空公司現在正在為貨運空間尋找更高附加值的產品。菠蘿蜜極易腐爛且屬於小眾商品，不值得大量進口。 所有這些都推高了最終價格。」

又因為新冠疫情，國際空運運費大幅上漲，他補充說。

圖像來源，Ricardo Senra/Twitter

市場供求

從供應層面看，許多盛產並出口菠蘿蜜的國家，大部分在南亞和東南亞，市場渠道和農產品加工業欠缺，導致浪費巨大。

在市場需求方面，隨著素食者增多，發達國家對這種在產地受冷落的水果的需求驟增，因為它被視為是肉類食品的替代物。

英國目前大約有 350 萬素食者，且人數在持續增加。

菠蘿蜜果肉煮熟後口感類似牛肉和豬肉，和豆腐、素肉、無麩麵筋等食物一樣備受素食者歡迎。但它成熟很快，適宜用作烹飪的時間很短，熟透的菠蘿蜜很甜，只能用作甜品。

根據諮詢公司 IndustryARC 的估計，全球菠蘿蜜市場在2021-26年期間將以每年3.3%的速度增長，到 2026 年預計市場規模將達到 3.6 億美元。