英國首相約翰遜辭去保守黨黨魁職務：導致他「落馬」的五件事

歐文·阿莫斯（Owen Amos）

BBC 新聞

25 分钟前

圖像來源，WPA Pool

兩年多前，鮑里斯·約翰遜率領保守黨贏得大選，那是自從1987年以來保守黨最成功的一次大選。

現在，英國首相約翰遜失去保守黨議員的支持，即將宣佈辭去保守黨黨魁職務，這就意味著，他最終也將離開首相府。

約翰遜怎麼走到這一步？

克里斯·平徹事件

6月29日星期三，當時仍是保守黨副黨鞭的平徹（Chris Pincher）去了倫敦一家僅限會員進入的俱樂部，用他自己的話說，「喝的太多了」，做了「囧事」。

他被指「鹹豬手」--猥褻兩名男子，之後引出一連串指控，有些發生於多年前。事件引發連鎖反應，最終導致約翰遜辭職。

最初，唐寧街說，約翰遜在2月任命平徹出任副黨鞭時對他面臨的「具體指控」並不知情。後來，保守黨部長們一直重覆這樣的說法，儘管後來發現此言並不準確。

7月4日，BBC報道約翰遜知道從前針對平徹的一項指控。轉天，前任公務員麥克唐納勳爵說，約翰遜是被當面告知那項指控的。

後來約翰遜終於承認他確實曾於2019年被告知，並對任命平徹擔任副黨鞭表示道歉。

派對門

今年4月，約翰遜因2020年6月參加為他舉辦的生日聚會違反防疫規定被罰款。

他後來還對參加英國第一次封城期間在唐寧街舉辦的「自帶酒水」聚會而道歉。

更廣泛來看，倫敦大都會警署因違反防疫規定向唐寧街和白廳（政府各部委）總計83人簽發126張罰款單。

資深公務員蘇·格雷（Sue Gray）的調查報告列舉了政黨工作人員舉行的違反防疫規定的一系列社交活動。

報告指出，「位於政黨和政府核心的高層領導人必須對這樣的文化負責」。

去年12月，約翰遜對議會說，「唐寧街10號完全徹底地遵守了一應（防疫）指令」。現在約翰遜面臨議會委員會對他是否曾故意誤導議會的調查。

生活成本危機和漲稅

2022年英國通貨膨脹飆升，現在通脹率高達9.1%。

導致通脹的許多原因並非約翰遜本人所能控制。比如俄羅斯入侵烏克蘭導致原油價格和食品價格上漲。

儘管政府採取了一些救助措施—比如每升汽油減稅5便士，但也繼續推出執行4月開始的漲稅方案，每一英鎊增收1.25便士的國民保險。

政府說，稅收將用來支付醫療和社會福利。

反對黨工黨領袖斯塔默4月時說，「在一場幾十年前所未有的生活成本危機中，政府選擇向勞動人民增加稅收。」

歐文·帕特森爭議

2021年10月，議會一個委員會建議，對時任保守黨議員歐文·帕特森（Owen Paterson）處罰停職30天。

之前，帕特森被曝「貪腐」，委員會稱他違反了游說規定，利用職務為向他支付報酬的公司牟利。

但是，約翰遜帶領的保守黨投票決定暫緩對帕特森的停職處分，並成立一個新的委員會，檢查議會委員會的調查過程。

引發巨大爭議風波後，帕特森本人辭職。約翰遜後來承認自己在處理此事上「翻車」。

既無重點也無想法

約翰遜憑借明確、簡潔的政策——完成脫歐——贏得了大選的壓倒性多數。

但他的批評者說，從那時起，唐寧街就缺乏工作重點和未來規劃。

約翰遜的前顧問康明斯(D Cummings)一再指責他就像是一個「失控的購物車」，「東碰西撞」。

其他人則質疑約翰遜的「三觀」——或者，他是不是真的有三觀。 6 月，保守黨議員、前部長傑里米·亨特（J Hunt）指責約翰遜缺乏「尊嚴、能力和遠見」。

亨特是在約翰遜贏得信任投票之前發表的上述言論。 但是，對約翰遜的抱怨聲越來越大。接下來的議會補選中保守黨一敗再敗， 在最近一次失利之後，約翰遜說他不會去「改變自我」。