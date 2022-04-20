英國學生申請上大學遭遇疫情「後遺症」：超長等待之後遭拒

1 小时前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 今年考大學的學生面臨著遠高於往年的壓力

面臨著遠超往年的等待時間，而且多次被拒，今年申請讀大學的英國學生可能在參加Alevel考試的時候仍然不知道自己在為哪所大學而努力。

安娜就讀於文法學校，去年十月初就提交了自己的大學申請。她最想到牛津讀經濟管理。沒有能夠被牛津錄取可以理解，但四個A* 的預估成績讓她對其它院校信心十足。

但是，經歷將近半年的等待之後，拿到的卻是巴斯大學和埃克塞特大學的拒絶信，迄今只收到了一所自己原以為只是保底的院校的預錄取通知。

現在她所有的希望都寄托在愛丁堡大學上，因為這所大學還沒有給她通知。她說，沒有消息就是好消息。

「學霸」被拒

面臨這種情況的遠遠不止安娜一個人。

英國很多學校的老師和家長都表示，不少成績優秀的「學霸」等待了數月，等到的卻是被拒絶。

在寄宿私校讀書的薩克就是其中之一。他一直非常希望能就讀聖安德魯大學的物理系，他目前的物理老師認為，按照以往學生的水平，薩克的能力綽綽有餘。薩克和家人也已經去大學參觀過兩次。但就在幾天之前，他收到了被拒絶的通知。

薩克說，目前只拿到一所大學的錄取通知，忽然對自己的能力產生了懷疑，對另外兩所還在等結果的大學也感到信心不足。

南倫敦文法學校的高材生斯蒂芬妮也是如此。有四個A*的預估成績，經歷了數月的焦灼等待，在過去兩周，卻收到了倫敦大學學院和愛丁堡大學的拒絶信。

學霸被拒背後具體原因可能各異，但是，新冠疫情留下的「後遺症」是一個無法忽略的重要因素。

報考人數創新高

相對於往年來說，這種情況在今年的大學報考過程中很普遍，英國「大學及學院招生服務」UCAS的數字顯示，截止到一月的報名截止日期，在校學生申請九月上大學的人數繼續攀升新高，在連續兩年增長之後，今年漲幅又達5%。今年的報考人數達32萬人，2021年為30.6萬，比2019年同期的報考人數多出五萬人。

往年，大學通常都在三月底之前會通知申請者，學生們在參加Alevel考試之前都已經決定好自己的首選和備選學校。但是今年大學通知的截止日期被延遲到了5月19日。學生需要在6月9日之前做出這個決定。這就意味著很多學生進入考場的時候還不知道哪個學校給了自己預錄取通知，自己在為哪所學校而努力。

位於溫布爾登的國王學校給家長的信中說，可能會有很多學生到復活節假期的時候都沒有收到預錄取通知，因為大學需要做出通知的期限延後，學校理解學生們面臨的精神壓力，但希望學生們不要悲觀。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前兩年因為疫情的原因，英國取消了高考，大學只能參照學校的預估成績。

因疫情取消高考造成的虛高

今年申請大學的學生面臨著十年內最嚴峻的競爭壓力。招生專家表示，很多名校在一些受歡迎的專業給的預錄取名額比往年更少，要求的成績更高，錄取門檻也更高。

很多名校的拒絶信的理由有的是申請者GCSE成績不夠好，有的是預估成績不夠高，還有 "你很優秀，但是今年的競爭格外激烈，權衡之下，我們決定不予錄取"。

因為疫情的原因，過去兩年英國的Alevel的成績是通過學校評估產生的，英國政府在2020年入學的學生中曾經在招生政策方面出現了180度的大轉彎，造成了大學錄取了過多的學生。

這種方式，讓學生的成績產生了虛高，很多大學表示吃不消，因為他們需要在師資以及住宿方面都要相應提供更多幫助。

大學"賄賂"因素

也正是因為過多學生成績達標，去年一些大學就給學生提出了"賄賂"條件：有的是，如果學生不住學生宿舍，那麼他們就可以減免一些學費，有的是說如果晚一年上學，可以獲得一些補助。比如埃克塞特大學為已經通過錄取條件的醫科生提出了可以獲得高達一萬英鎊外加一年免費住宿的獎勵。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年一些大學給出優惠條件，讓學生們晚一年入學。

去年，很多學生面對這樣的條件，外加擔心疫情會讓很多線下課變成線上教學，所以決定晚一年上大學，這就給今年的應屆學生帶來了更多的競爭。

在各個專業當中，醫科的競爭尤為嚴重。

目前就讀於南倫敦一家倫敦著名私校的丹尼爾來自醫生世家，從小他就認為自己會讀醫科，他的各科成績也很出色，預估Alevel成績為A* A* A* A。聽說今年考大學競爭激烈，於是自己就申請了比較穩妥的幾所醫科大學。但是讓他和家人失望的是，他報考的所有大學都拒絶了他。目前他正在等待一所非醫科專業大學的通知，他也在猶豫自己是否應該再等一年重新申請。

UniAdmissions的創辦者阿加瓦爾（Agarwal）表示，去年申請醫科的學生比往年多出20%。他指出，"戰爭爆發的時候，每個人都想當戰士；疫情爆發的時候，每個人都想去學醫"。不過他也說，羅素集團的大學不光會拒絶很多希望學醫的學生，對於其它學科也一樣。

去年很多醫科學生選擇延遲入學時間，導致今年有了更多丹尼爾這樣的學生。

國際生影響

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 非歐盟的學生申請英國大學的人數在上漲，中國學生的申請人數上漲12%

國際學生的申請也給本土學生的錄取機會帶來了一定的衝擊。

雖然因為英國脫歐，歐盟學生人數下降，但是非歐盟的申請人數卻在上漲，中國學生的申請人數上漲12%。

據估計，中國每年有超過70萬學生出國留學，很多選擇來英國。英國高等教育數據局（ Higher Education Statistics Authority ）稱目前有約14.4萬中國留學生在英國大學讀書，相對五年前上漲了50%。

有英國政客擔心，很多大學過於依賴中國學生帶來的收入，大學錄取人數相對固定，這會給本土學生帶來衝擊。

學生的壓力巨大

今年的應屆考生是三年來首次參加高考的一屆學生。

因為疫情讓兩年前的GCSE取消，現在，擺在他們面前的是學習生涯中的第一次大考。

另外，疫情仍在繼續，學生也擔心自己是否會在考試期間染病無法參加，或者，考場上的發揮將受到影響。