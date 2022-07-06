約翰遜危機：英國財相與衛生大臣雙雙辭職 首相瀕臨落馬？

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 內閣第三號人物辭職抗議，約翰遜相位危在旦夕。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）連夜改組內閣，填補兩位辭職抗議其誠信的重要官員。

這次內閣「地震」源於約翰遜被指控接連發表有誤導成分的聲明，並為涉嫌行為不檢的原副首席黨鞭克里斯·平徹（Chris Pincher）護短。剛在6月初逃過不信任投票一劫的約翰遜表明將繼續留任。

但評論人士質疑約翰遜首相「氣數已盡」。在野工黨領袖凱爾·史塔默爵士（Sir Keir Starmer，施紀賢爵士）稱，約翰遜政府正在「卑鄙、醜聞和失敗」之間崩塌。

分析：重臣辭職，約翰遜還能活下去嗎？

BBC政治事務編輯克里斯·梅森（Chris Mason）

那裏被恐慌的氣息籠罩著。

首相的團隊臨時邀請我專訪約翰遜，今天傍晚5點鐘，就在他的下議院辦事處內。

裏面擺滿其仕途的紀念品：奧林匹克旗幟、塑料巴士站模型，上面的目的地顯示屏寫上了他的名字。

還有某份記錄著勝利時刻的報紙頭版給裝裱起來展示著。

那麼，此刻是他被打敗的時候嗎？

首相決定要直面那尷尬的真相：他的代言人連續幾天沒有說出真相。

我正要離開的時候，一位對他忠心耿耿的部長迎面走上樓梯。「鮑里斯團隊」的其他成員——那些最初有份推舉他成為保守黨領袖的人——也被召集。

至此，他已經危在旦夕，這是再清楚不過。但過沒多久，對他本人來說，情況更是急轉直下。

他的衛生大臣賈維德不幹了。不幹是一回事，他說了什麼更重要。

賈維德說：「英國人民正當地期望他們的政府正直不阿。」

你沒有聽錯。今天早上還坐在內閣會議桌前的人，在政府最高層供職的人，作出了批評人士說了幾個月的結論：這政府，和它的領導人，毫無誠信。

如今成了前財相的蘇納克說得更進一步：大眾預期政府「恰當、稱職和認真」地行事。

今天早上還坐在首相旁邊的那個人把政府說得一文不值。他還順道說上一句，他認定自己不可能在下周同樣時間與約翰遜同台，公布應對生活成本緊縮危機的綜合經濟策略。

在數以百萬計人民生計攸關的課題上，原來還發生了巨大的政策分歧。

霎那間，我們似乎在見證著恐將成真的政府倒台。

等等……現在過了7點半沒多久，敲打鍵盤之際，原來我們已有差不多一個半小時，沒有再聽到內閣官員辭職的消息了。多位閣員甚至公開表態留任。

約翰遜也不是輕易轉身而去的人——除非我們聽到什麼新的消息。

說得好聽一點，現在的情況仍然很不穩定。

今夜最值得關注的問題是，約翰遜還活得下去嗎？可我們就是不知道答案。