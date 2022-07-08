誰將取代鮑里斯·約翰遜？

1 小时前

圖像加註文字， 四名可能的競爭者

英國首相鮑里斯·約翰遜已宣佈辭職，這意味將舉行選舉決定誰將成為下一任保守黨領袖和英國首相。

他們必須確保得到保守黨議員的支持，最後兩名候選人將由保守黨成員投票決定。但是，有哪些潛在的候選人？

記住，這些議員和大臣中大多數人還沒有表示他們是否想要競爭保守黨領袖和首相，但他們是值得關注的人。其他人也可能會站出來。

來看看這些可能的候選人。

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 裏希·蘇納克（Rishi Sunak）

裏希·蘇納克（Rishi Sunak）英國前財政大臣

曾被視為接替鮑里斯·約翰遜成為保守黨領袖的熱門人選

他因妻子的稅務問題而名譽受損，並因違反封鎖規定而被罰款

2015年，他成為北約克郡裏士滿選區的議員

不到五年後的2020年，他成為財政大臣與新冠疫情作鬥爭，花費巨額資金來維持經濟運行

他是第一個退出內閣的人之一，與他的大臣朋友薩吉德·賈維德（Sajid Javid）為一系列辭職創造了條件

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 卓慧思（Liz Truss）

卓慧思（Liz Truss）外交大臣

她是第二位領導外交部的女性，因讓伊朗釋放納扎寧·扎哈里-拉特克利夫而受到好評

她曾擔任一系列內閣職位，包括擔任國際貿易大臣談判"脫歐"後的貿易協定

2010年首次當選為西南諾福克郡議員，在保守黨成員中很受歡迎

因為在2015年保守黨關於英國奶酪進口的會議上的講話而被嘲笑

在鮑里斯·約翰遜的財政大臣和衛生大臣辭職後，她宣佈支持約翰遜

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 薩吉德·賈維德（Sajid Javid）

薩吉德·賈維德（Sajid Javid）前衛生大臣

出生於羅奇代爾的第一代巴基斯坦移民家庭

在倫敦市工作後於2010年成為布羅姆斯格羅夫的議員

2019年，他參加了保守黨領袖競選，成為最後四名候選人，後來為了支持鮑里斯·約翰遜而退出

他的支持得到了財政大臣一職的回報，但在6個月後因為顧問問題辭職

2021年，他重返議會，擔任衛生大臣，之後再次辭職，稱他對約翰遜的領導失去了信心

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 納齊姆·扎哈維（Nadhim Zahawi）

納齊姆·扎哈維（Nadhim Zahawi）新任財政大臣

扎哈維出生在伊拉克，薩達姆·侯賽因（Saddam Hussein）上台後，他和家人被迫逃離伊拉克。

成立了一家銷售天線寶寶（Teletubbies）商品的公司，並創辦了民調公司YouGov後，2010年，扎哈維成為（艾馮河畔）斯特拉特福的議員

在疫情期間鞏固了他作為疫苗大臣的聲譽，並因此被提拔為教育大臣

他再次被提升為財政大臣，但這並沒有阻止他在24小時後加入一群大臣行列，要求約翰遜下台

圖像來源，Uk Parliament 圖像加註文字， 傑里米·亨特（Jeremy Hunt）

傑里米·亨特（Jeremy Hunt）國會議員

作為海軍上將的兒子，他通過開設Hotcourses（一個將未來學生與教育機構聯繫起來的網站）賺了錢

2005年進入下議院，擔任西南薩里郡的議員

2010年加入政府，擔任文化大臣，還擔任過衛生和外交大臣。

在2019年保守黨領袖競選中，他僅次於鮑里斯·約翰遜，並一直是一名有影響力的議員

在疫情期間擔任下議院衛生委員會主席，審查政府政策

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蘇拉·布拉弗曼（Suella Braverman）

蘇拉·布拉弗曼（Suella Braverman）總檢察長

在特蕾莎·梅任內擔任脫歐部門負責人，但因梅的脫歐協議而辭職

這位前大律師在2020年取代傑弗里·考克斯成為總檢察長，並繼續擔任這一職務

自2015年以來，她一直擔任漢普郡法勒姆的議員

