烏克蘭危機與英國取消投資移民「黃金簽證」的前因及影響

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭危機成為英國取消投資移民簽證項目的導火索。

烏克蘭危機成為英國政府最終決心取消針對外國投資者的投資移民簽證項目的導火索。這對想移民英國的中國人可能又會有什麼影響？

2022年2月，英國政府宣佈中止已經持續多年針對外國投資者的投資移民簽證項目，也就是所謂的「黃金簽證」項目。

英國內政部網站稱，原因是出於安全考慮。內政大臣帕特爾表示，政府結束投資者簽證項目是開始新一輪對非法融資和欺詐的打擊。

英國政府官員對BBC表示，在烏克蘭面臨俄國入侵之際，政府面臨切斷英國與俄羅斯關係的呼籲。

長期在英國從事國際移民和法律諮詢事務的業界人士對BBC中文表示，英國關閉這個投資移民路徑的導火索正是烏克蘭危機。

什麼是「黃金簽證」？

針對外國投資者的投資移民簽證項目英文簡稱Tier 1投資移民項目。該計劃於2008年推出，旨在鼓勵歐盟以外的富人在英國投資。

這個項目要求申請人將2百萬英鎊以上的資金投資到英國，從而可以讓申請人和其直系親屬包括配偶和未滿18歲的子女最快2年即可獲得英國永久居留身份。

T1投資簽證計劃可以讓外國富豪取得英國居留簽證，持有居留簽證的人可以再申請英國永久居留權，所需要的居留年限按照投資金額有不同的要求：

投資1000萬英鎊者，只需要兩年就能申請永居

投資500萬英鎊者，需要三年時間就能申請永居

投資200萬英鎊者，需要五年時間就能申請永居

而移民通過專業工作取得英國永久居留身份至少要5年。因此，方便富有人群靠投資移民英國的這個項目被稱為「黃金簽證」。

自從2008年推出黃金簽證以來，英國內政部已經向14516名俄羅斯公民核發投資簽證。

該項目持續13年之久，中國人是通過這個項目獲得批准移民英國的最多人群。僅在過去12個月裏，總共約有800名人士獲批了投資移民簽證，其中俄籍人士有80多人獲簽，中國籍人士則有210人獲簽。

但在英國媒體的有關報道中，對有爭議的「黃金簽證」項目的批評對象主要是俄羅斯的非法資金。這又是為何呢？

中國與俄國投資移民主要區別有哪些？

英國內政部註冊移民顧問李爾王的國際移民和法律諮詢事務所從事「黃金簽證」移民業務多年。他對BBC中文解釋說，通過這個項目移民英國的中國人和俄國人有很大區別：

獲得批准的中國移民雖然人數多於俄國，但中國來英國的投資移民主要是以企業主為主，基本都能說清自己的資金來源；

還有，借此路徑申請移民英國的多數中國人並不是中國的頂尖富豪，其中很多人辦理移民，也順便辦理留學英國；

再者，中國投資人中很少有做金融的，基本都在房地產，醫藥和工廠實體等領域，新的也有互聯網。而俄國申請人則不同，很多是大亨寡頭，投資金額遠高於中國人。比如一下子用天價投資購買英超俱樂部，涉及到非常複雜的金融交易。

俄羅斯能源公司"En+ Group"就是這樣一個例子，該公司最初在倫敦上市時是由俄羅斯總統普京關係密切的億萬富翁奧列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）所掌控。

烏克蘭局勢如何成為「導火索」？

俄羅斯資金在英國銀行和房地產領域的規模相當之大，以至於倫敦有「倫敦格勒」（Londongrad）的外號。

在英國議會裏，「黃金簽證」項目近年來一直受到反對黨人士多次批評，包括一些大亨在內的俄國申請人被指是普京的代理人。

英國下議院2018年一篇報告呼籲政府填補漏洞，以防受到制裁的外國政權及企業來英國取得資金。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 通過英國投資移民簽證項目獲批中國人多數投資企業，但俄國人投資金融交易較多，金額更大，來源複雜。

政府雖然後來提高門檻，加強對資金審核，但呼籲關閉的聲音依然不斷，批評者還指出，移民簽證項目對英國經濟實際貢獻並不大。但是，英國脫歐和新冠疫情的爆發拖延了政府對這個項目的審理。

李爾王認為，近期烏克蘭局勢成為英國最終決定即刻終止該項目的導火索：英國已經開始對俄國進行經濟制裁，打擊俄國非法資金也是一項重點。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣佈對五家俄羅斯銀行和三名高淨值人士實施制裁。他還說，「這是第一部分……我們隨時凖備採取進一步的制裁行動。」

然而，也有一些英國議員呼籲，政府應該更加強硬，包括對更多銀行和寡頭採取措施。

未來對中國移民可能有怎樣的影響？

英國政府在宣佈停止「黃金簽證」項目的同時還表示，要複查過去的一些案例，主要是資金來源。

但李爾王認為，這對已經通過這個項目辦理移民的中國人實際沒有太大影響，特別是資金來源清楚的申請人。

就未來影響，李爾王說，英國在投資移民市場定位屬於高端產品，本來批准人數有限。未來英國政府移民政策不再單純看重資金，而是人才和知識。