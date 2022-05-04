香港BNO移民和英國地方選舉：香港新移民在英國參政的熱情與爭議

林子晴

BBC中文特約撰稿人

53 分钟前

圖像加註文字， 崔天成與董貝一起挨家挨戶向選民分發競選傳單

「如果要學懂游泳，你就要跳下水。 如果想多了解社區，你就要服務更多」。

這是移民英國僅一年多的香港人崔天成對自己參選倫敦大區南郊某地區議會議員的描述。像不少新移民英國的港人一樣，他充滿熱情地投入到地方選舉中，不僅參與而且參選。

據來自各地的訊息顯示，在今年5月5日英格蘭多地的地方議會選舉中，有一批香港新移民來代表不同黨派參與和參選。 他們有的加入不同政黨，參選地方議會議員，有的積極登記成為選民，成為來英國之後的「首投族」——初次體驗在英國行使民主權利。

BBC中文記者近日分別訪問了一些首次在英格蘭地區議會參選、投票的香港BNO移民，記錄了他們從在經歷香港政治風暴之後，在新國度、新生活中如何從不懂不明白，一邊起步一邊摸索，一直到珍惜與抓緊政治參與機會的故事。

競選薩頓議員的崔天成

講英語略帶香港口音的崔天成就是眾多初次參與到英格蘭地方選舉港人中的一位。正是他最近在一次民間選舉論壇上徐徐講述到想游泳就需要「跳下水」說法的。

那次在大倫敦區南郊的一個名叫薩頓地區舉行的晚間論壇上，參與者中有很多香港新移民。

薩頓為倫敦附近不少新移民港人定居的地區之一。薩頓議會發言人向BBC中文指，自從BNO簽證計劃實施以來，估計有超過1,350名成年港人來當地定居，相信與薩頓「擁有聲譽良好的學校、強烈社區意識和犯罪率低有關」。

除了說「跳水」，崔天成在論壇上也向新移民呼籲：「我們移居英國的機會，是很多人的犧牲換來的。 大家要記得我們在這裏的原因，盡最大努力，多做一點。」

48歲的他原是一位政治素人，去年三月與妻子一道移居英國之前，在香港從事貿易工作。據介紹，香港近年的巨變給他上了深刻的一課，令他更深刻地明白能在公平制度下行使公民政治權利的難能可貴。

在薩頓生活了一年多時間，崔積極參與社區服務。據悉，他去年年底到地區議會服務時，便萌生了帶著港人身份，貢獻本地社區的理念。 向友人打聽門路後，他便決定加入當地的自由民主黨支部，在奇姆（Cheam）選區，參選區議會議員。

不少人好奇地問，作為政治素人的他去參選，了解英國政治嗎？ 崔坦言，起初真的認知不多。他說來英國之前只知道這裏有保守黨和工黨，來了之後才知道還有自由民主黨。當談到區議會議員究竟有那些職權與義務時，他逐一列舉著議會工作範疇，也會多少帶些遲疑。

不過，這可能就是為什麼他相信凡事都需要有第一次，如要「跳下水」才能學會游泳的緣故。

據介紹，他在競選過程，特別是在如何服務社區方面，會盡力向黨友學習和汲取經驗；他還每周與黨友一起，穿梭在薩頓地區不同小區，挨門挨戶游說拉票。

近日，他再次跟隨著自民黨的薩頓議會領袖董貝女士（Ruth Dombery）一起到選區各地拉票。崔全程話語不多，主要希望抓緊機會觀察和學習董貝如何輕鬆嫻熟地與選民對話與交流。

崔說，他能從這些交談中感受到地區議政的脈搏，知道哪些議題牽動著選民的情緒，「學習到不少東西，聆聽到很多選民面對的問題、在憂心的事，如急症室輪候時間過長、不滿交通改道安排等」。

BNO港人參選資格爭議

作為新移民中身先士卒參選的一位，崔天成也面對著各類問題與挑戰，其中一個就是他的參選資格疑團。

在他獲得地區議會確認為候選人，並宣佈持BNO護照身份參選後，也引發一些人對BNO身份香港移民是否符合在英國參選資格的質疑。

根據英國選舉委員會的規定，持BNO護照的移英港人具有英聯邦公民身份，只要在英國擁有居留權，便可以在所有選舉中擁有投票權。

他們是否擁有參選資格這個問題，則存在灰色地帶。 根據英格蘭地方政府協會的網站和倫敦大市區政府發出的選舉指南，擁有BNO護照、持BNO簽證居留英格蘭的港人，享有參選權。

