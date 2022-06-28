中國留學生疫情期間回家難問題繼續 留學熱度依然

35 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情回國難並沒有讓很多家長打消讓孩子出國留學的念頭

數以萬計留學英國的中國學生面對即將到來的暑期長假，估計很多都開始為是否應該回國探親而撓頭。儘管中國方面有了入境政策鬆動，但是對他們中間的很多人來說，回家的路還是十分艱難的。

據中國國家衛健委網站6月28日的訊息稱，中國國務院聯防聯控機制發佈第九版新冠肺炎防控方案，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。

這對於海外留學生和許多希望返回中國大陸探親的人來說，無疑是個好消息。

自從新冠疫情全球流行以來，包括大量留學生在內的海外華人的「回國」之路可以說難上加難——從航班熔斷到機場滯留，各種困難數不勝數。

特別是對那些低齡留學生——也就是俗話講的未成年「小留學生」來說，難以回家見家長更是苦悶。根據英國寄宿協會BSA發佈的信息，目前在英國的中國低齡留學生約為六七千人。未成年的他們也要經歷同樣的隔離政策。

BBC中文近日訪問了專注於監護低齡留學生的晟橋監護機構（OPDS）的負責人桑妮（Sunny）女士。想從一線從業人員那裏更好地了解留學生回家難的問題。

據介紹，這家接受訪問的公司監護約110名學生，其中百分之九十的學生來自中國。

留學生回國難

在疫情之前，公司監護的小齡學生每年三個大假期（聖誕節，復活節和暑假）基本都會回國探親，有的學生甚至在期中假期時候也會回去。自從疫情以來，情況就變得困難無比。

桑妮說：「我們本學年開始時也給家長打了預防針，那就是要做好孩子一年無法回家的凖備。」

由於中國的防疫和入境政策經常改變，作為有十多年歷史的監護機構，也需要隨時對各種政策有足夠了解，並與領使館及檢測機構經常聯絡，才能幫助學生能夠成功獲得「綠碼」。

據中國駐英大使館五月發佈的最新要求，無論是否接種疫苗以及接種何種疫苗均只需進行48小時內雙核酸檢測。此外，有感染史人員進行預審無需再提供X光或CT照片。但是聲明也說，赴華人員須在起飛前48小時內進行兩次PCR核酸檢測，且其中至少有一次的採樣是在起飛前12小時內進行。

聽起來感覺，沒有以前的要求嚴格，但是學生們在回家的過程中仍然經歷了很多。

Sunny說：「現在需要12小時候之內的綠碼檢測結果，有些學生是早上的飛機，那就意味著他們需要在前一天夜晚前往做檢測，為了安全，全程都需要有監護老師跟隨。而現在我們通常建議學生提前三四個小時到機場，所以等做完檢測外加提前去機場，學生基本整夜都不能睡覺，還有旅途那麼久，即使這些都不能改變他們的回家心切。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 大量在英國留學的中國學生疫情期間面對回家難問題

回家路漫漫

監護學生的人士介紹，除旅途中長時間的缺少睡眠和心中忐忑不定之外，還有很多因素都對學生身心健康有時候會產生很大的影響。

一些學生面臨的問題是在離開英國時去大使館指定的測試地點並獲得綠碼，但到中轉的城市的指定測試點得到的卻是紅碼，讓學生們感到非常失望和壓抑。

比如，隸屬於晟橋監護服務的一名張同學在倫敦時候就成功獲得健康碼，但是在中轉站哥本哈根檢測的時候卻變成紅碼。無獨有偶，另有一位姓劉的學生，在法蘭克福轉機因為變成了紅碼而在那裏的酒店隔離了十天之久，前兩天才剛剛成功地返回了中國。

一位江蘇的家長表示，孩子六月初沒走成，在荷蘭假陽又回倫敦，轉戰香港了。孩子都留心裏陰影了，考試也沒考好。真是一言難盡，還好買到飛香港的票了。

這麼多的困難讓家長和孩子們的思念之情有增無減。

那麼對於這樣的情況，作為監護機構也需要經常和學生進行溝通，並給與他們安慰。

寄宿學校的留學生通常在期中假期都會前往寄宿家庭，但是由於三大年假他們也需要前往寄宿家庭居住。得到寄宿學校協會BSA認可的晟橋監護服務表示，有一些學生也和寄宿家庭的阿姨溝通地不錯。但是即使這樣，這也不是家。學生希望的是回家。

希望他們回家的還有他們的父母。雖然目前回國的機票價格幾乎是天文數字，另外回國之後的隔離等也需要不少費用，但是只要能夠有航班安排，機票再貴也希望孩子能回來度假。

目前在成都的楊女士表示，女兒已經離開留學英國三年多了，在過去兩年裏，真的很難。回國機票特別貴，外加還要隔離，但是想想還能和孩子見上幾個星期，還是值得。

還有一名來英國探親的家長說，「我當時票太難買了，我的簽證也到期了。當時回了倫敦我真有心不走了，但不想給孩子留下遺憾，要讓他知道家是一定能回的。」

目前從英國回國通常要轉道法蘭克福，哥本哈根，阿姆斯特丹或者巴黎，之前網上表示東航或將在7月8日恢復直航，讓很多人感到興奮。但是記者看到東航網站上並沒有對此進行證實。

不過桑妮表示，現在轉機香港的路徑回國已經走通，暑假時會有很多學生以這種方式回國。如果現在回中國的隔離時間變短，這將會給學生們更多時間與家人相聚的時間。

留學熱情不減

儘管對於留學生來說回國如此之難，但是據業內人士介紹，多數家長仍然希望子女繼續在英國學習。

晟橋監護負責人姜樺表示，雖然少數家長決定讓孩子回家不再留英，但是多數家長仍決定繼續，因為這些學生大部分都已在英國學習了一段時間，非常適應這裏的學習和生活，而且家長和學生對留學英國也都很認可。

英國寄宿協會2021年《英國低齡留學白皮書》也證實了這個說法。報道顯示，當下的疫情並沒有阻止中國父母繼續送孩子來英國讀書的腳步，只有10% 的家長表示會延期入學， 僅有不到2%的人表示徹底放棄留學計劃。再加上英國寄宿學校在疫情期間良好的表現和有效的措施，讓85%的學生和家長感到滿意。隨著疫情的好轉，未來進入私校的名額也將會變得更加激烈。

英國寄宿協會的調查還證實，中國家長為孩子選擇留學國家時，有三個最重要的考慮因素。首要的是教育質量，其次是這個國家的社會安全性，在這兩方面英國得分最高；另一個家長心中特別關心的因素是這個國家對國際學生的歡迎程度。而學費和生活費遠沒有其他一些因素重要。