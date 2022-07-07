約翰遜：從記者到首相 「打破一切規則」的英國政治人物

24 分钟前

圖像來源，WPA Pool

鮑里斯·約翰遜堪稱一位特色鮮明的英國資深政治人物。他被稱為打破所有政治規則的首相，在工黨影響強大的倫敦兩次當選市長，並領導英國退出了歐盟，他獨特的個人風格為他贏得部分對其他政客不屑一顧的選民的支持。

新冠疫情在全球加速擴散前，約翰遜帶領保守黨獲得大選勝利，出任首相，然後帶領英國完成了脫歐長跑。

新冠疫情在英國爆發後，他感染病毒且因症狀嚴重而住院治療。英國的抗疫政策曾招致批評，引發爭議；約翰遜本人也曾捲入「派對門」醜聞。

BBC政治記者布萊恩·維勒（Brian Wheeler）說，公共健康危機對任何國家領導人而言都是重大考驗，但最終導致約翰遜下台的不是首相及其內閣的政策決定，而是他自身的性格和行為招致質疑和批評，發酵成政治醜聞。

約翰遜35年的公共生涯中不止一次遭遇醜聞危機，在足以壓垮其他政客的醜聞纏身之際往往可以脫險反彈，但這一次他的運氣不像以前那麼好了。

兒時的志向——當「世界之王」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鮑里斯·約翰遜的父親斯坦利（左一）、姐姐蕾切爾（左二）、弟弟喬（右一）都有顯赫的職業生涯

鮑里斯·約翰遜1964年6月19日出生在美國紐約，父母都是英國人，兄弟姐妹六人。他一頭金髮遺傳自土耳其裔的曾祖父，阿里·科瑪爾。

科瑪爾曾是一位無畏的記者，還曾在奧斯曼土耳其帝國崩潰前擔任過內政大臣。20世紀初科馬爾舉家定居英國後將姓氏改為約翰遜。

鮑里斯的童年有一部分時間是在英格蘭埃克斯穆爾自家農場的田園風光中度過的。他的兄弟姐妹們在學習和體育運動方面互不相讓。

約翰遜的父親斯坦利（Stanley Johnson）是英國保守黨資深成員。七十年代早期成為首批歐共體專員，負責污染控制，因此舉家遷往布魯塞爾。鮑里斯在那裏結識了未來的第二任妻子瑪麗娜·惠勒（Marina Wheeler）。

不過，父母的離異讓他不得不回到了英國的寄宿學校。

後來，他得到了著名的伊頓公學獎學金，不僅成了兩位英國王子的學長，他的校長也曾是前首相布萊爾的舍監。

約翰遜很早就宣稱，他的人生志向是成為「世界之王」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰遜1983年進入牛津大學，曾任牛津辯論社（Oxford Union）主席，該辯論社1823年成立，有英國政治家的搖籃之稱。圖為1986年6月應邀在辯論社演講的時任希臘文化部長莫麗娜·梅庫利（ Melina Mercouri）

從伊頓到牛津

在伊頓公學參加戲劇表演時，約翰遜因為經常忘記台詞而成為同學的笑柄。他經常遲到，深信自己與眾不同，未來前程無限，校規舍規對他不適用。

當年的舍監說，儘管約翰遜平時不拘小節，有各種瑕疵，他不是真的叛逆，在重要關節點從不越雷池。

1983年，約翰遜進入牛津大學學習古典文化，積極參與各種政治活動，憑借個人魅力贏得眾人歡笑、歡呼、擁戴，當上了牛津辯論社（Oxford Union）主席。跟他爭奪過保守黨黨魁位置的麥克爾·戈夫也擔任過這個精英組織的主席。

不過，這個職位是以偏離保守黨傳統，支持當時流行的社會民主主義換來的。

《紐約客》文章指出，約翰遜在競選牛津辯論社主席職位時，先是表示支持當時很熱門的社會民主黨 ，當選後改變立場，轉而支持保守黨。曾有人提醒他這樣出爾反爾會有後果，但歷史似乎表明沒什麼人在意這種事。

他在牛津娶了據稱是牛津校花的姑娘。可能因為婚禮上錯穿了別人的褲子，也可能因為結婚戒指戴上不到一個小時就失蹤了，他的第一次婚姻只維持了不到三年。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約翰遜記者出身

「妙筆生花」的記者

從牛津畢業後，約翰遜的事業起步並不順利，第一份管理諮詢的見習工作只做了一個星期。

1987年開始擔任《泰晤士報》記者，但因編造了一句引語被解僱。該報當時的主編是他的教父，但還是決定炒他魷魚。

後來，《每日電訊報》看中了他，委以重任，1989年派他到布魯塞爾擔任駐歐共同體記者，1994年回倫敦總部擔任助理總編、專欄作者，1999年出任右翼雜誌《觀察家》（The Spectator ）主編，一直到 2005年。