不過，英國港僑協會創辦人鄭文傑則向BBC中文記者引述英國選舉委員會發出的指引，和委員會對他查詢所作的回應，指出實際參選門檻或會較高。

根據委員會有關指南規定，合資格參選的英聯邦公民要擁有永久居留權，或無需居留許可就能居留英國的權利。依照上述規定，持BNO簽證港人移居英國最初5年，仍然僅屬擁有"有限期居留"，因此恐未能滿足規定要求。

崔天成表示，獲悉有關爭議後，他「嚇了一跳」，連忙與地區議會領袖董貝討論，同時也徵詢政黨選舉代理人的意見。

經一番討論，他們回應指，崔天成已經獲得薩頓地方議會選舉主任接納參選，反映BNO身分港人符合有關資格，因此會繼續出選地方議會。

選舉委員會回復BBC中文查詢指，委員會無法評論個別案例，而候選人有責任確保提交的提名文件上的資料為正確，並確保自己符合多項參選條件，不會被取消資格。

圖像加註文字， 陳宇明曾亮度參選過香港區議會，移居北倫敦哈林蓋區的他希望在英國體驗政治參與

「首投族」體驗英國政情

曾兩度參選過香港區議會的陳宇明，一家三口今年二月才移居大倫敦市區北部的哈林蓋區。他形容自己身體中流淌著「熱衷政治的血」，來到英國不久便立即登記做選民，並將在投票日步入票站，初次體驗在英國投票的感覺。

42歲的他在香港的政治參與經驗豐富，曾經為社會運動組織「民陣」與民主派政黨公民黨活躍成員，聊起香港政情，滔滔不絶。不過，來到英國後，他自製卻對這裏的政治文化，尤其地區政治了解甚少，因此即使有過參選念頭，也覺得有些無從入手。

陳宇明表示，他知道英國有那幾個政黨，分別有何立場，但說到地區事務，就不大清楚了。

陳宇明覺得自己還有待適應，特別是要從熟悉當地政治新聞開始。他還開玩笑說，目前還沒有掌握當地新聞來源，萬一倫敦市中心有突發事件，是不會知道的。

話雖如此，陳還是積極地去熟悉與了解周邊的社區，也留意到自己居住的社區有來自世界各地的移民。他目前最關心的選舉議題，是地區議會如何幫助新移民自力更新，覓得就業路向。他表示，知道社區附近有一些就業中心，但是沒看到這些中心如何幫助移民來的中層專業人士，多數就業機會都是去倉庫或餐廳打工。

仔細閲讀當地諸多候選人的政綱傳單後，陳決定支持保守黨候選人。雖然他知道當地三個議會席位傳統由工黨控制，但仍然表示會積極投票。

他說：「先嘗試投票，先嘗試看看是如何發生的」。

陳同時也表示，他來英國之後的政治參與不會僅僅限於投票，未來還打算加入理念相近的政黨，並透過政黨活動更多了解本地政治與文化，更好地融入社會。

圖像來源，Reuters

香港移民的政治參與意識

英國政府2020年開始放寬持有英國國民（海外）——即BNO護照港人移民政策後，截至2021年底，官方數字顯示已經有9.7萬香港人移民英國。

陳宇明認為，新來的香港移民參政意識更高，不會再像老一輩移民一樣只參與華人社團的活動，而會更多自行摸索從政、參政機會。他表示，已經看見有人參選， 有人製作網上廣播（談時事），有人籌辨非營利組織。

更多新移民也對BBC記者表示，香港移民熱情參政的氣氛，在社群內已經出現互相感染的作用。 移英港人Xavier說，聽到薩頓有港人參選後，「覺得很高興」；他還表示，自己「也曾經留意如何參選，想看看其他人怎樣做，有什麼門路」。

對於已經「跳下水」的崔天成來說，新移民港人社區的參政熱情是他樂見的。 他表示，這次參選，不會把勝負得失看得太重。他也希望自己的行動能起到帶頭作用，鼓勵更多港人在自由社會，珍惜政治參與權。

崔天成說：「這是生活在民主國家的美好之處。 你不必訴諸暴力爭取自己的權利和自由」。

據了解，此次與崔天成（Alex Chui）同台競逐奇姆（Cheam）選區的地區議會議員候選人還包括保守黨的Eric Allen， Tony Shields， Vanessa Udall；工黨的Sarah McGuinness， Simon Muir， George Richards; 自由民主黨的Ben Devlin，Harry Legge；以及綠黨的John Triggs。