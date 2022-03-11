華為英國兩名董事辭職 中國公司因烏克蘭危機面臨難題

39 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 華為英國公司的兩名非執行董事因該公司在烏克蘭衝突中的立場而辭職。

華為英國公司的兩名非執行董事因該公司在烏克蘭衝突中的立場而辭職。

BBC獲悉，安德魯·卡恩爵士（Sir Andrew Cahn）和肯·奧莉薩爵士（Sir Ken Olisa）認為，由於公司未能迅速譴責俄羅斯入侵，他們難以繼續擔任該職務。

華為英國公司對兩人曾提供的「寶貴指導」表示感謝。

當BBC記者詢問華為是否會繼續與俄羅斯開展業務時，該公司表示：「我們不會進一步置評。」

「強有力支持」

BBC獲悉，兩位董事都認為，這家總部位於深圳的公司應迅速譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。

據信，雙方都認為，儘管這對該公司來說情況複雜，但公司的立場與他們作為英國公司董事會成員的預期不一致。

華為一名官員表示：「安德魯·卡恩爵士和肯·奧莉薩爵士分別於2015年和2018年被任命為華為英國董事會成員，他們帶來了商業和技術領域的豐富經驗。」

「兩人都對華為在英國的運作上提供了強有力支持，並協助維持了最高的公司治理標凖。」

圖像來源，Getty Images

「毀滅性」行動

在兩人辭職的消息傳出之際，美國警告中國企業不要違反向俄羅斯出口技術的限制。

美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）對《紐約時報》表示，華盛頓可能會對無視對俄製裁的中國公司採取「毀滅性」行動，包括禁用這些公司在生產時所需的美國設備和軟件。

雷蒙多表示，俄羅斯「肯定會拉攏其他國家，繞過我們的制裁和出口管制」。

這些威脅類似於華盛頓2020年針對華為採取的措施，當時特朗普（Donald Trump）政府將該公司列入「實體清單」，禁止其在未經政府批准的情況下從美國企業獲取技術。

美國政府當時認為華為對美國國家安全構成了威脅，但華為對這一說法堅決否認。

但這些限制措施嚴重打擊了該公司的盈利情況，並使其無法獲得關鍵技術。

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這並非第一次有華為英國的董事會成員因地緣政治問題而離職。

英國石油公司（BP）前首席執行官約翰·布朗勳爵（John Browne, Lord Browne of Madingley）在2020年辭去華為英國董事長一職。不久後，英國政府禁止該公司參與建設該國的5G網絡。

英國電信集團（BT Group）前董事長麥克·雷克爵士（Sir Mike Rake）也於2021年從華為英國董事會辭職。

中國公司面臨難題

俄羅斯入侵烏克蘭已超過半個月。與包括蘋果（Apple）、耐克（Nike）、麥當勞（McDonald's）等眾多西方公司紛紛暫停在俄業務形成對比，幾乎沒有大型中國公司加入這一抵制行動。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）援引一位中國科技行業人士的話說，中國企業「不會發表與政府立場相衝突的觀點」。「它們也希望迴避發表對俄友好的聲明，以免在西方市場激起購買抵制。」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 俄羅斯與中國關係緊密。

俄羅斯與中國關係緊密。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月初訪華時，北京以「上不封頂」形容中俄關係。

烏克蘭危機爆發後，中國一直拒絶將俄羅斯的行動稱為「入侵」，反對對俄羅斯進行制裁，並在聯合國大會緊急特別會議上就譴責俄羅斯入侵的決議投下棄權票。

中國社交媒體上壓倒性的支持俄羅斯的輿論，讓一些中國公司進退兩難。

中國網約車巨頭滴滴上月底表示，由於收益不佳，計劃於3月4日退出俄羅斯，但不到一周後，該公司改變了決定。

電腦製造商聯想在中國也受到了嚴厲批評。此前有中國媒體報道稱，聯想將停止向俄羅斯供應產品，但沒有透露消息來源。

但中國主導建立的亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)在衝突爆發後宣佈，暫停所有與俄羅斯和白俄羅斯有關的正在進行和計劃進行的業務。

烏克蘭戰爭爆發後，有未經證實的報道稱，華為將向俄羅斯的通訊系統提供支持服務，引發質疑。前英國保守黨領袖鄧肯·史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）在下議院要求對此進行調查。