這期間，約翰遜屢次得罪特定讀者群。他曾用貶義詞形容非洲人；曾說單親媽媽的孩子「缺乏教養，愚昧，粗野，私生」。

BBC政治事務副主編皮納（John Pienaar）形容，約翰遜的新聞報道「把事實與歐洲懷疑論者的想象巧妙地結合在一起」。

約翰遜當年執筆的一篇報道宣稱，布魯塞爾聘用專業嗅探「確保歐盟糞肥味道一致」。

皮納說，約翰遜還報道過「香蕉太彎不合法、避孕套尺寸不達標」等等。

但是，在約翰遜掌門期間，《觀察家》發行量大增。

約翰遜的新聞生涯蒸蒸日上，開始成功涉足電視。涉獵範疇從汽車專欄到小說、電視紀錄片，無所不包，他的專欄文集也成了暢銷書。

他不修邊幅，口無遮攔，不拘小節，但很會討公眾歡喜。伴隨著新聞生涯的蒸蒸日上，約翰遜涉足電視，主持BBC熱門秀《新聞問答》。該欄目本周一集，主持人和嘉賓一邊解讀新聞時事，一邊斗機智、抖包袱。

許多觀察人士認為，約翰遜的「口無遮攔」的言論、觀點或許給他惹火燒身，但同時也為他積攢了人氣。

這為他今後在政壇走紅搭好了台。他的政治生涯中不乏大大小小的風波、危機，也曾因傳出緋聞而丟了影子部長職務。

在入職《觀察家》時，他已經和童年在布魯塞爾的朋友、當時已是大律師的瑪麗娜·惠勒再結連理，兩人生育了四個孩子。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2012年倫敦奧運會把約翰遜推到了全世界的聚光燈下

「我就是我」鮑里斯

約翰遜承認同時有記者和政治家雙重身份不容易。他說：」我認為自己成功地同時騎兩匹馬有一段時間了，但兩匹馬之間的距離有些時候拉得非常大。「

他加入了當時的保守黨領袖邁克爾·霍華德（Michael Howard）的影子內閣，但因隱瞞婚外情被解僱。一年後，他又進入保守黨新領導人戴維·卡梅倫（David Cameron）的影子內閣。

他們二人曾在伊頓公學和牛津大學同窗，卡梅倫比他年輕。

2001年，約翰遜當選保守黨議員，代表距離牛津不遠的亨利（Henley）選區。2008年約翰遜當選倫敦市長。

2012年倫敦主辦奧運會。儘管組織工作與市府無關，但是，時任市長的約翰遜成了無頭銜的奧運形象大使。一場體育盛事讓世界認識了約翰遜。

約翰遜主管倫敦期間出台諸多抓眼球的政策，其中之一是2010年7月推出的「鮑里斯單車」。

倫敦共享單車計劃用市長大人的「小名」命名，充分體現約翰遜既是政客、又是明星人氣高到了什麼程度。

約翰遜本人經常親自做宣傳，還曾和好萊塢明星「終結者」施瓦辛格一起騎著鮑里斯單車上街。

不過也有批評人士指出，共享單車根本不是約翰遜的構思，那是前任倫敦市長宣佈的計劃。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦的共享單車被親切地成為「鮑里斯單車」

脫歐團隊領頭人

約翰遜的某些政策也曾受到廣泛批評。比如，修建一座橫跨泰晤士河的花園橋，紀念已故的戴安娜王妃。花了7000萬英鎊之後，這個宏大計劃最後不了了之。

不過這時候，約翰遜已經重返議會--他在2015年大選中再次當選議員。

2016年公投前，約翰遜在脫歐這個問題上的立場相當不明確。他曾在報紙上發表文章主張英國必須脫離歐盟，但同時又草擬了另外一篇稱英國必須留在歐盟。

關鍵時刻，約翰遜選擇支持脫歐，這就意味著他站在了時任首相卡梅倫的對立面。

脫歐派贏得公投後卡梅倫辭職，約翰遜參選保守黨領袖。不過那一次，特雷莎·梅勝出--所有其他候選人都在投票前退出競選。不過，為了「表彰」約翰遜作為脫歐派領頭人作出的貢獻，梅政府任命他為外交大臣。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 約翰遜和其他脫歐派在公投拉票時作出不實宣稱：英國全民保健系統將每周拿到額外的4億6千萬美元

