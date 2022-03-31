烏克蘭戰爭：英國情報機關首長告誡中國三思與俄羅斯」靠得太近「

34 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄羅斯從經濟與文化上已經被西方世界隔絶在外。中國是否是俄羅斯尋找支持的唯一選項？北京的幫助是否會讓俄羅斯付出代價？

英國網絡情報機關首長公開向中國喊話稱，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，北京與莫斯科「走得太近」不符合中國利益。

英國政府通信總部（GCHQ）總監傑瑞米·弗萊明爵士（Sir Jeremy Fleming；傅烈明）星期四（3月31日）說，中國矢志稱謂國際舞台上的領軍人物，而俄國領導人正在「故意和非法」地無視國際「交通法則」。

弗萊明爵士在訪問澳大利亞首都堪培拉期間發表了這次罕有演說。他還稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）「嚴重錯估」烏克蘭形勢，他的幕僚「害怕告知他真相」。最新情報顯示，目前侵烏俄軍裝備不足，士氣低落。

中國暫未見就弗萊明爵士涉華言論發表回應。

汪文斌重申：」中俄合作爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限。中俄關係不結盟，不對抗，不針對第三方。「

弗萊明爵士在堪培拉澳大利亞國立大學（Australian National University）發表是次演說前，倫敦唐寧街首相府曾表示，英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾於3月25日與中國國家主席習近平通話，期間就烏克蘭局勢「坦率」交換意見。

弗萊明爵士認為，普京在持續增強自身反美對抗力量之際做出「戰略選擇」，與中國靠攏。克里姆林宮認為中南海在當前危機下可以充當軍火與技術供應方，同時充當承接俄國油氣供應的市場。

圖像來源，ANU TV / YouTube / PA Media 圖像加註文字， 弗萊明爵士在訪問澳大利亞期間發表對中俄關係的評論。

但弗萊明爵士同時認為，習近平對中俄關係的看法「更細緻入微」。

弗萊明爵士說：」中國著眼於收復台灣，因此並不希望做出任何限制其未來行動的事情。「

」俄羅斯明白，長遠而言，中國軍事與經濟實力將日益強大，而兩國利益存在衝突，俄羅斯終將被排斥。「

弗萊明爵士同時呼應美國與烏克蘭官員言論，稱普京總統」低估了他的行為將如何催化出更強大的聯盟關係「，」他淡化了各方制裁所帶來的經濟後果，他高估了其軍隊能迅速獲勝的能力「。