英國軍購債務和伊朗釋放關押者是怎樣聯在一起的？

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 扎加里-拉特克利夫和阿舒里獲得釋放後返回英國

擁有英國和伊朗雙重國籍的女子—納扎寧·扎加里-拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）在伊朗被關押將近六年之後獲釋，返回英國與家人團聚。

與她一起獲釋的還有另一名也是英伊雙重國籍的男子阿舒里（Anoosheh Ashoori）。

他們兩人的釋放也被和英國支付積欠伊朗的一筆40年前的軍購債款聯繫在一起。

40年前的軍購債務從何說起？

1970年代，當時統治伊朗的親西方王室向英國訂購1500輛酋長式坦克（Chieftain），以及250輛裝甲搶救車，軍購金額估計6.5億英鎊。

這筆軍購款項被支付到當時英國國防部附設的私人子公司國際軍事服務公司（International Military Services, IMS）。

但是後來英國只向伊朗當局交付了185輛坦克，伊朗就在1979年爆發了伊斯蘭革命，伊朗王室也被推翻下台。

伊朗政府此後一直試圖向英國討回尚未交付的軍購款項。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊朗向英國訂購1500輛酋長式坦克

伊朗如何討債？

1990年，伊朗將IMS公司告上國際商會（International Chamber of Commerce）仲裁，國際商會是管理國際貿易糾紛的國際商業組織。

2001年，仲裁結果伊朗勝訴，IMS提出上訴，不過在2002年該公司同意如果上訴不成功將向法院支付3.285億英鎊。

2009年上訴裁決維持伊朗勝訴的原判。

但是，歐盟在2008年已經開始向伊朗實施制裁，IMS支付的款項無法交付給伊朗人。

後來事情如何發展？

英國政府承認因為沒有完全交付坦克裝備而欠伊朗錢，但表示伊朗遭到經濟制裁，沒辦法支付款項。

另外，英國對伊朗的欠款究竟有多少，具體數字也沒有定論。

2002年IMS公司支付的3.285億英鎊的擔保款引發許多爭議，英國對這筆款項中有多少應該付給伊朗也有不同意見。

這怎樣和扎加里-拉特克利夫聯在一起？

扎加里-拉特克利夫2016年4月在伊朗被關押至今將近六年，她被指控陰謀顛覆伊朗政府，她始終否認這個罪名，表示自己是無辜的。

扎加里-拉特克利夫表示，關押她的人透露說，她被關押和英國拒絶還債被聯繫在一起。

2021年，當時英國外交大臣亨特表示，伊朗將她的案件和為償還的債務聯繫在一起。

亨特表示，「我認為他們試圖把扎加里-拉特克利夫押作人質，用來索討酋長式坦克這筆債務，我們當然拒絶將兩者連在一起，因為我們不希望鼓勵人質外交，我們要以法律途徑解決問題。」

英國政府也不承認扎加里-拉特克利夫和其他雙重國籍被關押者的案件和這筆債款有任何關係。

2021年英國首相約翰遜表示，「這是兩件完全不同的事情。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 扎加里-拉特克利夫的家人請求英國政府介入協助

雙方如何達成協議放人？

英國外交大臣特拉斯和伊朗外交部雙方進行了數個月的談判之後，扎加里-拉特克利夫和阿舒里獲得釋放。

另外還有一名雙重國籍者——塔巴茲（Morad Tahbaz），也被從獄中暫時釋放。

特拉斯也宣佈，伊朗釋放關押者的同時，英國也「同步」解決這筆IMS債務問題。

她表示， 經過「非常複雜的」來回談判之後，英國政府找到支付3.938億英鎊的方法，而這筆款項的支付並不違反現行的制裁措施，全球反恐金融措施，以及防治洗錢法律。