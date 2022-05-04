英國首相派對門陰雲未散 西敏寺連爆涉黃性侵等醜聞

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圖像來源，Getty Images

剛剛走出新冠疫情的英國，又面對物價上漲、民生艱難的嚴峻挑戰。然而，西敏寺中涉及議員的連串醜聞影響選民對政界人士信心的同時，也使英國政壇面臨改革的巨大壓力。

即將在5月6日舉行的地方選舉，雖然短期內不會影響保守黨的執政地位，但卻被視為民意的晴雨表，反映英國政治的走向，甚至可能動搖約翰遜的首相地位。

由於約翰遜首相在英國抗疫封城期間多次違規參加派對，導致他在黨內和黨外都面臨批評和辭職壓力。如果保守黨在本次地方選舉中失利，反對約翰遜的勢頭可能再次抬頭。

在此關鍵時刻，英國政壇最近曝光了一連串醜聞。BBC中文梳理議會近期最為轟動的三個事件以及下一樁可能出現的「大醜聞」：

一、議員議會看黃片

圖像來源，UK GOV 圖像加註文字， 議員帕裏什在2010年當選。經營農場的他說，上網搜索拖拉機時誤打誤撞了黃色網站。

圍繞英國議員在議會內觀看色情視頻的風波在鬧得沸沸揚揚幾天后終於以涉事保守黨議員尼爾·帕裏什（Neil Parish）4月30日公開辭職、道歉後告一段落。

4月27日，議會兩位女議員投訴，有男性議員在議會大廈用私人手機觀看色情視頻。此時，帕裏什的身份尚未公開，圍繞誰是事主諸多揣測，議論紛紛，將保守黨推向風口浪尖。

4月29日，保守黨決定開除帕裏什的黨籍，他隨後表示將配合黨內調查委員會的調查。

4月30日，帕裏什接受BBC記者採訪時承認犯下「愚蠢錯誤」，宣佈辭職。

他承認自己兩次用手機看色情視頻，第一次是在尋找拖拉機網站時無意看到的，但第二次，在議會大廈看時卻是存心要看的。

他情緒激動地表示：「我錯了，太蠢了，昏了頭了「，為自己的行為」全心全意道歉「。

評論認為，在因他辭職而引發的補選中，保守黨很可能無法繼續保持在該選區的優勢。

二、議會中的厭女症？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 反對黨工黨女議員安吉拉·雷納爾（Angela Rayner）批評執政保守黨議員企圖用「變態抹黑」挽救身陷「派對門」醜聞的首相。

如果說帕裏什的辭職是他的個人問題，引咎辭職就能為政黨止損的話，那麼仍在進行中的「厭女症」（misogyny）文化大審視，對英國議會造成的影響恐怕更為嚴重。

這場風波從英國小報《星期天郵報》（Mail On Sunday）上周日的一篇報道開始。

報道引述不願透露姓名的保守黨議員的話說，主要反對黨工黨女議員安吉拉·雷納爾（Angela Rayner）在議會講台附近就坐時，「為了分散首相約翰遜的注意力」，像1992年電影《本能》中的女主角莎拉·斯通一樣，一再翹起鬆開二郎腿。

此文一齣，立刻引起包括首相約翰遜在內的各黨派議員的批評。

雷納爾本人說，這顯示政界女性每天都不得不面對厭女症，批評保守黨議員企圖用這種「變態抹黑」挽救身陷「派對門」醜聞的首相。

而首相約翰遜則發誓，如果確認這番講話的確出自保守黨議員，他將採取「雷霆手段」讓他們悔不當初。

但約翰遜表示，「很難說」議會中是否存在歧視女性的文化問題，不過他把涉及雷納爾的報道稱為「最令人震驚的性別歧視、厭惡女人的廢話」。

在眾多議員聲援雷納爾的同時，執政保守黨高層一個消息來源向BBC表示，根據保守黨內部進行的調查發現，「講出那番話」的其實是雷納爾本人。

而工黨消息來源則說，雷納爾受到「惡毒的性別歧視抹黑」。

與此同時，資深議員們呼籲，議會文化需要進行大刀闊斧的改革，需要採取行動對議員行為進行審查。

《泰晤士報》社評認為，更嚴厲的紀律處分程序有可能改善議會內部的文化，但這並不是問題的關鍵，」真正的問題在於議員中的那種權利感，不願意用高標凖要求自己「。

而這種權力感讓議員們自以為規則只約束他人，卻不適用於自己。

社評寫道：如今歐洲處於戰時，地方選舉在即，生活陷入漲價危機之際，政治議程再次因議員們行為不當造成的醜聞而被忽略，這何其沮喪也。」

三、議員性侵男童罪名成立

圖像來源，UK Parliament 圖像加註文字， 伊姆蘭·艾哈邁德·汗（Imran Ahmad Khan）被法庭裁定性侵男童罪名成立後辭職。

在此之前的4月14日，保守黨議員伊姆蘭·艾哈邁德·汗（Imran Ahmad Khan）在法庭裁定他性侵一名15歲男童罪名成立後終於宣佈辭職。

他表示自己將提出上訴。

汗被裁定的罪名是在2008年性侵當時年僅15歲的男童。法庭陪審團了解到警察當時就接到報案，但男童當年不願立案。

2019年，當汗宣佈參加大選後，受害人聯繫了保守黨，並在他當選後再次向警方報案。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國軍情五處警告中共代理人滲透議會

四、「下一個議會大醜聞」

英國下議院凖則委員會（House of Commons Committee on Standards）最新公布的一份有關跨黨派議會小組（All-Party Parliamentary Groups）的報告警告說，如果不加以改革，「敵對國家」收買議員可能成為「下一個議會大醜聞」。

凖則委員會在2020年10月對跨黨派議會小組的活動和管理問題展開調查，從政界人士、游說團體和安全部門官員搜集證據後發表了這份報告。

報告稱：跨黨派議會小組（APPG）是議會運作方式的重要組成部分, 但卻是非正式、跨上下兩院、跨黨派的，專注共同關心的問題。

報告特別提及跨黨派議會小組有「被敵對國家代理人接觸和不當影響的風險。」

報告列舉最近出現的李貞駒事件，稱她是「提升中國共產黨利益的秘密代理」。

2022年1月，英國軍情五處罕見發出警告稱，長期在英國經營律師業務的李貞駒（Christine Ching Kui Lee）為中國共產黨與現任議員和有意競選成為議會議員的人「建立了聯繫」，然後，她向政界人士捐款，資金來自在中國和香港的非英國人。