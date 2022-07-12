約翰遜辭職：英國保守黨新黨魁兼首相人選定於9月5日公布

45 分钟前

圖像來源，PA Media

英國保守黨領導層敲定於9月5日公布新任黨魁人選，同時收緊選舉規定，試圖減少邊緣候選人，加快選舉進程。

根據新規定，英國議會下議院保守黨議員將在下周末之前透過多輪投票，淘汰至只剩兩名候選人，再交由16萬合資格黨員以郵遞投票方式選出新黨魁。

目前黨領導層仍接受有意參選者加入。內政大臣帕特爾（Priti Patel；彭黛玲）據信仍在考慮是否參選。

到目前為止，英國國內稅務是這場黨魁選戰的頭號辯論議題，幾乎所有參選人都承諾減稅，包括個人入息和企業賦稅其中一類，或兩者皆減。

摒棄「童話」

財政大臣納齊姆·扎哈維（Nadhim Zahawi；查學禮）在過去的周末宣佈參選。他提出削減企業稅、個人收入稅和多種商業徵費。

同樣宣告參選的外交、聯邦及發展事務大臣麗茲·特拉斯（Liz Truss，卓慧思）也許諾「上任第一天」便實行減稅，並將廢止今年4月調漲國民保險費的決定。前衛生大臣山吉·賈維德（Sajid Javid；賈偉德）則提出了總值390億英鎊（464 億美元；3119億元人民幣）的減稅計劃。

這些減稅承諾與財政大臣裏希·蘇納克（Rishi Sunak；辛偉誠）的主張形成鮮明對比。蘇納剋星期二（7月12日）將發表參選演說，當中將提出，任何減稅計劃都必須押後，直到能「抓住」通脹為止。

蘇納克還說，「我們需要的是回到保守黨傳統的經濟價值觀，也就是誠信與責任，而非童話」，減稅的問題則是「『何時』的問題，而非『會否』」。

保守黨領袖（黨魁）選舉時間表

7月12日（星期二） ——參選人於英國夏令時間18:00前遞交提名

——參選人於英國夏令時間18:00前遞交提名 7月13日（星期三） ——保守黨下議院議員作第一輪投票

——保守黨下議院議員作第一輪投票 7月14日（星期四） ——第二輪投票可能舉行

——第二輪投票可能舉行 7月18日（星期一） ——如有需要，舉行第三輪投票

——如有需要，舉行第三輪投票 7月21日（星期四） ——候選人最後兩強最遲此日產生

——候選人最後兩強最遲此日產生 9月5日（星期一）——公布黨魁當選人

檢察總長蘇埃拉·布雷維曼（Suella Braverman；柏斐文）稱，她一旦當選，將透過縮減「國家與公務員團隊規模」來獲取財政支持，以實現她所提出的減稅計劃。她還稱「很有興趣了解福利開支」，聲稱那些「選擇兼職工作，讓福利金來補足全職工資」的人「多不勝數」。

另一方面，前外交大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉）說，除了減稅計劃，要是他當選，他還將提升國防開支。

其他參選黨魁的下議院議員有凱米·巴德諾赫（Kemi Badenoch）、拉赫曼·奇什蒂（Rehman Chishti）和格蘭特·沙普斯（Grant Shapps；夏博思）。

提高門檻

相當於保守黨下議院黨團的後座議員機關「1922委員會」負責籌備黨魁選舉。委員會決定將參選人所需提名數目，從八人增至20人。從首輪投票晉級所需的最低票數也從上一次黨魁選舉的18票提高至30票。

保守黨1922委員會主席格雷厄姆·布萊迪爵士（Sir Graham Brady；布雷迪爵士）稱，此舉旨在平衡讓「認真的參選人」參選，和避免「沒甚機會晉級的上千人」出現。

分析：BBC政治事務編輯克里斯·梅森（Chris Mason）

在放下過去，邁步向前，與給予全黨一次機會熱烈辯論其未來之間，保守黨須找出平衡點。

對於某些人來說，要求取得20人提名方可登上選票，或是強人所難，但還是沒有某些人所想象的那麼高。

要取得30票才能晉級第二輪投票也將踢走更多人，但也不及過去的周末裏，某些人提出的全黨議員10%，即36人那麼高。

簡而言之，龐大的參選人集團很快就會收縮，那些被淘汰的參選人，他們的支持者將轉投哪個陣營，就會成為關鍵問題。