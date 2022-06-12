英國諜海史話：撒切爾夫人的加密電話是如何研發的？

戈登·科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

1 小时前

圖像加註文字， 1980年在政府通信總部研發出來的勃拉姆斯安全保密電話

在智能手機的時代，你可以找到許多號稱能提供安全通訊的手機軟件，但是在40年前，有個英國男人的秘密任務就是做出一個加密裝置用來傳送機密情報給高層官員。40年後他首次打破沉默分享內幕。

1980年，麥克（只用名字，真實身份不公開）在英國政府通信總部（GCHQ）工作，他在切爾滕納姆（Cheltenham）的一家百貨公司買了兩個普通的公事包。

他把公事包帶回實驗室裏，開始把裏面的東西拆卸下來，再把當時的最新科技安裝進去。

這項任務的代號是勃拉姆斯（Brahms），在兩個外表普通的公事包裏，裝的是英國第一個攜帶式加密通訊系統，讓高層官員能夠在安全保密的情況下互相通話。

安全保密的通話並不是新鮮事，早在二戰期間，如果美英兩國領導人需要進行安全保密的通話，他們必須各自前往保密通話設備所在的地點，該裝置非常巨大，不能隨便移動。

但是到了1980年代，新的科技發展促使安全保密通話設備得以縮小到能夠隨處移動的大小，這樣在危機情況下更為有效。

圖像加註文字， 二戰期間使用的加密通話設備佔滿一整個房間

勃拉姆斯加密電話包括一個看似普通電話的話筒，話筒一端附帶一個按鈕，按下按鈕就能將語音數字化，轉換成0與1。

公事包內裝有記錄在紙帶上面的特殊數據加密線索，或稱為鑰匙，每天更換，它會將上述的0與1數字攪亂，然後通過普通電話線傳送。

通話的另一端也就是另一個公事包，含有記載相同數據加密線索的紙帶，會將信息解碼，轉換成一個聽起來像機器的聲音。

任何攔截通話的人，沒有數據加密線索，只能聽到數據傳輸的嘶嘶聲。

通話期間，同一時間只能有一個人講話，傳輸速度並不快，每秒2.4KB，現在英國平均的寬頻速度比它快21,000倍。

圖像加註文字， 勃拉姆斯話筒上的按鈕可以為語音通話加密

但是還有一個缺點，「女生的聲音傳出來不怎麼好，」麥克語帶歉意地表示，「那是因為高頻率的關係。」

不過主要的服務客戶就是當時的英國首相撒切爾（Margaret Thatcher）夫人。

撒切爾在瑞士度假時，麥克獲得一次就像邦德電影的任務：將勃拉姆斯加密電話遞交給人在阿爾卑斯山上一座城堡裏的撒切爾。

麥克暫時擔任「女王信使」（Queen's Messenger），帶著勃拉姆斯公事包搭乘飛機，他獲得兩個座位，一個給他，另一個是給勃拉姆斯加密電話的。

他被告知在抵達時會見到一名攜帶棕色信封的男子，他到了城堡後，有人給他一把槍，但他婉拒了。

圖像加註文字， BBC記者科雷拉採訪勃拉姆斯加密電話的創造者麥克，時隔40年他的真實身份仍然保密

1982年福克蘭戰爭時，勃拉姆斯加密電話派上了用場，撒切爾通過它和國防大臣討論戰情，包括後來阿根廷的貝爾格拉諾將軍號巡洋艦（General Belgrano）被擊沉的海上戰役。

當時在政府通信總部負責24小時情報工作的斯蒂芬妮（也是只用名字，真實身份不公開）表示，「它其實是男人的玩具。」

斯蒂芬妮有點氣惱地表示，當時一起工作的女性都被告知不能使用勃拉姆斯。

但有一日凌晨，勃拉姆斯電話響了，當時沒有男人值班。

「我們幾個女的面面相覷，『辦公室裏現在沒有男人，我們其中一人必須接電話。』於是我過去把它接了起來。」

電話另一端的人剛剛獲得一條情報需要確認。

「我們送出的每一條情報都非常重要，」斯蒂芬妮可以從電視新聞中看出他們工作的重要性。

圖像加註文字， 英國前首相撒切爾在福克蘭戰爭中使用勃拉姆斯加密電話

福克蘭戰爭爆發後，政府通信總部必須盡快增加處理勃拉姆斯加密電話的人手，從原本只有一兩名分析員，到最後戰爭期間處理超過6,000條珍貴情報。

有了勃拉姆斯加密電話，這些情報可以迅速的通過電話傳達給需要的人。

勃拉姆斯公事包裏面除了加密電話之外，還有緊急情況操作說明，如果使用者在一個酒店房間裏，或者在海外地點秘密使用加密電話，這個時候如果被敵人看到，甚至被抓，或加密電話被奪取該怎麼辦？

麥克清楚記得緊急情況該如何處置。