她確認將參加保守黨黨魁競選，稱「這將是最大的榮譽」

在多名大臣辭職後，她呼籲鮑里斯·約翰遜辭職

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 彭妮·莫當特（Penny Mordaunt）

彭妮·莫當特（Penny Mordaunt）前國防大臣

2019年成為英國歷史上首位女性國防大臣

她是一名海軍預備役軍人，曾在戴維·卡梅倫手下擔任武裝部隊部長

她曾是魔術師的助理，也是青年保守黨主席

在英國議會外，她最出名的是出現在ITV的名人潛水節目《嘩！》（Splash!）

威廉·黑格任該黨領袖時她擔任新聞官員

2010年成為北朴茨茅斯國會議員

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 本·華萊士（Ben Wallace）

本·華萊士（Ben Wallace）國防大臣

曾在2017年領導鮑里斯·約翰遜不成功的領導競選，並於2019年獲得內閣職位

他曾在德國、塞浦路斯、伯利茲和北愛爾蘭軍隊服役，在那裏他幫助挫敗了愛爾蘭共和軍的炸彈襲擊

他也是參與從巴黎找回戴安娜王妃遺體的主要軍隊人員之一

這位前士兵於2005年成為懷爾和北普雷斯頓國會議員，此前是蘭卡斯特和懷爾的議員

在蘇格蘭衛隊時，據說他打破了在軍官食堂酒吧消費的最高紀錄

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 湯姆·圖根達特（Tom Tugendhat）

湯姆·圖根達特（Tom Tugendhat）國會議員

曾在伊拉克和阿富汗服役的本土防衛義勇軍前軍官，多年來一直被認為是可能的未來保守黨領袖

自2020年1月以來，擔任下議院外交事務專責委員會主席

2015年成為肯特的湯布里奇選區國會議員

一名溫和派人士，表現出實用主義而不是民粹主義

告訴國會議員們，去年西方軍隊從阿富汗撤兵，老兵們對這種放棄感到悲傷和憤怒

圖像來源，UK Parliament 圖像加註文字， 史蒂夫·貝克（Steve Baker）

史蒂夫·貝克（Steve Baker）國會議員

在皇家空軍擔任了10年的工程軍官後，他於2010年成為威科姆選區保守黨國會議員

2015年大選後，他與人共同創立了為英國保守黨（Conservatives for Britain）。這是一個由50名保守黨議員組成的團體，向戴維·卡梅倫施壓，要求他重新協商英國的歐盟成員國身份

他曾是歐洲懷疑論者歐洲研究集團（Eurosceptic European Research Group）的成員，後來成為了反對特蕾莎·梅脫歐協議的「斯巴達式堅持者」之一

這讓大家知道，同僚們曾「懇求」他成為領袖

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普麗蒂·帕特爾（Priti Patel）

普麗蒂·帕特爾（Priti Patel）內政大臣

在為保守黨做了幾年公關工作並為煙酒行業游說之後，於2010年當選為埃塞克斯郡威特姆議員

曾擔任特蕾莎·梅的國際發展大臣，但因未經授權與以色列政客會面而被迫辭職

作為一名著名的「脫歐」支持者，她曾認為鮑里斯·約翰遜是唯一能夠拯救「脫歐」和保守黨的人

在約翰遜的第一次內閣中獲得內政大臣的職位

最近支持一個內閣部長代表團，敦促約翰遜下台

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 格蘭·夏普斯（Grant Shapps）

格蘭·夏普斯（Grant Shapps）交通大臣

曾在戴維·卡梅倫和鮑里斯·約翰遜手下擔任大臣

2012年被任命為保守黨聯合主席，並任職至2015年

2015年辭去國際發展大臣一職，他被指未能對欺凌指控採取行動

在鮑里斯·約翰遜2019年成為首相時被任命為交通大臣

在曼徹斯特理工大學學習商業和金融，在2005年成為韋林哈特菲爾德議員前接受了癌症治療

在保守黨成員中，國防大臣本·華萊士似乎是最有可能取代約翰遜成為首相和保守黨領袖的人選。

調查公司YouGov對716名保守黨成員進行的一項民意調查顯示，本·華萊士的支持率排在彭妮·莫當特之前，然後是裏希·蘇納克。

根據現行規則，候選人需要獲得8名保守黨議員的支持才能參選。如果有兩位以上的候選人，保守黨議員就會進行一系列投票，直到只剩下兩名候選人。

屆時，將有更多保守黨成員投票選出獲勝者。