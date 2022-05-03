英國王室成員走訪加勒比 背後沉重的歷史和現實包袱

BBC記者傑瑪·漢迪

發自安提瓜聖約翰

45 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國愛德華王子訪問加勒比地區安提瓜，受到儀仗隊歡迎。

英國威塞克斯伯爵愛德華王子夫婦在英國女王登基70週年（白金禧年）對加勒比地區進行了訪問，為何受到冷落？

4月，愛德華王子夫婦結束訪問離開幾天之後，中美洲島國安提瓜首都的街道上為歡迎他們裝飾的國旗仍然在飄揚。

這裏的人為熱情好客感到自豪，因為畢竟旅遊業是該國的經濟支柱。但是，在紅地毯和儀仗隊背後，英國王室成員此行也遇到了當地無處不在的冷漠和人們心中積蓄的怨恨。

但過去情況並非如此。當地歷史學家伊瓦·福特說，幾十年前，英國王室成員到訪該國會受到像神一樣的尊敬和歡迎。

他對BBC記者回憶那時的情況說：「我們都會去歡迎他們並揮舞旗幟。我想我們當時對很多事情還沒有了解。」

2021年，安提瓜和巴布達已經從英國獨立40週年了。今天，這個國家就像加勒比海地區的其它國家一樣，做為過去的殖民地與其前宗主國保持著複雜的關係。

對加勒比歷史的認識不斷提高，對奴隸貿易進行財政賠償的呼聲日益高漲，加上泛非主義的抬頭，都是情緒轉變的原因。

2021年11月，巴巴多斯從英國獨立半個多世紀後成為共和國，英國女王伊麗莎白二世被免去國家元首職務，這引發了整個加勒比地區要求更多島嶼國家效仿的呼聲。

福特說：「我認為大多數安提瓜人現在都想取代女王。年輕人無法與王室建立聯繫，他們不明白這麼做的目的。即使是像我這樣的老年人，我也希望看到我們成為一個共和國。國家元首應該是像美國那樣選出來的人。」

該國總理加斯頓·布朗在與英國愛德華王子和王妃蘇菲的一次會晤中，暗示了這種長遠計劃 。隨後，他要求這對夫婦利用他們的影響力促進關於賠償當年奴隸製造成傷害的「建設性談判」。

幾天之後，該國賠償支持委員會主席多布雷納·奧馬德向威塞克斯伯爵夫婦發出了一封公開信，要求賠償遭受的「傷害，不公正和種族主義」，並補充說，英國王室成員繼續生活在「通過犯罪收益獲得的金玉滿堂的財富」中。

「根本不在乎」

女商人瑪基卡·米凱爾沒有參加歡迎英國王室成員的慶祝活動，這與她童年時的經歷形成鮮明對比，她說，當時小孩子「別無選擇」，只能去那麼做。

她告訴BBC說： 「我們當時對我們的歷史並不像現在這樣了解。在學校裏，我沒有學過非洲或加勒比歷史。 我對英國和歐洲的歷史了如指掌，但對我們自己的歷史一無所知。」

米凱爾女士是堅定支持和宣傳要求賠償奴隸貿易的人。

圖像來源，John Shelley Collection/Avalon 圖像加註文字， 1985年英國女王訪問安提瓜受到盛大熱烈歡迎。

她說：「直到今天，英格蘭一直享受著我們的奴隸勞工的好處，他們需要誠實，承認這一點，並找到和解的方法。」至於英國女王，米凱爾女士補充道：「大多數人都不在乎她是不是國家元首。女王不是我們任何人關心的重要事情。」

安提瓜的反王室情緒比聖文森特更為溫和。4月底威塞克斯伯爵訪問抵達該地時，很少有人會注意到，在紅地毯上舉行歡迎儀式的同時，在場並列的還有舉著標語牌的抗議者，也在等著威塞克斯伯爵一行。

