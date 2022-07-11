約翰遜辭職：英國「不成文憲法」是什麼？能否避免眼前亂局？

費爾南多·杜阿特（Fernando Duarte）

BBC國際部記者

26 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有別於大多數國家，應過並無單一憲制性文件規範法律框架本身。

但約翰遜退場還是顯得不情不願，十分符合其個性。首相說，他的意願是繼續留任至秋季，待保守黨選出他的繼任人。

那是儘管過去幾天部長官員們接二連三辭職——包括財政大臣裏希·蘇納克（Rishi Sunak；辛偉誠）和衛生大臣山吉·賈維德（Sajid Javid；賈偉德）——以及要求他馬上下台的呼聲接踵而來，就連之前效忠於他的下議院議員也這麼做，包括他才剛任命頂替蘇納克的納齊姆·扎哈維（Nadhim Zahawi；查學禮）。

但重點在這裏：約翰遜並無法律責任要馬上下台，即使有同類遭遇的歷代首相一般會這麼做。

然而，英國有的是所謂的「不成文憲法」。

有別於世界眾多國家，它的法律並未收錄在單一文件中。只有新西蘭和以色列等少數國家存在著相同的系統。

因此，英國的權力繼承更多是基於傳統與約定俗成，而非基於法律規範。

「不成文憲法」實際上如何操作？

劍橋大學公法教授艾莉森·揚（Prof Alison Young）解釋說，在一個採用「不成文憲法」的國家，領導人退場依賴的是政治領袖的責任感，而非正式法律。

揚教授對BBC說：「例如，我們沒有法律訂明如何委任或革除一位首相。」

「在此情況下，我們依賴於政治人物去做正確的事。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約翰遜之前的兩位保守黨首相——特蕾莎·梅（中）與卡梅倫（右）——辭任黨魁後也沒有馬上卸任首相。

英國政治歷史學家彼得·軒尼詩教授勳爵（Prof Lord Peter Hennessy）形容這原則為「好人理論」。

即使約翰遜已非常明顯地失去其政黨內大多數支持，也由此延申到在議會內失去多數議員支持，卻沒有法律能迫使他馬上落台，不做首相。

BBC國際部（BBC World Service）英國政治記者羅伯·沃森（Rob Watson）說：「約翰遜辭職並未終結這場深刻的政治危機。」

「如今最大議題是約翰遜到底何時離任。到底是保守黨覺得他可以在黨內挑選新領袖期間留任，還是他們要做些短期安排。」

英國的「不成文憲法」到底是什麼模樣？

憲法是一份法律文件，當中詳細列明該如何管治一個國家的條款與細則。

但在英國這不成文系統下，憲法是由數個世紀以來一直在演化著的一系列法律、習俗與約定俗成。

支持的人認為這提供了莫大彈性，其演化過程可不斷適應社會變化。一些人指出，世界上最高壓的政權多數採用成文憲法。

蔑視的人則說，不成文憲法易受含糊所累，引申出多種解讀。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2022年7月7日，約翰遜在唐寧街10號首相府外宣佈辭去保守黨黨魁職務，但他稱將留任首相，直到秋天。

當時，首相認為是英國上訴法院阻止他暫停英國議會一切活動的計劃，而這計劃被批評人士認為是首相試圖阻止所有議員審視其脫離歐盟計劃的舉動。

也有些人，例如知名作家希拉里·曼特爾女爵士（Dame Hilary Mantel）則說，那場危機凸顯了訂立成文憲法的重要性，「以制止無賴首相非法干涉議會運作」。

《大憲章》——英國憲政文件之首

圖像來源，PA Media

英國「不成文憲法」由諸多歷史法律文件結合政治習慣等組成，其中以1215年6月15日，英格蘭國王約翰（King John）簽署頒布的《大憲章》（Magna Carta）地位最為崇高。

一部成文憲法能協助終結英國當前的政治危機嗎？

圖像來源，SimpleImages / Getty Images

但也有法律與憲法專家指出，這場政府不同分支之間的爭鬥展示了「不成文」模式的強項。

倫敦大學學院（University College London）政府與憲法學教授羅伯特·黑澤爾（Prof Robert Hazell）爭論說：「這證明系統起作用。」

黑澤爾教授相信，當前的政治危機與英國法律框架「沒有關係」。

他解釋說：「英國有的政治制度是，首相必須確保議會的信任，否則會被取代。這跟其他實行議會制與成文憲法的國家，例如是印度和丹麥，原則上是一樣的。」

「這與是否擁有『不成文憲法』沒有關係。一位首相也許希望留任更久，那視乎（他的）黨或議會決定能否接受他這樣做。」

BBC記者羅伯·沃森同意對事態接下來將如何發展的分析。他說，加快約翰遜離任的唯二方法，是透過保守黨下議院議員們加大施壓，或者是在議會發動對首相的不信任動議，由全體議員參與，要是首相落敗，將觸發提前大選。

「那麼便不得不舉行選舉，但保守黨似乎想避免此事。」

約翰遜在辭職演說中自嘲，所餘下的支持者不多——只有他的保鏢絶不會離開。