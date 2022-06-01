英國女王白金禧 政府有意「復辟」英製度量衡的來龍去脈

25 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國很多蔬菜水果店內的價錢牌都使用「雙軌制」，分別標出貨品磅和公斤的售價。

英國隆重慶祝女王伊麗莎白二世登基70週年白金禧之際，政府宣佈將重新評估是否有「復辟」英製度量衡單位的可能與必要。

所謂英製度量衡，又稱為「帝制度量衡」（ imperial measurements）。最常見的單位包括用於重量的「磅」、「盎司」，對應公制中的「公斤」和「克」；用於長度的「英寸」、「英尺」和「英里」，對應公制中的「厘米」、「米」和「公里」；以及用於容量的「品脫」、「加侖」對應公制的「升」，等。

過去20多年，英國一直努力與歐盟國家通用的公制接軌，但英製度量衡單位曾經的輝煌可以從人們日常使用的英製量詞看出一斑。

例如，電腦和電視機屏幕大小以英寸定，國際市場上的黃金價格以盎司計。另外，還有我們所熟悉的車速多少「邁」（Mile，英里）和足球點球12碼（yard）......

有關英製度量衡單位的歷史與現狀，BBC中文梳理以下看點。

改制背景

英國政府考慮恢復英製單位，眼下正有一個最為應景的理由：女王伊麗莎白二世登基70週年。首相約翰遜將在本周五（6月3日）全國放假慶祝白金禧的大日子宣佈這一消息。

圖像加註文字， 2015年10月習近平訪問英國時與首相卡梅倫去鄉村酒吧，手上端著一品脫啤酒。英國酒吧賣啤酒至今保留英製的「品脫」（pint）。

全民討論恢復英製度量衡單位或許能增加公眾對國家的認同感。但恢復英製度量衡的更大背景則是英國脫離歐盟，單飛世界。

對英國而言，放棄自身有歷史淵源的度量衡單位引入公制，實屬當年受歐盟條規約束而勉強為之的舉措，頗有放棄主權和自由的「屈辱感」。

目前按照規定，英國銷售商品無論是包裝還是散裝都必須使用公制，儘管英國傳統的重量單位也可以同時顯示。

而在英國人民的日常生活中，英製度量衡仍然頑強地存在，並沒有因為法律的更改而消失。例如英國酒吧裏，啤酒仍然論品脫（pint)賣；英國汽車上的速度顯示器也以英里（mile）計；公路上的限速標誌是以英里為單位；英國人的身高也習慣標計英尺和英寸。

2021年9月，英國執政的保守黨政府已經表示，作為脫歐後重新歸範英國法律大計劃的一部分，將對使用英製度量衡單位重新加以考慮，並在適當的時候立法。

如今英國政府將啟動一項脫歐後的評估工作，看看在市場上的商品銷售可以在哪些方面、用什麼方式恢復英製度量衡單位。

英國度量衡簡史

965年，埃德加國王下令， 「國王的領地裏只能通行一種重量和尺度」。

1824: 英國《度量衡法》規定了英製單位

1960: 印度開始從英製向公制過渡

1965: 英國政府稱業界應在10年內接受公制

1971: 十進制貨幣在英國被引入

1985: 《度量衡法》承認公制和英製的平等性

1994: 引入了要求用公制稱重的條例

2001年：索博恩和其他零售商販因以英製計量方式銷售商品被定罪

2008: 歐盟委員裁定英國可以繼續使用英製計量，如品脫、英鎊和英里等

2022年6月，英國政府發起為期三個月的公眾諮詢，有意重新引入英製度量衡

改制大討論

英國政府的改制提議，已經在社會各界引發熱烈的討論。

雖然英國北愛爾蘭大臣布蘭登·劉易斯在媒體上表示，商人們將對擺脫歐盟規定後能享受的」自由「感到」高興「，但主要反對黨工黨議員安吉拉·伊格爾(Angela Eagle)說，政府試圖改制的努力」既可悲又可憐「，」是要把懷舊變成武器「。

即便在保守黨內部也對改制有不同看法。保守黨議員艾莉莎·科恩斯（Alicia Kearns）說，她的選區內沒有任何選民要求過有這種改變，」這不是脫歐後的自由。這是瞎搞。「

工黨影子商務大臣喬納森·雷諾茲批評：」政府應該做的是應對生活費用上漲問題，為商家減負減少開支。「

英國連鎖超級市場警告說，如果轉換回英式單位將增加營業開支，使現在已經影響千家萬戶的漲價問題更加嚴重。

《獨立報》刊登的評論文章標題寫道：復辟英製，連一盎司的道理也沒有。

「公制烈士」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2001年，水果蔬菜零售商人史蒂芬·索博恩（Steven Thoburn)和其他四位同行因為繼續以英製單位交易被檢控和定罪。

英國政府有意探討回歸英製度量衡，讓「公制列士」的故事再一次呈現在公眾面前。

所謂「公制烈士」，指的是英國政府在2001年間檢控並定罪的五位堅持使用英製拒絶公制的零售業商人。其中第一宗檢控案中，法官將水果零售商人史蒂芬·索博恩（Steven Thoburn)堅持用英製售賣的那把香蕉稱為「法律史上最著名的香蕉」。

有評論甚至認為，正是這把「最著名的香蕉」向英國公眾證明：歐盟法律可以凌駕在英國法律之上，為英國2016年全民公投最後決定脫離歐盟埋下了種子。

2001年4月9日，索博恩被裁定違反1985年《度量衡法》兩項罪名成立。他被指控拒絶使用公制，在出售香蕉時堅持使用英製的磅秤。

隨後，又有其他四名零售商人因為用英製售賣蘋果、甘藍和魚等被定罪。

在英國政府考慮重新引入英製之際，為「公制烈士」平反昭雪的呼聲也越來越大。

遺憾的是，索博恩永遠也等不到可以重新名正言順用英製賣香蕉的那一天了。他在2004年3月因心臟病去世，年僅39歲。

改制的代價

力推恢復英製的英國政府官員宣傳說，這一舉措將把「英國文化」重新引入商店。

但商界卻擔心，引入英製增加的營運成本肯定將轉嫁到消費者身上，使得物價上漲問題更加嚴重。

另一方面，要重新普及英製，勢必需要從娃娃抓起，將英製引入小學的教學內容。