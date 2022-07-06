英國人向「窮笨」方向演化？研究顯示成功人士少生育對社會影響巨大

1 小时前

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英國研究表示，因為社會富裕階層和受過高等教育的知識分子越來越少生養孩子，英國人的演化將朝向學識程度越來越低，經濟狀況越來越窮的方向發展。

研究人員發現，按照現有趨勢，自然選擇有利於低收入和低教育的群體，下一代英國人的學識程度將比現在更低一至二個百分點。

研究也發現，注意力缺陷多動障礙（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）、重度抑鬱症、冠狀動脈疾病高風險的人，還有年紀輕就生養孩子的人，以及有多名性伴侶的人，似乎在演化上佔據比較有利的位置。

東盎格利亞大學（University of East Anglia）經濟學院教授戴維·休-瓊斯（David Hugh-Jones）表示，「達爾文的演化論說，所有物種通過自然選擇方式發展，通過遺傳得來的微小差異或變異，使得有些個體的競爭能力，存活能力和繁殖能力更強。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國兒童貧困現象受到關注

繁殖的經濟理論

研究團隊利用英國生物樣本庫（UK Biobank）的資料研究了英國30多萬人的數據，英國生物樣本庫是一項大規模的長期生物樣本庫計劃，旨在研究遺傳和環境因素對於疾病發展的影響。

參與樣本計劃的每一個人都獲得一個復合基因得分，這是按照他們的基因傾向對他們的健康、教育、生活方式和人格特質做出的概略估計值。

研究人員將他們的復合基因得分和他們的兄弟姐妹和孩子兩代人進行交叉對照，觀察長時間的人口變化。

結果他們發現，和低收入、低教育有關聯的復合基因得分，與更多孩子聯繫在一起，意味著從演化的角度上看，他們是自然選擇下的優勢者。

與此相反，那些和高收入、高教育有關聯的復合基因得分，與較少孩子聯繫在一起，意味著他們被自然選擇淘汰。

研究人員表示，這個發現符合繁殖的經濟理論，即與高收入聯繫在一起的基因預測出較少孩子，因為生養孩子會導致收入相對減少很多，這是60多年前發展出來的經濟理論。

弗林效應

休-瓊斯教授表示，雖然上述發現的效果非常小，但可能經過多個世代而逐漸擴大。

「我們是否會變得越來越窮，越來越不健康，越來越沒學識和教養？我覺得有可能，至少會到某個程度。」

不過他也表示，環境因素正朝著另一個方向發展，長期來說，世界變得越來越富裕，教育發展越來越好，醫療進步也提高人民的健康狀況。

另外，弗林效應（Flynn effect）也顯示人們的智商越來越高，從1942年到2008年，英國兒童平均智商測試得分增加了14分。