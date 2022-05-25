著名的倫敦切爾西花展（5月24日-28日）由於疫情原因曾被取消、改期2年，今年終於回歸正常，而且恰逢英國女王的白金禧。
圖像來源，Getty Images
切爾西花展是伊麗莎白女王每年必去的活動。今年又恰逢是女王登基70年的白金禧年（Platinum Jubilee）。今年園藝設計的主題還貫穿著正念和寧靜。
這是專門用鮮花設計和組成的女王頭像，以體現女王白金禧年這一主題。
這是由西蒙·萊塞特（Simon Lycett）設計的女王伊麗莎白二世的頭像，頭像共使用了70個手工製作的花盆，每一個花盆代表女王在位的每一年。花盆中的花則是女王喜愛的花卉鈴蘭（lily of the valley）。
在今年新推出的聖所（或避難所）花園（Sanctuary Garden）中展出的「冰花園」( 『The Plantman's Ice Garden』)非常引人注目, 裏面使用了很多堆積在一起的冰塊。冰花園設計者希望提醒人們氣候變化正在我們身邊悄悄發生。
被凍在冰塊中的花是花展設計的一部分。
有些花展還啟用模特來展示主題，像這個在RHS綠冠花園（RHS Queens Green Canopy Garden）前的「烏拉爾山脈女主人」（The Mistress of Ural Mountains），綠冠花園展區主要展示樹木和林地對環境的重要性。
用菊花圖案組成的日本富士山。
在花展外面的商家也跟著沾光，活躍起來。
這個以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的花展，是在切爾西的約克公爵廣場免費花卉展期間展出的。
在切爾西花展正在進行之際，還可以看到在斯隆街哈克特店外以英國皇家郵政為主題的花展。
各種郵箱也被鮮花點綴打扮起來。