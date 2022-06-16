英國尋求避難者安置計劃：為什麼送他們去盧旺達？

25 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 地中海一群被拯救出來的人

英國政府把一些尋求避難者送到盧旺達安置的計劃從一開始就充滿爭議，啟動後一波三折。一個最經常被提到的問題 —— 為什麼是盧旺達？

根據這個為期五年的試行計劃，部分非法進入英國的難民會被送到盧旺達，在那裏申請庇護。

他們可能會獲得永久難民身份定居在盧旺達。如果庇護申請失敗，還可以以其他理由申請在那裏定居，或在「安全的第三國」尋求庇護。

這個計劃主要針對通過政府所稱的「非法、危險或不必要的方法」抵達英國的單身年輕人，例如乘坐小船或藏在卡車裏。

計劃內容是什麼？

2022年4月，英國政府宣佈一項計劃，從法國跨英吉利海峽進入英國的避難者中有一部分人將被送到非洲盧旺達安置。

該計劃主要針對乘坐小船或躲藏在貨車內，以非法方式進入英國的單身男子。計劃主要內容包括：

從1月1日起，以上述方式非法入境英國者有可能被送往非洲盧旺達，他們的避難申請將在那裏接受處理

在申請處理期間，他們會有地方住，而且隨時可以自由來去

避難申請獲得通過的人，將受協助在盧旺達建立「新生活」，最長有五年可以接受教育和其他協助

避難申請被拒的人，有機會申請留在盧旺達，或者被遣返原來國家，或者到另外他們有權利居住的國家

英國政府希望通過這個計劃減少經英吉利海峽從法國非法進入英國的難民數量。這些人當中 75% 是18 - 39歲的男子。

圖像加註文字， 英國和盧旺達之間相隔6500公里

為什麼是盧旺達？

約翰遜首相2022年4月宣佈盧旺達安置計劃時形容它是個"充滿活力的國家"，稱尋求避難者到了那裏可以重建人生，獲得新生。

盧旺達位於非洲東部，人口1300萬，毗鄰剛果、烏干達、坦桑尼亞和布隆迪。

這個東非國家最為人熟知的（部分因為好萊塢影片）是近20年前的大屠殺。聯合國估計超過100萬人喪生於1994年那場針對圖西族人的種族滅絶大屠殺。

為避免類似慘劇再次發生，國際社會和盧旺達政府採取了一系列措施，包括設立一個專責政府機構負責與世界各國的邊境管控部門和警察合作追捕大屠殺嫌疑兇犯。

盧旺達政府還花了數年時間改善與西方國家的政治紐帶，2009年加入了英聯邦。

專家們表示，約翰遜的這個安置計劃表明英國和盧旺達兩國政府在移民、難民政策問題上找到了共同點。

英國退出歐盟使盧旺達安置計劃成為可能。

另外，支持者認為長遠來看此舉將有助於節省英國政府用於難民、移民和庇護事務上的開支。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 救援船

計劃耗資多少？

英國政府稱每年花費 15 億英鎊、每天花費超過 470 萬英鎊用於在酒店安置無家可歸的移民。

內政部預計隨著盧旺達接手更多尋求避難者，英國還將向盧旺達支付1.2億英鎊預付款。

在野的工黨影子內政大臣庫珀指出，遣送盧旺達計劃並不能像執政黨聲稱的那樣為英國省錢，反而會「大大增加」總成本。

澳大利亞的離岸難民安置系統估計在 2021-22 年耗資合 5.46 億英鎊。

英政府安排的第一架向盧旺達運送庇護申請者的包機在啟程前「最後一分鐘」被叫停，內政部拒絶透露被法庭截停的包機費用，但 2020 年，乘坐包機離開英國的人均成本超過 13000 英鎊。

盧旺達生活什麼樣？

有報道稱，盧旺達已經對首都基加利附近的旅館加以改造，以容納來自英國的尋求避難者。

盧旺達政府表示已經為審理來自英國的1000個尋求庇護案例做好凖備，且有能力接受更多人。

盧旺達已經收容了來自其他非洲國家的大約 15萬躲避戰亂或自然災害的難民，包括鄰國布隆迪和剛果民主共和國。它還在接待試圖通過利比亞穿越地中海到達歐洲的移民。

一些難民擔任農場工人和家庭傭人。大多數人失業，依靠每月約35英鎊的國家福利。

圖像來源，Getty Images

盧旺達政府表示，該國自 1994 年以來經歷了發展"奇蹟"，當時一場種族滅絶戰爭導致 80 萬人喪生。

然而，該國 1300 萬人口中約有 70% 是自給自足的農民，這意味著他們種植的糧食只供自己吃而不是出售。

但國際社會關注的是這個國家將如何對待尋求避難者。

國際特赦2021年的報告中指出盧旺達存在酷刑折磨、侵犯公平審訊和言論自由權利、強制"失蹤"等不良人權紀錄問題。

反對該計劃的英國權益團體認為此舉違反了歐洲人權公約，也沒有給尋求避難者足夠的時間申請在英國定居。

盧旺達計劃達到阻止偷渡目的了嗎？

4 月 14 日英國首次宣佈計劃，4 月 18 日至 6 月 5 日期間已知有近 3600 名尋求庇護者乘小船抵達英國。

2021 年 4 月至 2021 年 6 月期間這個人數是 4554 人，更多數據公布時總數可能會增加。