女王因何而笑？細看英國女王輕鬆幽默的一面

肖恩·考蘭（Sean Coughlan）

BBC王室事務記者

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 幽默感對女王的生活非常重要

作為英國一國之君，女王的生活中有許多莊嚴肅穆的時刻，但是大多數時間人們並未注意到女王輕鬆幽默的一面。

英國王室歷史學家羅伯特·萊西（Robert Lacey）表示，「幽默是一項很重要的生存技巧。」

在精心安排的公開活動中，女王不苟言笑，因此在私底下，女王有時候近似「荒謬的」幽默感讓她有一個紓解壓力的渠道。

萊西說，「顯然，她很嚴肅看待自己的工作，但同時，這並不妨礙她對荒謬滑稽的感受能力。」

薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈里王子特別提到女王最優質的人格特點就是她非常好的幽默感。

善於模仿

英國歷史學家和作家安東尼·塞爾登（Anthony Seldon）表示，「一個關鍵特質就是她並不把自己看的多了不起，這對她作為女王的成功起到重要幫助。」

而且塞爾登還說，女王完全沒有「凡事以自我為中心」的「時代病」。

「作為女王位高權重，但她完全沒有自大、炫耀、浮誇、目中無人這些缺點，她對小小挫折一笑置之，然後繼續堅持下去。」

圖像來源，PA Media

Netflix電視劇《王冠》（The Crown）的歷史顧問萊西透露，私底下，女王據說很會模仿，善於運用各種腔調和不同的說話方式。

闡述女王幽默感的「Wicked Wit of Queen Elizabeth II」一書作者凱倫·杜比（Karen Dolby）表示，據說女王特別會模仿前俄羅斯領導人葉利欽（Boris Yeltsin）。

她還會模仿其他政治人物，宗教領袖和電視人物。

萊西說女王的幽默感經常是「自嘲式的，有點像拿自己開玩笑」。

他舉個例子說，有一次一位政治人物在與女王會面時突然手機響了，讓他感到很不好意思趕快關機。

結果女王說，「我希望那不是什麼重要人物。」

機智風趣

杜比特別喜歡一段軼事，有一次女王在蘇格蘭王室居住地巴爾莫勒爾（Balmoral）和一群美國觀光客巧遇，當時天下著雨，女王全身包裹嚴實，身邊還跟著一名保護隨從。

那群美國觀光客沒認出全身包裹著的女王，還問她有沒有看過女王。

「沒有，」女王回答，但指著旁邊的保護隨從說，「但是他有。」

圖像來源，Max Mumby/Indigo 圖像加註文字， 據說女王很善於模仿不同腔調和說話方式

另外還有一次女王私下到諾福克（Norfolk）購物，店員跟她說「你看起來就像女王。」

據說女王回了一句，「那我就放心了。」

像這樣的軼聞趣事還有很多很多，這些故事共同體現出女王低調、不張揚、風趣又幽默的一面。

化解緊張

幽默也是打破沉默，化解緊張的一個好辦法，尤其是當人們覲見女王而感到緊張的時候。

塞爾登說，「如果有人感到局促不安，她很快就會發現。」

「無論如何都能在生活中體會趣味的能力，有助於她理解人民的感受。」

杜比回憶說，有一次女王和喜劇演員湯米·庫珀（Tommy Cooper）見面，後者問女王喜不喜歡足球。

女王坦白說對足球沒有特別興趣，於是庫珀打趣地說，「如果是這樣的話，你的足總杯（FA Cup）決賽門票能不能給我？」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大笑有助於化解緊張局面

如果說到電視喜劇小品，據說女王很喜歡看BBC播出的喜劇「The Kumars at No. 42」（住在42號的庫馬一家人）。

女王喜歡看的電視劇還包括「Dad's Army」、「Last of the Summer Wine」，還有已故的英國知名廣播節目主持人特里·沃根（Terry Wogan）的廣播節目。

用笑紓壓

女王的生活受到公眾關注，在許多公開場合一舉一動都是所有人注意的焦點。

英國心理學會（British Psychological Society）的奧黛麗·唐（Audrey Tang）表示，作為備受關注的聚焦點，具備幽默感知道如何通過笑來紓解壓力是很重要的應對之道。

「笑是一個共同紓壓的姿態。」

圖像來源，PHIL NOBLE 圖像加註文字， 女王：「別把自己太當回事兒」

笑還能讓人們感覺更好，減緩緊張壓力。

笑也能與人「建立連結」，據說女王和飛利浦親王就非常享受一起說笑的時光。

但是笑有時候也不是那麼簡單容易。

在一場活動過後私底下說笑並不傷大雅，但是在眾目睽睽之下忍不住笑出來則是很多人都有過的難忘經驗。

奧黛麗·唐說，如此「失禮的情感表達」有時候是對突如其來的情緒，或者是想要排解壓力而產生的一種自然而非刻意的回應。

杜比回憶起一段往事，有一次加拿大總理讓·克雷蒂安（Jean Chretien）在一場正式簽字儀式上把筆折斷並出言咒罵的時候，女王似乎忍不住笑出來。

圖像來源，Chris Young / PA Media 圖像加註文字， 一群蜜蜂擾亂軍儀隊，女王忍不住笑出來

塞爾登表示，「她喜歡這種荒謬感，事情出錯的時候，她更可能會感覺滑稽，而不是惱怒。」

2003年，女王在溫莎堡（Windsor Castle）校閲軍隊，突然一群蜜蜂闖入擾亂隊伍，女王忍不住笑出來，在現場的攝影師克里斯·揚（Chris Young）記錄了這段畫面。

「我覺得那是個非常人性化的時刻。」「她笑得就像一個小女孩一樣。」

查爾斯王子和卡米拉有一次也被拍到，在加拿大觀賞一場喉音演唱的表演中忍不住笑出來。

女王1991年聖誕致辭對自己的幽默感做了完美詮釋。