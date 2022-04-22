英國印度貿易協定：威士忌和工作簽證或將成為談判焦點

達爾西尼·戴維

BBC新聞全球貿易記者

1 小时前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國首相去印度進行為期兩天的訪問，貿易和安全問題是他訪問的主要議題

英國首相約翰遜說，希望同印度在年底前達成自由貿易協議。但是，談妥協定的細節並非易事。

威士忌消費大國

印度是世界上消費威士忌最多的國家，自由貿易協議的前景自然會讓蘇格蘭的釀酒業感到興奮。因為現在印度銷售的每瓶蘇格蘭威士忌都被徵收了150%的進口稅。

目前印度人喝的威士忌大部分都是在印度境內釀造。蘇格蘭威士忌僅佔印度市場的2%。

蘇格蘭威士忌協會表示，如果印度不徵收進口關稅，威士忌出口在今後5年會增加10億英鎊。

當然，除了威士忌，印度還有其他貿易壁壘，如關稅，配額和投資限制等。例如，進口的外國汽車被徵收100%的關稅。

由於這個原因，英國目前對印度的出口額還不及對比利時的出口，儘管印度人口是比利時的一百多倍。

印度製藥

圖像來源，Newscast 圖像加註文字， 如果英國同印度達成自由貿易協定，英國可望對印度增加出口，特別是蘇格蘭威士忌

不過英國即將開始同印度進行第三輪貿易談判，如果在年底能夠達成協議，上述狀況就會被扭轉。英國貿易大臣安妮-瑪麗·特雷維廉（Anne-Marie Trevelyan）說協議能夠讓英國倍增同印度的貿易，使兩國貿易在2035年達到280億英鎊。

澳大利亞和阿聯酋最近都和印度簽署了貿易協定，所以，人們對英印能夠達成協定寄以厚望。

但倫敦和德里都有自己的願望清單，在談判中還有許多障礙需要克服。英國希望進入印度的製造業和服務業，而印度在這方面傳統上抵制外國投資，以保護國內工業和就業。

另外印度總理莫迪或許回顧及印度境內的威士忌釀酒行業，而不願意取消對威士忌徵收關稅。

工作簽證

如果印度不希望降低上述貿易壁壘，或許會要求英國做出相應讓步作交換，比如要求英國允許印度的醫藥進入英國市場。另外英國還可能被要求放寬對印度發放工作簽證。

根據英國脫歐後的積分移民制度，去年有6萬印度人得到了技術工人簽證，佔英國發放技術工人簽證總數的2/3。但曾經在印度財政部任職的學者帕裏特（Amitendu Palit）認為英國需要進一步放寬政策，讓更多的印度專業人員去英國工作更長時間。

英國首相約翰遜本人也說過，通過發放簽證能夠彌補英國技術勞工短缺問題。但是，移民問題在2016年英國脫歐公投後在英國一直是個敏感問題。

長遠意義

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度人口眾多而且有望成為世界第三大經濟體，因此同印度達成貿易協議具有長遠的吸引力

投入這麼大的努力，值得嗎？畢竟，按照英國政府的估算，如果同印度達成貿易協議，大幅度消除了印度的貿易壁壘，在未來10年僅能讓英國的GDP增長0.2%。

考慮到莫迪最近對普京領導的俄羅斯入侵烏克蘭的立場，有人也許會質疑是不是應該談貿易協定。

但是，對於英國來說，吸引力是未來的潛力。印度在2050年可能會成為世界第三大經濟體，中產階級群體和消費能力都會擴大。

在脫歐後的英國，特別是在仍然沒有同美國達成自由貿易協議的情況下，同印度達成自由貿易協議對英國具有長遠意義。

貿易協定談判第一階段通常比較容易，難點通常留到最後。所以，要了解挑戰的全部真相，或許還要再等一段時間。

經濟學家說，如果雙方都願意讓步，年底前可能達成過渡性協議，聖誕節前達成全面協定看起來是希望太高。

可能是意識看到貿易協定談判面臨諸多棘手問題，蘇格蘭威士忌協會希望在達成全面協議前先免除威士忌關稅，敦促達成一個所謂的「提前收獲協議」。