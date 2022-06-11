英國國防部獲得量子計算機 探索量子技術的國防用途

利夫·麥克馬洪（Liv McMahon）

BBC技術事務記者

19 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 量子計算機芯片和芯片組

英國國防部獲得政府採購的第一台量子計算機。

量子計算機能夠以極高的速度進行複雜的運算。量子計算機的製造方說，它可以解決常規計算機解決不了的問題。

國防部將同英國量子計算機初創公司Orca Computing合作，一起探索量子技術在國防領域的具體應用。

「里程碑時刻」

英國國防部防務科學和技術實驗室(DSTL)的史蒂芬·蒂爾（Stephen Till）稱，這是個「里程碑的時刻」。

一般家庭和辦公室的電腦處理數據的最基本單位是「比特」（bit） ，即0或1的二進制。

而量子計算機使用的最小信息單位被稱作「量子比特」（qubit），這是一種處理信息的雙態單位。

它可以通過被稱為「量子疊加」的量子力學過程同時代表0和1，使量子計算機能使用二進位數字，還能處理一般計算機不能處理的不確定性。

量子計算機專家和物理專家說，這意味著，需要普通計算機計算多年的問題，量子計算機能夠在幾分鐘內解決。

願景和現實

英國蘇塞克斯大學量子技術中心的負責人溫弗里德·漢辛格（Winfried Hensinger）教授說，量子計算機潛力巨大，但完全實現它們的潛力需要時間。

「它們還不能解決任何現實生活中的實際問題。但如果你能讓這種計算機置身於一個真正龐大系統當中，它們可能讓你窺探量子計算機的潛能。」

但是他還說，量子計算的前景以及國防部在這方面的探索仍然有重要意義。

漢辛格教授說，「量子計算幾乎能在所有的工業行業中產生巨大影響。」

「可以想象在國防領域，有很多問題都涉及如何達到最優化，優化能起到巨大而且十分重要的作用。」

分析：量子的潛力

BBC技術事務編輯佐伊·克萊曼(Zoe Kleinman) ：

在朋友聚會中如果想解釋量子計算的具體原理，可能不會長時間吸引朋友的注意力。

這是個十分複雜的概念，同我們的手提電腦或手機，甚至超級計算機的工作原理完全不同，儘管超級計算機每毫微秒內處理的信息量巨大到令人難以想象的程度。

量子的潛力在於，它有助於解決標凖計算機無法解決的問題。

例如，量子計算可以應用於應對氣候變化，開發新藥物，改善人工智能，而這方面又有巨大的軍事應用潛力。

像標凖計算機發展的初期一樣，現階段量子計算機數量有限，而且很笨重，而且最麻煩的是量子計算機的基本構成，「量子比特」必須在冷凍狀態下保存。

但是英國公司Orca的量子計算機無需上述條件，這意味著他們製造的量子計算機設備的體積更小，實用性更強。

「一張信任票」

英國公司Orca的總裁理查德·墨菲（Richard Murray）說，儘管對於量子計算機的現狀及其能力存在爭論，但是他們公司同國防部的合作本身就是「重要的信任投票」。

「我們同國防部的合作伙伴關係使我們維持了實際操作層面的互動，使用真實的硬件工作，有助於我們共同發現這種革命性新技術的新的具體用途。」

圖像來源，ORCA Computing 圖像加註文字， 英國Orca公司製造的PT-1量子計算機

英國國防部將使用Orca公司製造的小型PT-1量子計算機。該公司說，這是首個能夠在室溫操作的同類型量子計算機，它不需要零下溫度環境冷卻對熱量敏感的「量子比特」。

Orca公司的系統使用光子這種傳遞電磁作用的基本粒子，優化計算機在圖片分析和決策方面的學習功能。

國防部防務科學和技術實驗室的史蒂芬·蒂爾說，有了Orca的量子計算機，國防部就能更快地了解量子計算技術。