動物世界的民主：寒鴉利用呼叫彼此溝通 做出飛離鳥巢的集體決定

喬治娜·蘭納德（Georgina Rannard）

BBC新聞氣候&科學事務記者

29 分钟前

圖像來源，Getty Images

研究人員發現，寒鴉（Jackdaw）通過某種「民主」程序分別投票、做出何時一起飛離巢穴的決定。

英國冬日，早晨，成千上萬的寒鴉可能會突然一起在天空中飛翔。密集飛行的鳥群，看上去就像大片旋轉的黑雲。

研究人員現在發現，這些寒鴉在想要離開的時候會發出呼叫。

然後，呼叫聲達到一定強度的時候，就表明離巢的時候到了。於是，寒鴉就成群飛走。

怎樣「投下自己一票」？

英國埃克塞特大學進化認知專家阿列克斯·桑頓（Alex Thornton）教授對BBC記者說，這個罕見的發現增加了對動物做「集體」決定的了解。

阿列克斯·桑頓教授說，「當一隻鳥發出呼叫聲的時候，它是在投票，在發出一個信號，表明它想要離開。」

要離開的集體決定取決於兩件事：首先是音量，其次是聲音強度增加的速度。

當鳥群達成共識的時候，成千上萬隻的鳥在5秒鐘內就會飛離樹木，在空中形成一大群，這種像雲霧般移動的鳥群是英國冬天常見的景觀。

研究人員說，當鳥叫聲強度水平急劇上升的時候，鳥群就會提前離開。

在英國諾福克郡，研究人員觀察到曾有多達4萬隻寒鴉一起離開鳥巢。

「集體行動」有什麼好處？

圖像來源，Alex Thornton 圖像加註文字， 研究人員在英格蘭康沃爾地區在兩個冬季將錄音機安裝到寒鴉棲息的樹上進行記錄

阿列克斯·桑頓教授說，寒鴉想一起離開棲息樹木的原因是，它們想自我保護，免受猛禽的襲擊，或者，那樣更有利於「信息分享」。

阿列克斯·桑頓教授解釋說，「如果鳥一起飛走，它就可能會注意到其它某只鳥可能吃得飽飽的，或者，能通過其他鳥的叫聲了解它是否已經進食。

這樣鳥就可能了解到，是否值得跟隨某只鳥，去找到有美餐的好地方。」

為了觀察寒鴉的行為，研究人員在英格蘭康沃爾地區在兩個冬季將錄音機安裝到寒鴉棲息的樹上進行記錄。

一個名為阿列克斯·迪伯納（Alex Dibnah）的碩士生主導了這次觀察實驗，研究人員對聲音進行了分析，並與寒鴉飛離樹木發出的聲音相比較。

人類活動對動物世界的影響

為了驗證他們的發現，研究人員對寒鴉回放他們的錄音，觀察寒鴉對聲音的反應，結果是，那些寒鴉離巢時間平均提前了6分鐘。

當播放風聲錄音的時候，寒鴉就不會飛離。這表明寒鴉特別的反應是針對寒鴉的呼叫聲，而不是針對簡單的噪音。

阿列克斯·桑頓教授解釋說，其他鳥類也可能有類似行為，但是研究人員還沒有在那方面進行具體研究。

他說，這些發現有助於研究人員了解人類活動對動物的影響。

他還說，人類生活產生的光線和噪音污染對鳥類造成越來越多的干擾，這可能對動物之間的溝通能力形成干擾。

阿列克斯·桑頓教授解釋到，「想象一下，在城鎮或繁忙道路邊有個巨大的鳥巢。如果鳥不能聽清彼此的聲音，就不能形成一起飛離的共識，這就可能對鳥群的數量產生影響。」