脫歐公投拉票期間，約翰遜的名字和一個不實口號掛上了鉤：脫離歐盟，英國每星期將省出3億5千萬英鎊投入全民保健系統。

不過，這並沒有破壞他在脫歐支持者眼中的形象。後來約翰遜退出梅內閣，他說，梅首相和布魯塞爾談判應該更「大膽」。

出任保守黨領袖/英國首相之後，約翰遜從來沒有排除英國不會無協議脫歐的可能性。

他曾堅稱，如果保守黨在本屆大選中贏得多數，英國一定將在2020年1月31日離開歐盟。

在脫歐路上蹣跚掙扎三年依然無果的英國，觀點鮮明、演技高超能成為拉票的強大武器。

約翰遜的職業生涯充分證明，這兩項都是他的強項。

不過，歷史將評價、後人將記住的可能會是，約翰遜兌現了承諾，帶領英國成功跑完了「脫歐馬拉松」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約翰遜證實了戰勝危機的生存能力--英國選民投票支持出任首相

出任首相

英國執政保守黨獲得2019年大選勝利，鮑里斯·約翰遜將繼續擔任首相。他形容，選民相等於給政府很大的權力「把脫歐搞定」。

這是戲稱「金毛怪咖」的約翰遜「二進宮」。

2019年7月10日，約翰遜作為保守黨領袖取代卸任的特雷莎·梅，首次進入唐寧街。當時批評人士抱怨，約翰遜這位首相只是由16萬保守黨黨員投票選出的。

在2019年12月12日大選中，英國選民給約翰遜領導的保守黨「點了讚」，讓它取得1987年以來最大的選舉勝利。

約翰遜記者出身，後投身政壇。職業生涯自始至今不乏大大小小的風波、危機、緋聞。當初獲選保守黨黨魁時，一眾批評人士堅信，他不可能長期掌權。

事實證明，約翰遜首相任期的頭幾個月是艱難的。保守黨在議會下院只有微弱多數，而脫歐是一場艱難的拉鋸戰。

約翰遜與試圖阻止他的議員們打游擊，其中包括他自己政黨的一些要員。

他曾採取了一個大膽且極具爭議的行動 —— 要求暫停議會，以確保英國在2019年10月31日退出歐盟，無論是否達成協議。最高法院後來裁定此舉非法。

2019年，他通過召集大選和競選，以」完成英國脫歐「的承諾賭博，最後成功了，約翰遜以自瑪格麗特·撒切爾（Margaret Thatcher）1980年代鼎盛時期以來最大的保守黨多數重新掌權。

他的脫歐協議獲得批准，英國於1月31日離開歐盟。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰遜的未婚妻也因疑似新冠症狀自我隔離。

新冠疫情爆發

在2020年初，與歐盟談判貿易協議似乎將是他的政府的關鍵任務，英國脫歐則似乎是持久戰。 但新冠病毒使一切陷入停頓。

幾周之內，約翰遜被一場令人筋疲力盡的公共健康危機吞沒。

政府似乎對大流行疫情凖備不足，醫護工作者面臨防護裝備短缺和新冠病毒重創老年護理機構的挑戰。

約翰遜3月27日因新冠病毒測試呈陽性開始自我隔離。過了10天，他的症狀仍未緩解，根據醫生建議於當地時間周日（4月5日）晚間入住倫敦市中心的聖托馬斯醫院，在重症監護室度過了三晚。

不到三周後，他的未婚妻凱莉·西蒙茲（Carrie Symonds）生下了他們的第一個孩子，名叫威爾弗雷德（Wilfred）。這對夫婦於2020年5月底在威斯敏斯特大教堂秘密策劃的儀式上結婚。

約翰遜一直不願意談論他的個人生活，但眾所周知他有七個孩子——與西蒙茲的二個孩子，與惠勒四個孩子，以及與藝術顧問海倫·麥金泰（Helen Macintyre）的一個孩子。

在約翰遜夫婦的孩子出生之間的20個月裏，與其他先進的西方國家相比，英國的新冠死亡率高於平均水平，但在疫苗的開發和接種部署方面處於領先地位。

但逐漸寬鬆的防疫政策表象之下，潛藏著各種問題。

英國新冠疫情開始惡化時，約翰遜和主持內閣緊急會議，制定了「四步抗疫」計劃，3月12日宣佈抗疫進入第二階段，「延緩」階段，建議民眾盡量居家禁足，但沒有像意大利那樣實行嚴格封城鎖國、取消大型公共活動、禁止公共場所聚集等防疫措施。