當地一家廣播電台的老闆道格拉斯·德弗雷塔斯說：「一般來說，人們都說他們厭倦了女王作為他們的國家元首。我們是一個獨立的國家，（有女王）不再有什麼真正的好處。」

他說：「現在和以前不一樣了，以前我們可以不需要簽證就去英國。現在有簽證旅行限制了。到處都聽到人們要求賠償奴隸貿易的呼聲，這就成為用來推動女王下台的催化劑。」

2022年10月，聖文森特將迎來獨立43週年。

德弗雷塔斯補充說：「多年前，王室的到來組織歡迎是非常僵化的，因為我們被告知要在街道上排隊並揮舞旗幟，我們被教導要按特殊的方式舉措。我相信現在是我們成為共和國的時候了。我們應該有自己的自主權。」

除了零碎的個別小塊領土外，殖民主義的日子在加勒比地區可能已經基本結束了。但是前殖民大國們繼續通過不受歡迎的政策決定來顯示它們的存在。這些決定打擊了許多島國經濟的核心。

揭開避稅天堂銀行業神密面紗的壓力已經基本摧毀了一些國家的離岸金融業。而歐盟要切斷出售「黃金護照」的國家進入申根區的威脅，可能很快就會嚴重打擊到讓加勒比海地區利潤豐厚的投資移民計劃。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年11月，巴巴多斯從英國獨立半個多世紀後成為共和國。英國查爾斯王子也出席了慶祝儀式。

德弗雷塔斯說：「這讓很多當地人非常憤怒。如果他們現在仍然能對我們產生影響，你可以理解為什麼許多人認為我們應該全力以赴，成為一個共和國。」

棘手的奴隸貿易歷史問題

與奧馬德先生一樣，德弗雷塔斯先生承認奴隸制賠償問題不會很快解決。

他說：「我們知道這將是一個漫長的過程。我希望看到它不是以賠給當政的政客讓他們有錢花的形式。我們需要的是翻新和擴展我們所有的基礎設施，以滿足我們未來30年的經濟發展需求。」

他繼續說，奴隸制的遺產繼續留下深深的傷口。德弗雷塔斯先生斷言，如今，對膚色歧視的廣泛承認，即偏愛淺色膚色而不是深色膚色的態度， 對結束歧視幾乎沒有作用。

圖像來源，Jody Sallons-Day 圖像加註文字， 2022年4月愛德華王子訪問安提瓜巴布達島觀看的當地來源於非洲的民俗表演。

他補充說, 數百年的奴隸制在加勒比海地區人民身上留下了不可磨滅的印記。膚色較黑的黑人仍然處於社會劣勢，這種情況在當地根深蒂固。

《聖文森特時報》主編埃內斯托·庫克說，許多居民認為英國王室訪問這個國家與君主制本身一樣不合時宜。

他認為，在賠償奴隸貿易問題上，英國需要與當地人們會面討論，提出妥協; 然後人們才會感到申冤的感受。

威塞克斯伯爵並不是唯一一個在白金禧年慶祝活動中遇到示威遊行的英國王室成員。

英國劍橋公爵威廉王子和夫人凱特2022年3月份對牙買加、伯利茲和巴哈馬的訪問也引發了一系列抗議活動，當地人要求對奴隸貿易歷史做出道歉和賠償。

雖然劍橋公爵對「令人憎惡」的奴隸貿易歷史表達了「深切的悲痛」，但許多人認為，他在牙買加的一次晚宴上發表的演講還遠遠不夠。

庫克先生說，當地人不希望威廉、凱特或查爾斯道歉。他們希望從女王本人那裏聽到道歉。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 加勒比海地區民眾要求前殖民地宗主國對奴隸貿易造成的傷害做出賠償。

愛德華王子和蘇菲還訪問了聖盧西亞，那裏的抗議者可能基本上都不在，但一些反英國王室的言論仍是顯而易見的。

加勒比的攝影師柯克·埃利奧特說，當地有兩個不同的陣營，有些人開明些並了解自己的歷史，有些人則是在君主制具有更重要意義的時代長大。

他補充道：「歷史是由征服者書寫的; 我們現在更加了解我們的歷史及其呈現方式。」

近年來，始於美國的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動將種族不公正現象推向了政治前台。在加勒比地區，泛非主義，即非洲人後裔有著共同利益，應該團結一致的思潮也出現了上升趨勢。

至於未來的發展方向，奧馬德認為，加勒比海地區將繼續拋棄其殖民歷史的殘餘。