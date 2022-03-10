切爾西足球俱樂部：俄羅斯大亨阿布拉莫維奇被英國制裁

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯大亨羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）從2003年至今是英國足球俱樂部切爾西的東主

俄羅斯入侵烏克蘭軍事行動持續兩周，作為英國政府制裁措施的一部分，俄羅斯大亨羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）出售英超足球俱樂部切爾西的計劃已經被停止。

英國政府周四（3月10日）宣佈對阿布拉莫維奇實施制裁，包括凍結其資產和發佈旅行禁令。

這名億萬富翁是英國制裁的七個俄羅斯寡頭之一。

英國制裁的其他俄羅斯億萬富翁包括奧列格·傑裏帕斯卡(Oleg Deripaska)和伊格爾·謝欽(Igor Sechin)。

這是英國迄今最高調的一次制裁行動。英國政府表示，阿布拉莫維奇的資產淨值估計為94億英鎊。

英國政府稱，將提供一份特殊許可證，允許切爾西足球俱樂部在受到制裁的情況下繼續運營。

英國財政部周四在一份文件中形容阿布拉莫維奇為一個「親克里姆林宮的寡頭」，與普京關係密切。

據報道，阿布拉莫維奇此前一直否認與普京或克里姆林宮有密切的財務關係，並宣稱已同意烏克蘭的要求，幫助協調談判以結束戰爭。

英國首相約翰遜說，「今天的制裁是英國堅定不移地支持烏克蘭人民的最新步驟，對於那些支持入侵的人來說，不可能有安全庇護所。」

「我們對那些促成殺害平民、毀壞醫院和非法佔領主權盟國的人將毫不留情。」

對切爾西的影響？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 自阿布拉莫維奇收購切爾西俱樂部以來，切爾西取得了重大成功，贏得了包括歐洲冠軍聯賽、英超聯賽和足總杯在內的主要冠軍。

英國政府已經給切爾西俱樂部頒發了一個特別許可證，允許履行已定的比賽，支付員工工資，並允許現有持票人觀看比賽。

季票持有者仍然可以參加他們有票的比賽，但俱樂部現在不能再出售任何門票。

俱樂部的商店也將被關閉。切爾西也不能接收或轉會任何球員。

據BBC了解，英國政府願意考慮進一步增加特別許可證的內容，允許出售俱樂部。但條件之一是，阿布拉莫維奇必須證明他不會從中獲利。

在阿布拉莫維奇宣佈有意出售切爾西後，到周三有20個買家在關注潛在的切爾西收購案，其中包括英國商人。

英國文化、媒體和體育大臣納丁·多里斯表示，政府現在的重點是讓那些使普京政權得手的人承擔應有的責任。

她說，「我知道這給俱樂部帶來了不確定因素，但是政府將與英超和俱樂部合作，確保在足球運動得以持續的同時也打擊那些制裁對象。」

她在推特上表示，「足球俱樂部是文化資產，是我們社區的基石」。

自2003年阿布拉莫維奇以1.4億英鎊收購切爾西俱樂部以來，切爾西取得了重大成功，贏得了包括歐洲冠軍聯賽、英超聯賽和足總杯在內的主要冠軍。