這種策略背後的各種考量之一，群體免疫理論，引發激烈爭議。批評者認為這種做法無異於賭博，弊遠大於利，贊成者認為這有助於實現疫情「錯峰」、避免「隔離疲乏」、避免醫療資源受擠兌，不堪負荷而奔潰。

另外一種批評指英國政府抗疫不力，延誤戰機，浪費了備戰時間。

約翰遜曾經高度依賴的顧問多米尼克·康明斯（Dominic Cummings）2021年5月在一個特別委員會面前爆料，稱約翰遜推遲了防疫封鎖並無視科學建議，導致成千上萬人不必要地死亡。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰遜首相個性鮮明，經常做出令人大感意外的事，被稱為「打破一切規則的英國首相」

」派對門「醜聞

康明斯表示，他的前老闆」不稱職「，不適合擔任首相。

約翰遜還因唐寧街公寓的昂貴設計師改造而受到調查；唐寧街公寓是他與家人住在一起的，最初由保守黨捐助者支付。

首相的道德事務顧問蓋特勳爵（Lord Geidt）最終為約翰遜洗脫了指控，但他表示約翰遜對自己承擔的角色」不夠「尊重。

隨後出現了一系列對首相行為不端、任人唯親、傲慢、無視規則的批評。

約翰遜為了幫助因違反游說規定面臨停職的盟友，議員歐文·帕特森（Owen Paterson），試圖重寫議員的紀律守則，似乎加深了這種印象。約翰遜後來承認那是一個」完全的錯誤「。

更糟糕的是，2021年11月，」唐寧街派對「被小報《每日鏡報》首次曝光。一個多星期後，2021年的一段視頻曝光，顯示唐寧街工作人員不顧不得在室內聚集、防止疫情擴散的規定，開玩笑說要舉行聖誕派對。

時任唐寧街10號發言人阿萊格拉·斯特拉頓（Allegra Stratton）曾在視頻中開玩笑說」這不是一個派對，而是奶酪和葡萄酒「，她辭去了政府顧問的職務，淚流滿面，抱憾不已。

約翰遜告訴國會議員，他對這段視頻感到」憤怒「，並下令進行調查。但負責此事的西蒙·凱斯（Simon Case）在辦公室主持了一次聚會後被迫辭職。

約翰遜被迫承認，在第一次防疫封鎖期間，他曾在唐寧街花園參加」自帶酒水「派對，但堅持認為那是工作。

當《每日電訊報》透露唐寧街的工作人員在愛丁堡公爵葬禮的前一天晚上開派對，以酒為燃料助興，他感到了壓力，為自己屬下的行為向女王道歉。當時女王恪守社交隔離規定，在丈夫的葬禮上孤身獨坐。

一份關於自2020年以來在唐寧街舉行的16場派對的報告中，資深公務員蘇·格雷（Sue Gray）說，有些事情本來不應該發生。她補充說，這些事件表明政府」領導失敗「。

與此同時，工黨在民意調查中大幅度領先，這是約翰遜成為首相以來的第一次。

然後是倫敦大都會警察局對唐寧街和白廳違反封鎖令開派對立案調查。警方對大流行期間發生的 12 起事件展開調查，83人交了126 筆罰款，其中收到定額罰款通知的人中有首相夫婦。

蘇·格雷（Sue Gray）對事件的完整報告隨後發佈，揭示了全國民眾居家隔離防疫的時候唐寧街10號的醉酒派對文化照舊的更多細節。

這份文件，以及隨後洩露給媒體的照片展示了更多約翰遜在活動中與工作人員喝酒的令人尷尬的照片。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰遜首相的Covid政策和疫苗接種推廣計劃招致許多批評

黯然辭職

面對選民日益增長的憤怒，保守黨內反叛議員們決定將事情掌握在自己手中，並推動對本黨領袖的不信任投票。

那一次較量約翰遜獲勝，但很快又捲入了人事任命風波，他任命的保守黨黨鞭、國會議員克里斯·平徹（Chris Pincher）多次被控性侵犯之後受到調查。 黨鞭是負責黨紀的議員，他們的工作是努力確保所有議員在議會中投票支持黨的路線。

7月6日，約翰遜為任命平徹道歉，承認自己 2019 年已經被告知對平徹的有關投訴，由於沒有採取行動而犯了一個」糟糕的錯誤「。

此事引發了一連串的辭職，包括財相裏希·蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣薩吉德·賈維德（Sajid Javid）辭職，一天後又有幾十人辭職。

至此，約翰遜終於承認失敗，於7月7日宣佈辭去保守黨黨魁職務，這就意味著他最終也將離開唐寧街。