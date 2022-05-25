圖像加註文字，

這是由西蒙·萊塞特（Simon Lycett）設計的女王伊麗莎白二世的頭像，頭像共使用了70個手工製作的花盆，每一個花盆代表女王在位的每一年。花盆中的花則是女王喜愛的花卉鈴蘭（lily of the valley）。