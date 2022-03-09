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烏克蘭俄羅斯局勢：澤連斯基英國議會演講 「將在森林田野岸邊街道戰鬥」
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烏克蘭俄羅斯局勢：澤連斯基英國議會演講 「將在森林田野岸邊街道戰鬥」
34 分钟前
在俄羅斯入侵烏克蘭十三天後，烏克蘭總統澤連斯基在英國議會通過視頻連線發表演說，成為了首位在英國下議院演講的外國領導人。他的演講獲得了下議院議員們長時間的起立鼓掌致意。
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