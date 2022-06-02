英女王伊麗莎白二世在位70年白金禧：書寫歷史的時刻

17 分钟前

圖像來源，Ranald Mackechnie 圖像加註文字， 女王的官方肖像6月2日發佈，來開伊麗莎白二世在位70年白金禧慶典。肖像在溫莎堡拍攝。

英國女王伊麗莎白二世登基70年白金禧慶典今天（6月2日）拉開序幕。

現年96歲的伊麗莎白二世是迄今為止在位時間最長的英國君主，也是第一位慶祝登基白金禧的君主。

她在白金禧年致辭中對民眾的慶祝和「善意」致謝，希望為期四天的慶典將留下「許多快樂的記憶」。

女王在她的禧年致辭中說："我繼續受到向我展示的善意的鼓舞，並希望未來的日子將提供一個機會來反思過去 70 年來取得的所有成就；我們期冀充滿信心和熱情的未來。"

官方慶祝活動從周四（6月2日）上午的閲兵式開始，到周日倫敦的白金禧彩車遊行和盛大慶典結束。

除此之外，英國各地民眾也在組織街頭慶祝活動。

BBC 王室事務記者肖恩·考赫蘭（Sean Coughlan) 說，這是「書寫歷史」的一刻。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 兩分鐘看英女王在位70年

女王和其他王室成員會在白金漢宮陽台觀看閲兵式和皇家空軍的飛行表演。

已定居美國的薩塞克斯公爵（哈里王子）夫婦回倫敦參加祖母的登基白金禧慶典，但不會在陽台上露面，只是和兩個孩子一起在閲兵場一側的樓上觀看典禮。

為了目睹白金禧閲兵式，從周三晚上開始就有民眾在白金漢宮外搭帳篷露營。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 為了目睹白金禧閲兵式，從周三晚上開始就有民眾在白金漢宮外搭帳篷露營

圖像加註文字， 周三，白金漢宮門前的林蔭大道上已經一派歡慶氣氛

圖像來源，Getty Images

分析：書寫歷史的時刻

BBC 王室事務記者肖恩·考赫蘭（Sean Coughlan)

白金禧慶典在英國歷史上前所未見。沒有任何一位英國君主在位長達70年。

換一種說法，女王伊麗莎白二世在位的時間已經超過她的四位前任在位時間的總和。

她作為英國的一國之君70載，跨越多個時代，其中先後有14位英國首相、14位美國總統。

和伊麗莎白二世在位時間最接近的英國君主是維多利亞女王，在位 63 年。

世界紀錄保持者是法國「太陽王」路易十四，在位 72 年。

女王96歲高齡對英國君主來說也是史無前例的。除了伊麗莎白二世外，只有其它兩位活到80歲以上，分別是維多利亞和喬治三世。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國民眾組織街頭歡慶

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上一次王室成員在白金漢宮陽台露面是在2019年

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2012年，女王伊麗莎白二世登基60週年鑽禧慶典的「紅箭」飛行表演