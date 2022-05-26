英國「派對門」調查報告曝光首相疫情期間違規聚會照片

31 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國公布了調查政府官員違反疫情期間封城規定聚眾派對的「格雷報告」，首相約翰遜在議會道歉

在英國受到萬眾矚目的「格雷調查報告」近日終於被完整公布，而首相約翰遜也再度面對公眾輿論譴責與要求他辭職的壓力。

由資深公務員蘇·格雷負責的獨立調查，主要針對的是唐寧街首相府及相關官員疫情期間違反封城規定聚眾派對事件。報告內容5月25日被公之於眾。報告矛頭直指唐寧街最高領導層和政府辦公室的「喝酒文化」，並公布了多張派對照片和參加派對者名單，其中包括首相約翰遜和財相蘇納克。

約翰遜首相回應表示，報告內容讓人「痛心疾首」，但他不會辭職。他說：「我必須繼續向前看」。

格雷報告內容

圖像來源，Cabinet Press 圖像加註文字， 2020年6月19日，英國首相府內為約翰遜慶祝生日。鏡頭內還有內閣辦公廳大臣凱斯（Simon Case）

這份長達48頁的調查報告，共針對首相府及政府部門在封城抗疫期間違反規定的16次聚會。報告詳細列出了每次聚會的時間、地點和當時的抗疫規定以及參加者和聚會情況。

其中涉及首相府的聚會包括：

2020年5月15日，唐寧街花園，約翰遜首相從府內帶來奶酪和酒在戶外聚會約一小時，當時封城規定禁止兩人以上在公共場所會面，除非「工作必要」；

2020年5月20日， 唐寧街花園，約翰遜首相參加了聚會約30分鐘；

2020年6月19日, 在內閣會議室為首相舉辦事先計劃好的生日派對，時間為半小時，首相和財相參加，但兩人事先都不知情；

2020年11月13日，唐寧街工作人員在新聞處舉行一次告別聚會，首相參加。當時封城規定禁止兩人以上在室內聚會，除非工作需要；

2021年4月16日，為工作人員離職唐寧街舉辦了兩次聚會，聚會持續到第二天凌晨，最後一個人離開時，時間是早晨4點30分。

各方反響

圖像來源，Sue Gray report 圖像加註文字， 首相約翰遜和財相蘇納克都因為參加生日派對被罰款

本次格雷調查報告完整公之於眾，正值英國民間面對物價飆升，民眾基本生活受到嚴重影響的關鍵時刻。

對那些不滿首相違反疫情期間規定的人們來說，報告增加了他們對英國現任保守黨政府高層的不信任，要求首相辭職的聲音增多。而對支持首相的很多保守黨議員而言，英國正處在民生困難的關鍵時刻，社會各界應該支持首相的領導，以便他不受干擾完成紓困工作。

有輿論批評首相「領導失誤」，也有輿論認為他不過喝了點果汁吃了個三明治，算不上嚴重錯誤。

BBC政治事務編輯克里斯·梅森（Chris Mason)引述一位保守黨議員的話說，在長達幾個月的時間裏，這份報告的內容滴滴答答地慢慢披露，已經變得「非常乏味」——民眾已經一定程度上失去興趣。