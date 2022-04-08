英國新離婚法：離異不再需要指責對方做為理由

多米尼克·卡西亞尼（Dominic Casciani）克萊爾·埃裏森（Claire Ellison）

BBC記者

1 小时前

圖像加註文字， 歐麗薇亞為了保護子女，不願意在離婚過程中指責前夫

英國開始實施新離婚法，這是幾十年來最具深遠影響力的有關法律變動：離婚者不必再互相指責對方有過錯。

英格蘭和威爾士的無過錯離婚規定是家庭律師多年游說的結果。他們說，把指責過錯從離婚中移除有助於更多的離婚者能重新開始新生活，更好地保護未成年子女。

在蘇格蘭已經有無過錯離婚規定，但是在北愛爾蘭仍將維持舊法。

改革前的法律規定是什麼？

英格蘭和威爾士過去的法律規定，任何人提出離婚希望迅速分手必須要指責配偶有背棄、通姦或其他令人無法接受的行為。

如果部提出上述指責，在離婚的雙方都願意分手的情況下必須要分居兩年才能離婚。但如果一方反對離婚，雙方就要分居5年才能離婚。

長期以來大多數家庭法律專家都說這種做法加劇了離婚雙方的問題，讓他們在資金，財產和未成年子女的未來方面更難達成協議。

另外，這種做法還讓已經沒有感情的雙方難以擺脫困境，有時候讓存在虐待的家庭繼續存在，例如，配偶一方控制希望離異的另一方。

新離婚法規定是什麼？

配偶一方或雙方都能提出離婚，同時不必給出理由或指責對方。

在大多數情況下，法庭只需要一個關於他們婚姻結束的聲明，並不需要其他證明。

在法律程序開始後到申請有條件解除關係令，中間要有20周的間隔，之後再等6周時間離婚就可以得到批准。

無過錯規定也適用於民事伴侶（同性伴侶）離異。

圖像加註文字， 律師凱倫·多瓦斯頓一直為修改離婚法律呼籲，她認為「無過錯」規定更合乎人性

但是法官仍然要介入解決關於未成年子女，撫養費或分割財產方面的爭議。

此外，法律專家說，婚姻法改革每年將對多達10萬個配偶有所幫助，例如住在倫敦北部的歐麗薇亞·傑克。

傑克女士在2018年時想離婚，當她聽了離婚律師對她說如果想快速走出婚姻，需要指責丈夫的時候，她感到很震驚。

她說，「那一起從一開始就讓我感到很不舒服。」

「必須要有一個人做壞人。所以，當我發現有必要發出指責的時候，我就沒再繼續（離婚過程）」。

她說，"讓人感覺到這對離婚並沒有好處，特別是還涉及到未成年子女。"

於是她和丈夫決定等兩年，期間他們通過離婚諮詢，就如何照看子女和分割財產達成了一致。

兩年過去後他們完成了法律上的離婚，這是他們所能做到的最快的無過錯離婚。

新法律引起怎樣反響？

歐麗薇亞說，如果那時候就有新法律規定，她和她的前夫就會利用新規定，因為他們雖然希望離異，但並不希望一輩子做仇人。

離婚法相關的許多業內人士也持這種看法。

法律協會的家庭法律委員會的凱倫·多瓦斯頓（Karen Dovaston）多年來一直為通過無過錯離婚法律奔走呼籲。

她說，「新法律更富有人性」，因為法律承認了希望離婚者的尊嚴，讓他們有了一些自主權。

她希望「新法律樹立新的風氣和文化，然後能進一步幫助解決資金和子女問題——那才是真正需要文明協議和解決的方面。」

圖像加註文字， 夫妻分手時寵物怎麼辦？這經常也會成為一個大問題

英格蘭和威爾士離婚現狀：

在英格蘭和威爾士，2020年離婚的配偶為103,592個

1964-2019年締結的婚姻當中約1/3最後以離婚告終

離婚率在過去10年一直下降

「和睦」（Amicable）是曾經為歐麗薇亞和她的前夫提供過諮詢的離婚服務機構，該機構的創辦人是凱特·達利（Kate Daly）。凱特·達利就是自己經歷過耗費巨大而且矛盾重重的離婚法律後才開始提供離婚諮詢服務。

她說，「當離婚配偶在感情上和金錢上被折騰得精疲力竭的時候，他們最寶貴的東西就是合作。」

「他們最不希望，也最不需要的東西就是讓責難的毒素影響離婚過程。究錯會為痛苦和責難火上澆油。」

其他實行無過錯離婚的國家：

瑞典(1973年)

澳大利亞(1975年)

德國(1976年)

加拿大(1986年)

西班牙 (2005)

馬耳他(2011年)

英國為何遲遲未修改法律？

在過去30多年中，英國政府考慮過各種建議，在2018年最高法院要求議會重新審核離婚法律。

法院表示曾被迫阻止了英格蘭伍斯特郡的一個婦女蒂尼·歐文斯同丈夫離異，理由是就證明哪一方有過錯存在法律疑問。

這導致2020年草擬出新的離婚法，但是政府部長推遲了新法律實施，同時開始實行一種新的數字化終端以減少離異產生的痛苦。

司法大臣拉布（Dominic Raab）說政府對修改法律的需要做出反應，「我們正把指責從離婚過程中排除出去。」

他說，「這是個富有同情心，也是個富有常識性的舉措，會把離婚帶進21世紀。」

「20周的冷靜期很短，如果你要證明過錯，時間會更長，因此就時間長度、所受煎熬和拖延來說，這是一大進步。」

歐麗薇亞和許多人一樣，都認為實行新法律會有良好效果。

她和前夫目前有良好的合作關係，共同對子女做決定，而且分享他們的家庭寵物狗和一輛汽車。