英國財相夫人「非定居者」納稅爭議的裏裏外外

39 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國財相蘇納克曾一度被認為是保守黨內接替首相的熱門人選。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）最近因為妻子的納稅情況陷入輿論爭議漩渦。為此，他已搬出在唐寧街11號的財相官邸。

爭議起因是蘇納克的妻子穆爾蒂因為在英國擁有「非定居者身份」（non-dom），沒有在英國為自己的海外收入納稅而受到廣泛批評。

穆爾蒂已經表示，雖然仍會保持非定居者身份，但是將會開始向英國增加交付海外收入所得稅。

跨國財富和美國綠卡

英國財相妻子穆爾蒂的父親擁有一家印度著名的信息技術跨國公司。她本人在公司的持股價值高達七億英鎊（約合九億美元）。

據專家估計，她因為在英國使用「非定居者」身份，每年至少可以合法節省約210萬英鎊的稅務。財相蘇納克表示，他早在2018年——也就是正式出任財相一年多前就已經向內閣通告了自己妻子的「非定居者」身份。

英國媒體近來除了有對穆爾蒂納稅身份的批評聲音之外，也有對財相蘇納克曾擁有美國綠卡、可能違反美國移民法的批評。美國法律規定，持綠卡者不應「受僱於外國政府」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國財相蘇納克因為妻子納稅狀況受到批評

財相蘇納克在輿論風暴中一方面表示要求首相府顧問對他是否違反政府規定展開調查，同時也表示希望調查媒體是如何或得妻子納稅等私密訊息的。

政治仕途懸於一線

蘇納克在2020年2月英國疫情最嚴重時期出任財政大臣一職，是唐寧街11號財相官邸歷史上最年輕的主人。

上任不久，新冠疫情大爆發，蘇納克由於推出大規模借貸和社會扶持政策，幫助人們度過難關，一度獲得很高的民意支持率。

特別是在英國首相約翰遜去年陷入「派對門」風波的時候，蘇納克甚至被認為是最熱門的首相接替者。

然而， 隨著疫情結束、能源危機以及烏克蘭戰爭以來的英國政府推出的緊縮和增稅政策出台，他的受歡迎程度明顯下降。目前，英國的通貨膨脹很嚴重，基本物資價格飆升。上個月，蘇納克在春季財政預算報告中沒有做出相應的政策而受到批評。

他本人強調說，由於疫情給國家經濟帶來了重創，他自己把重點放在控制借貸的數額。反對派的工黨已經表示，他應該公開更多信息，以及應該就他是否曾經避稅作出說明。

有分析人士認為，雖然蘇納克目前表示自己不會辭職，而首相鮑里斯也無意辭退他，但是他仍然會面臨反對黨以及媒體的壓力，以及未來可能出現的更多指稱。

另外如果保守黨的信譽因此受到衝擊，也可能會讓他的政治仕途受到影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘇納克妻子因非定居身份有助合法免交一些稅務

什麼是「非定居者」身份

非定居者身份是指居住在英國的人在稅務身份上宣告自己的「永久居住地」不在英國。

聲稱非定居身份的居民需要向稅務局提交有關本人的背景，生活方式以及未來希望在那裏定居，比如他們在哪裏有房產或者打算被埋葬的地點。

「非定居身份」無關本人的國籍，而是與稅務有關。英國很多富人都通過這種方式合法減免一些稅務。

非定居身份居民在英國的收入仍然需要在英國報稅，但是對於海外收入則無需在英國報稅。 他們可以隨時放棄自己的非定居身份。

如何獲得非定居身份

據專家介紹，所謂非定居者身份簡而言之就是向英國政府申明最終不想永久居住英國，將「會移居他國」的一種過渡身份。由於這種身份可以免交一些海外收入的所得稅因此被一些富有人士青睞。

申請獲得非定居者身份的人，必須出生在英國之外的國家或地區，或者至少父親來自另外一個國家；申請人也必須滿16歲，並「選擇」離開英國，凖備到另一個國家居住。

穆爾蒂之所以擁有非定居者身份是因為她父親是印度人，她本人也在印度出生長大，因此雖然她是英國公民，但是仍然可以成為「非定居者」。