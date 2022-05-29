烏克蘭戰爭風雲：BBC披露英國制裁俄羅斯寡頭豪宅搜查內幕

戈登·科雷拉（Gordon Corera)

BBC安全事務記者

44 分钟前

圖像來源，Getty Images

5月17日，英國全國打擊犯罪署（NCA）的警官們進入一個公寓搜查時，立刻就發現這不是一個普通的房產。

公寓地處倫敦最富有的地區之一，面積650平方米，三層複式，七間臥室全部有衛浴套間，三層樓之間配有內部電梯。起居室裏有一架透明的三角鋼琴，公寓還有一個地下車庫，外人不能進入。來此公寓突擊檢查的警官還注意到，公寓內所有門都沒有把手。門和公寓裏幾乎所有其他東西一樣，都由電子控制。

這不是一個普通的公寓，但這也不是一次普通的搜查。搜查的目標並不是房產的主人，儘管這家的主人是一個被制裁的俄羅斯寡頭。全國打擊犯罪署收到情報，搜查目標是公寓內的「看家人」。

該「看家人」最近的銀行賬戶有一筆40萬英鎊的入賬。有懷疑認為，這筆錢是為了支付該房產的維護費用和各類賬單。而這筆錢的來源可能是某個受到制裁的寡頭，這就意味著有了足夠的證據證明有必要發出搜查令加以尋找。

最初的懷疑重點認為這個「看家人」可能會是清潔工，但突擊檢查後的進一步調查反而指向了某個家庭成員。當然，全國打擊犯罪署是不會透露目標人物身份的。

執行任務的是全國打擊犯罪署的一個新團隊，代號為K分隊（K-Cell）。K是盜賊制度（kleptocracy）的第一個字母。所謂盜賊制度，指的是統治者利用手中權力竊取國家的資源。

K分隊的任務是讓那些受制裁的與克里姆林宮關係密切的超級富商寡頭們的生活變得困難，或者用他們的話說，是要「引入摩擦」。

英國廣播公司（BBC）獲准獨家訪問K分隊的工作。

被英國政府制裁的個人超過1000人，其中包括今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後大量增加的新名字。雖然不是所有的人都與英國有實質的聯繫，但那些在英國有資產的俄羅斯人的資產被凍結。

雖然這些資產不會被英國正式扣押，但要動用這些資產必須獲得英國財政部的特別許可，就像羅曼·阿布拉莫維奇名下的切爾西足球俱樂部在出售前必須獲得特別許可一樣。如果其他人故意處理被凍結的資產或資金，全國打擊犯罪署可以進行調查。這就是此類搜查的依據。像K分隊到這個豪華公寓裏進行的搜查，是要尋找證據證明某個受制裁對象的同事或家庭成員收到了金錢來幫助此人逃避制裁。

對於那些把錢轉移到英國並在這裏購買房產的俄羅斯人來說，豪宅需要維護，而無法支付清潔工、園丁或司機的費用，會使他們的生活非常困難。

保安也需要發工資。沒有獲得保安特許可能意味著抗議者可以進門，就像今年3月份抗議者進入俄羅斯億萬富翁和實業家奧列格·德里帕斯卡(Oleg Deripaska)的倫敦豪宅那樣。當時那棟價值5000萬英鎊的倫敦豪宅就是空的，無人看管。

至關重要的是，對涉嫌違規行為的調查也提供了一條途徑，可以順藤摸瓜找到那些為受制裁者提供專業服務的人，即所謂的「幫手」。

在本月早些時候的另一次突擊行動中，全國打擊犯罪署的警官帶著搜查令去了在薩里郡的一座大豪宅。大宅有黑色大鐵門、修剪整齊的樹籬和草坪，寬大的門廳裏擺放著鮮花和各種藝術品。豪宅內有游泳池，多個酒窖分別儲藏白葡萄酒和紅葡萄酒，還有一個用最佳溫度專門儲存皮草的房間。

警官的搜查對象是一名黑衣男子。他是一個英國人，被懷疑是寡頭的「專業幫手」，代表寡頭管理企業和財產。

最終從這名幫手的家中搜出了數萬英鎊的現金，另外還查到了有150萬英鎊的銀行賬戶。這些賬戶都被凍結，因為據信它們與被制裁的俄羅斯人有關。

在此前公開的少數案件中，今年3月還對英國商人格雷厄姆·博納姆-卡特（Graham Bonham-Carter）的銀行賬戶發出了賬戶凍結令，理由是懷疑這些資金來自奧列格·德里帕斯卡。

「幫手可能包括私人銀行家、房地產經紀人、專業門衛、會計師和律師等專業人士。所有這些人現在都是K分隊的目標。K分隊起源於索爾茲伯里中毒事件後成立的一個團隊，他們的任務是針對腐敗的精英人士。」

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全國打擊犯罪署情報總監史蒂夫·斯馬特（Steve Smart）說：「K分隊的工作並不是大家各就各位後才聽令開跑的。」

「我們在這一領域已經擁有豐富的經驗和能力，並且正在使用全方位的能力，包括秘密和公開的能力，並將我們與私營部門以及其他政府部門和機構的工作結合起來。」

全國打擊犯罪署對支持其調查的情報究竟來自何處一直極為保密。

是否立案起訴通常是衡量執法部門成功與否的一個標誌。但對K分隊而言，衡量標凖有所不同。

如果說把罪犯送上法庭可以視為成功的話，那麼改變工作對象的行為方式也是成功。

全國打擊犯罪署官員說，情報顯示，由於他們的工作，一些人選擇不在英國投資與腐敗有牽連的基金。像律師這類的幫手也可能對與受制裁的寡頭合作損害聲譽感到緊張。

全國打擊犯罪署也一直在與房地產經紀人接觸，並關注資金可能被跨境轉移的方式，其中包括通過加密貨幣轉移。

史蒂夫·斯馬特說：「我們正在調查那些協助腐敗精英繼續交易的幫手們，我們的目標是那些用非常規方式掩蓋大量資金轉移的活動，例如通過拍賣行進行高價值資產銷售，等。」

「引入摩擦」的方法也可能是收緊法規。例如，乘坐私人飛機進入英國更難，或者入境時不准帶沒有正確簽證的的保鏢。

但官員們承認，工作困難任務艱巨。這些在嚴密安全保護下工作的警官們，都知道他們的工作將阻力重重。

一位警官說：「我們的工作對象都是腰纏萬貫的富豪，而且是地球上最擅長用法律保護自己，動不動就打官司的人。」

這些人既有巨大的人力物力資源，還可能有包括俄羅斯的國家資源，因此K分隊的目標人物可能通過法律行動在很多年的時間裏干擾K分隊的工作。

史蒂夫-斯馬特說：「這些人都有很高的積極性，竭力保護自己的財富、影響力和聲譽。」

K分隊也在趕超。