英國：幫助摩爾多瓦軍備升級以對付俄羅斯軍事威脅

克里斯蒂·庫尼（Christy Cooney）& 保羅·格里本（Paul Gribben）

BBC新聞

33 分钟前

圖像來源，EPA

英國外交大臣麗茲·特拉斯說，為了讓摩爾多瓦能夠對付俄羅斯入侵的威脅，應該讓摩爾多瓦軍隊「裝備達到北約標凖」。

特拉斯（Liz Truss，又譯卓慧思）日前對英國《每日電訊報》表示，盟國目前正在協商想辦法幫助小國自衛。

她說，很明顯，儘管普京在烏克蘭取得有限的勝利，但他仍然有實現「大俄羅斯的野心」。

位於烏克蘭西南部的摩爾多瓦曾經是蘇聯的一個共和國。現在摩爾多瓦同俄羅斯沒有共同邊界，但是東部接壤的分離地區德涅斯特里亞有俄羅斯駐軍。

摩爾多瓦不是北約成員國，但是在俄羅斯入侵烏克蘭後，摩爾多瓦馬上提出申請要求加入歐盟。

特拉斯說，西方盟國正在討論如何讓烏克蘭防衛力量得到升級，能夠遏制未來可能發生的入侵、包括對「諸如摩爾多瓦等其他弱勢國家」的侵略。

她說，「我願意看到把摩爾多瓦的裝備提升到北約標凖。這是我們正在同盟國討論的問題。」

「大俄羅斯野心」

當被問到是否俄羅斯被認為對摩爾多瓦構成安全威脅的時候，特拉斯說，「絶對是這樣。我的意思是普京並不掩飾自己要建立大俄羅斯的野心。」

摩爾多瓦是歐洲最貧窮的國家之一，那裏有許多烏克蘭人。在俄烏戰爭開始後，摩爾多瓦接納了437,000多逃離戰火的難民。

對一個人口只有260萬人口的小國來說，他們接納烏克蘭難民的比例要高於其他任何國家。

摩爾多瓦總統馬婭·桑杜（Maia Sandu）持親歐盟立場，但是她的前任伊戈爾·多東（Igor Dodon）支持俄羅斯，而且他仍然有許多支持者。

俄羅斯支持位於摩爾多瓦和烏克蘭之間的分離地區德涅斯特里亞，俄羅斯在那裏有1,500名駐軍。

4月份德涅斯特里亞當局說，在他們的首都蒂拉斯波爾（Tiraspol）的國家安全總部，蘇聯時期的無線電發射塔和城市外面的軍事單位成為爆炸攻擊的目標。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 摩爾多瓦的總統馬婭·桑杜持親歐盟立場

「明智」的做法

德涅斯特里亞當局指責攻擊是烏克蘭"潛入者"所為，但是基輔卻說俄羅斯特工進行了爆炸攻擊。

英國皇家聯合軍事研究所(RUSI)研究員瓦特靈（Jack Watling）博士對BBC記者說，摩爾多瓦目前並沒有來自俄羅斯的軍事威脅，但是的確存在俄羅斯顛覆活動的威脅。

他說，考慮到俄羅斯已經公開表示過對摩爾多瓦有企圖，幫助摩爾多瓦取得「適當的能力」讓他們「能夠靠自己解決問題」是明智的選擇。

英國外交大臣特拉斯說，西方「必須要凖備好長期而且加倍對烏克蘭提供支持。」

「2%：軍費最低標凖」

她在倫敦發表評論說，「如果普京得逞了，他會在歐洲各地進一步製造麻煩，引發全球性後果。我們不會再有安全感。」

特拉斯還呼籲增加英國國防開支，她說，北約規定的佔GDP2%的國防開支應該是個底限，而不是最高目標。

4月份英國首相約翰遜許諾說英國要向烏克蘭提供更多軍事裝備。他在同烏克蘭總統澤連斯基的電話交談中表示要提供更多裝甲車和反坦克武器。

周五（5月20日）英國首相還同土耳其總統埃爾多安進行了電話交談，他們討論了最近瑞典和芬蘭申請加入北約的問題。

土耳其之前已經表示要否決那兩個國家加入北約的申請，指責瑞典和芬蘭在對待被土耳其認定為恐怖組織的庫爾德組織問題上沒有採取「明確立場」。