英國農場水果豐收季帶來的困境和挑戰

露西·霍克（Lucy Hooker）

BBC商務記者

1 小时前

圖像加註文字， 卡特里兄弟

卡特里在家鄉尼泊爾收獲過稻米和豆子，還在喜馬拉雅山為遊客做過嚮導。

但今年，26歲的卡特里卻來到了英國諾丁漢郡北部的大棚摘草莓。

每年春天，都會有成千上萬的季節工來英國幫助採摘水果，今年有些人更是不遠萬里來到英倫三島。

脫歐前，英國的許多季節工來自波蘭、羅馬尼亞和保加利亞。現在除了尼泊爾人，英國果農也正在僱傭來自印度尼西亞、蒙古、塔吉克、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦的工人。

卡特里到英國時間不長，能講一點英語。他的到來讓農場主鬆了一口氣。

農場挑戰

圖像加註文字， 塔斯克女士經營的哈維爾農場在雷特福德附近，她僱傭的季節工人來自世界各地。

每年夏季，英國農場能否僱到足夠工人總是一個挑戰。但今年，在採摘漿果類軟水果高峰季節即將到來之際，許多果農比以往任何時候都更擔憂沒有足夠的人手採摘水果。

塔斯克女士經營的哈維爾農場在雷特福德附近，她為包括維特羅斯、樂購（也稱特易購）等一些英國大連鎖超市以及瑪莎百貨供貨，所僱傭的工人總是來自不同國家。

但今年，他們的工人來自9個國家，其中首次包括來自尼泊爾的35人，還有45名塔吉克斯坦人，甚至還有三人來自印度尼西亞。

塔斯克女士說，新員工適應的還不錯，但也有一些挑戰。「我們不得不進行很多培訓，因此進展很慢」，她說。「雙方都要有耐心」，她說。

和其他人一樣，她也擔心在水果變質前無法全部採摘完。

據行業機構「英國漿果種植者」（BBG）說，英國漿果產量穩步上升，但同時浪費也在增加。很難預測漿果何時成熟採摘，而一旦成熟則無法等待。

根據對BBG成員的一項調查，由於勞動力短缺，過去兩年所損失的產出價值每年都大約翻了一番。BBG說，去年，軟水果總產量價值為7.6億英鎊，但浪費的價值估計高達3600萬英鎊。

「非常緊張」

圖像加註文字， 農場為季節工提供房車住宿和免費無線上網。

卡特里所工作的哈維爾農場還為他和他的兄弟們提供住宿，而且所有的房車都有免費WiFi 。

英國農場每年都在竭盡全力說服工人第二年能返回，部分原因是因為脫歐後，歐盟國家返回的季節工人越來越少。

去年，烏克蘭人填補了空缺，但今年由於戰爭，烏克蘭18歲到60歲的男子必須留在國內作戰。

英國一個議會委員會4月份發出警告，由於戰爭、脫歐以及新冠疫情等綜合因素，如果不採取行動，整個英國食品行業嚴重勞動力短缺可能威脅食品安全。

英國夏季果實（BSF）協會主席馬斯頓說，自那時起，向季節性工人髮放簽證的過程似乎陷入停滯。他歡迎「各國聯盟」的加入，但也說，他擔心一些遠道而來的工人到來時恐怕將已為時過晚。

「這會令農場主們非常緊張」，他說，「我認為尚未達到危機點，但我擔心可能會」。

埃默裏是勞務公司Fruitful Jobs的負責人，他的公司是獲准在海外招募季節工的四家公司之一。他說，很多人願意來。

他們公司負責從37個國家/地區招工，從南非到庫爾德斯坦；從加拿大到蒙古等。但應征人員必須要交納244英鎊（1英鎊約等於9元人民幣）的簽證費加上往返機票費用。再加上繁瑣手續及語言障礙，意味著從新、遠地方招工不可能是一個快速過程。

埃默裏說，「從英國這邊來說，烏克蘭難民的到來轉移了一些資源，並延誤了簽證過程。」但他補充道，「已經在趕上來了，工人現在正在進入英國。」

但這不足以讓每個人都感覺新系統將會起作用。位於英格蘭東南部的錢伯斯擁有一個有24個農場的網絡，他告訴招聘公司，不希望用來自印尼、越南或是菲律賓的工人。

他說， 「並不是因為我對種族、信仰或皮膚顏色有任何問題。但如果突然在農場中引進一個新國家、文化以及生活方式，可能會帶來許多問題」。

「在效率方面，新手在第一個季節生產力會低25%，」他說，「也還會有文化以及生活方式方面的事情。」

勞動力短缺

圖像加註文字， 漿果一旦成熟，很容易變質。

錢伯斯表示，有大量來自中歐和東歐有經驗的工人返回他的農場 - 他已經採取措施確保不讓烏克蘭人與俄羅斯人住在一起，以避免產生摩擦。

但勞動力競爭如此激烈，如果他想避免去年發生的事重演，他知道可能不得不接受來自新地方的工人。當時由於勞動力短缺，他不得不放棄大約12%的覆盆子水果。

錢伯斯指責政府沒有頒發足夠的簽證。今年的簽證上限是3萬，如果有必要，可以再加1萬。但從2023年簽證數量將開始逐漸減少，更強調用英國工人以及自動化來補償。

錢伯斯說，「他們不明白自己的職責，以及他們的行為可能造成的災難性後果。」

肯特郡一家農場的布魯克斯說，另外一個「重磅消息」是政府規定來自海外季節性工人的工資必須為10.10鎊/每小時，遠高於每小時9.5鎊的最低工資。

而且，也不能讓現有工人的工資低於新來者，結果導致工資全面都上漲。

「我不吝惜給他們工資，他們工作非常努力。但問題是我們跟顧客的價格是固定的，」他說。

英國內政部表示，政府已凖備好支持英國農場主和種植者，並「確保他們獲得他們所需的足夠支持和勞動力。」