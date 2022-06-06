英國首相約翰遜面臨不信任投票 一文看懂來龍去脈

53 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國首相約翰遜因「派對門」面臨越來越大的辭職壓力。

剛剛過完慶祝女王登基70年白金禧的長周末，英國首相約翰遜周一（6月6日）必須面對執政保守黨內的不信任投票。

不信任投票在周一晚間格林尼治標凖時間17點至19點進行，投票結果將立即宣佈，並將決定首相約翰遜的下一步行動。

BBC中文梳理有關保守黨不信任投票的五個關鍵問題：

什麼是本次不信任投票的導火線？

約翰遜首相在英國新冠疫情期間違反防疫規定喝酒聚會的「派對門」事件從曝光至今，在執政黨內部和社會層面引起很大不滿，要求他引咎辭職的呼聲不斷。

一直都有保守黨議員致信保守黨「1922委員會」主席格雷姆·布拉迪（Sir Graham Brady），表示對約翰遜首相的不信任。

周日，格雷姆·布拉迪爵士通知約翰遜首相，已經收到了54封議員上書，達到啟動黨內不信任投票的門檻。

如何讓首相下台？

在英國，要把首相趕下台並沒有一個固定的方式。

首先，這取決於是誰執政，是保守黨、工黨，或是其他政黨，不同的政黨有不同的程序規定。

目前，英國是保守黨執政，由保守黨領袖鮑里斯·約翰遜擔任首相。

如果保守黨要更換領袖，就要透過"不信任投票"的方式來達成，即保守黨所有的下議院議員就「是否信任黨領袖」這一問題進行不記名投票。

周一對約翰遜的不信任投票，必須有至少180名保守黨議員投票表示不信任，約翰遜才會下台。

不信任投票如何進行？

保守黨議員將以無記名投票方式進行表決。

假設所有保守黨議員都投票，沒有人棄權，約翰遜首相為了贏得表決，需要獲得簡單多數，即359票的一半，180票支持。反之，反對他的議員也需要爭取180票。

如果約翰遜在表決中未能爭取到足夠支持，他必須辭職。接下來保守黨將展開新領袖角逐，而他不能參加。

如果約翰遜贏了，根據目前的規則，保守黨議員在一年內不允許再舉行不信任投票。

在英國脫歐期間擔任首相的特蕾莎·梅雖然在2018年12月以200票支持117票反對贏得不信任投票，然而，6個月後她仍然宣佈辭職。

什麼是啟動「信任投票」最低門檻？

保守黨內的信任投票，必須由至少15%的保守黨下議院議員提出書面動議才能啟動這個程序。

按照目前下議院保守黨議員359席計算，至少要有54名保守黨議員向「1922委員會」（保守黨議會黨團）主席致函，表達他們「不再信任黨領袖」。

約翰遜的勝算有多大？

保守黨現有359名下議院議員，約翰遜要贏得本次信任投票，必須爭取到180個議員的支持。

首相府表示，約翰遜歡迎有這樣的機會證明自己，稱本次投票「是一次好機會，讓幾個月以來的揣測告一段落」。

約翰遜首相還向所有保守黨議員喊話，爭取他們投支持票，以便他和他委任的各部委領導能集中精力應對烏克蘭戰爭和英國國內物價上漲造成的民生問題。