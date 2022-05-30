英國啟動簽證新計劃吸引人才 向世界頂級大學畢業生敞開工作大門

17 分钟前

圖像來源，Getty Images

英國宣佈一項新的簽證計劃，旨在吸引世界頂級大學畢業生到英國工作和生活。

英國內政部表示，從今天（5月30日）開始啟動的「高潛力個人」（high potential individual）簽證途徑，將吸引事業剛剛起步的「最聰明和最優秀」的人才。

這一新的簽證計劃將面向英國以外50所頂尖大學過去五年的畢業生，他們將不受出生地的限制，也不需要在英國已經找到工作職位。

申請成功者，如果有學士或碩士學位將有為期兩年的工作簽證；如果有博士學位，將獲得三年的工作簽證。

之後，如果他們滿足某些要求，將能夠轉為其他長期就業簽證。

申請資格與要求

該簽證申請人必須滿足的一個條件是：畢業那年所就讀大學必須在以下三個高校排名榜的任何兩個中名列前50名。

這三個世界高校排名榜分別是：《泰晤士報》高等教育世界大學排名（ Times Higher Education World University Rankings）、QS世界大學排名榜（Quacquarelli Symonds World University Rankings）和世界大學學術排名（The Academic Ranking of World Universities）。

該簽證費用為715英鎊，外加移民健康附加費，這項費用允許移民到英國後使用英國的國民保健服務（NHS）。

成功獲得該簽證的畢業生可以攜帶家屬，但必須有至少1270英鎊的生活費。

他們還必須通過安全和犯罪紀錄檢查，並精通英語，至少達到B1中級水平，即「與英語母語使用者流暢交流」。

簽證出台背景

這一簽證計劃出台之前，2019年9月，英國對國際學生恢復畢業生兩年工作簽證（PSW），允許在英留學生畢業後留在英國兩年尋找工作機會，引導有才華的國際學生在英國尋求職業發展。

在宣佈「高潛力個人」簽證途徑後，英國財政大臣蘇納克說：這條簽證途徑意味著，英國將發展成為一個世界領先的創新、創意和創業的中心。

他說：「我們希望今天就在這裏開始建立起明天的企業，這就是為什麼我呼籲學生們利用這個難得的好機會在英國開拓他們的職業生涯。」

英國內政大臣帕特爾補充說：「這一新的簽證途徑讓人振奮，我為能推出它感到自豪。這是我們以積分為基礎的移民系統的一部分。這個系統最看重的是人的能力，而不是來自哪裏。」

簽證特點

根據英國政府的規定，成功申請到「高潛力人才」簽證，可以：

從事大多數工作

尋找工作

自僱創業

與合資格的伴侶和孩子在英國生活

從事志願工作

出國旅遊並返回英國

但是，這一簽證持有人不能：