英國女王登基70年白金禧：伊麗莎白二世在位70年 英國社會發生了怎樣的巨變

1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 兩分鐘看英女王在位70年

今天（6月5日）是英國女王伊麗莎白二世在位70週年官方慶典的最後一天，倫敦市中心彩車遊行將為期四天的慶祝活動推向高潮。

過去70年來，英國社會方方面面發生了天翻地覆的變化，從社會、科技到個人生活，而在位70年的女王伊麗莎白二世既見證了這些巨變，也是參與者之一。

從太空時代黎明到火星移民計劃

1957 年，第一顆人造衛星，蘇聯的 Sputnik 1 發射升空，拉開太空時代序幕。僅僅十多年後，人類首次登上月球。

美國和蘇聯展開激烈的太空競賽，也帶來了重大挑戰。1970年，美國的阿波羅 13 號任務被迫中止。

1986年，美國「挑戰者號」航天飛機發射後不久爆炸。

海倫·沙爾曼（Helen Sharman）1991 年成為第一位進入太空的英國宇航員，英國人蒂姆·皮克（ Tim Peake）則成為第一位獲得公共資助的宇航員。

現在，美國宇航局（NASA）的漫遊者繼續執行火星探索計劃，商業航天和私人太空遊不再是天方夜譚，火星移民計劃也不斷被提及。

從電視進入各家各戶到虛擬現實

1950 年代，電視機成為家家戶戶必備的消費品，商業頻道開始出現。 1953 年，女王的加冕典禮是一場全國電視直播盛事，吸引了二千多萬人收看。

1960 年代見證了彩色電視的興起，《神秘博士》等電視連續劇熱播。

有線電視和衛星電視於 1980 年代問世，英國議會首次進行電視轉播。現在日益大眾化的是按需點播觀看節目。

虛擬現實已成為新的前沿。

從搖滾樂誕生到音樂流媒體

1956 年，黑膠唱片銷量開始飆升的同時，貓王 Elvis Presley 在美國電視屏幕上橫空出世。

1960 年代，披頭士狂熱風靡全球，而樂壇偶像艾瑞莎·富蘭克林（Aretha Franklin）、鮑勃·馬利（Bob Marley）、大衛·鮑伊（David Bowie）和 Sex Pistols 樂隊將音樂帶入新天地。

嘻哈音樂 1970 年代從紐約的布朗克斯區興起，1980 年代，麥當娜贏得「流行樂女王」稱號。

1990 年代，Rave 音樂席捲英國，10 年後，源自倫敦東區的「車庫饒舌」 Grime 成為英國的主要音樂輸出。

音樂愛好者現在可以通過流媒體隨心所欲地聆聽任何類型的音樂。

從民權運動到 BLM

1954 年，美國禁止學校種族隔離，但 10 年後阿拉巴馬州塞爾瑪舉行的少數族裔投票權遊行遭到當局暴力鎮壓。

民權領袖馬丁·路德·金（Martin Luther King）於 1968 年在田納西州的孟菲斯遭槍殺。

1990 年代，南非結束了種族隔離，民權運動領袖納爾遜·曼德拉（Nelson Mandela）從監獄獲釋，隨後成為南非總統。與此同時，美國洛杉磯發生騷亂，起因是四名被指控毆打非裔美國人羅德尼·金（Rodney King）的警察無罪釋放。

#blacklivesmatter （黑人的命也是命）主題標籤於 2013 年首次使用，隨後發展成為一項政治運動。非裔美國人喬治·弗洛伊德 (George Floyd) 在明尼阿波利斯被一名警察殺死之後，BLM運動聲勢高漲。

從冷戰到蘇聯解體

1961 年，共產主義東德開始在柏林修建隔離牆以阻止大規模叛逃。一年後，蘇聯威脅要在距離美國不遠的古巴部署核導彈。

美國和蘇聯隨後同意不擴大軍備，包括核不擴散。

1989 年，東歐的民主運動導致柏林牆最終倒塌，美國和俄羅斯簽署協議，東、西德重新統一。

蘇聯解體，美國總統比爾·克林頓（Bill Clinton）和俄羅斯領導人鮑里斯·葉利欽（Boris Yeltsin）宣佈雙邊關係進入新時代。

近年來，俄羅斯兩次入侵烏克蘭，再次與西方發生衝突。

從同性戀去罪化到同性婚姻

同性戀在 1967 年非刑罪化，但同性戀社區一直在繼續爭取平等權利。 1969 年在紐約發生的石牆騷亂是對警察騷擾的回應，激發了爭取同性戀權益活動。

1980 年代，艾滋病流行，摧毀了許多人的生活。英國通過一系列禁止地方政府「促進同性戀」的法律 —— 「第28條」 —— 引發成千上萬人遊行抗議，「英國石牆」組織成立。

1999 年在蘇活區最古老同性戀酒吧之一鄧肯海軍上將酒吧發生爆炸，造成三人死亡。

2014 年首例同性婚姻，隨後更新了驕傲運動的旗幟，以慶祝 LGBTQ+ 社區的多樣性。

從科技業黎明到聲控設備

1970年代，美國，史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）創辦了蘋果（Apple ），比爾·蓋茨（Bill Gates）創辦了微軟（Microsoft），日後兩家公司都成為全球科技業巨頭。美國工程師 拉迪亞·珀爾曼（Radia Perlman）的研發促成計算機之間相互通信，繼而導致 1980 年代互聯網的誕生。

1989 年，英國計算機科學家蒂姆·伯納斯-李（Tim Berners-Lee）發明了萬維網，它孕育了 eBay、谷歌、維基百科、Facebook 和 Twitter 等日後成為日常生活一部分的網絡平台。

移動技術從「大哥大」磚塊式移動電話發展到小型設備和智能手機；在家中和移動中的聲控技術、可穿戴技術的誕生和進步，意味著我們現在可以隨時隨地獲取信息。

白金禧：在位 70 年（1952-2022）

在見證這些巨大歷史飛躍的同時，女王也見證了自己的角色轉變。

大英帝國的終結和英聯邦的衰萎意味著她現在只是 15 個國家的君主，而不是登基初期的 70 個。

迄今為止，她仍然是歷史上在位時間最長的英國君主，70 年。