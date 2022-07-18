英國高溫天氣：可能迎來史上最熱一天 氣象局首次發佈紅色預警

1 小时前

圖像來源，Reuters

英國可能在本周迎來有記錄以來最熱的一天，氣溫預計將達攝氏41°。

英國氣象局周一（7月18日）和周二在英格蘭大部分地區發佈了極端高溫紅色預警，從倫敦一直到約克和曼徹斯特。

目前，英國的最高氣溫記錄是2019年在劍橋錄得的38.7°C。

英國其他地區也將出現高溫——英格蘭其他地區、威爾士全境和蘇格蘭部分地區將發出橙色警告。

圖像加註文字， 英國氣象局發佈的18、19日高溫天氣預警

預計今天（周一）倫敦將成為世界上最熱的地方之一，飆升的氣溫將超過西撒哈拉和加勒比地區。

一些學校計劃停課或提前放學，英國鐵路網公司則宣佈取消部分鐵路班次。

炎熱的天氣將持續至周二，夜間氣溫也將保持在20 度以上，周三預計氣溫開始回落。

這是自去年引入紅色預警系統以來，英國氣象局首次發佈紅色預警。

這意味著（天氣）可能給「公眾和基礎設施的廣泛影響」，需要「對工作方式和日常生活做出重大改變」。

分析：真有必要大吃一驚嗎？

BBC氣象預報 吉斯-盧卡斯（Sarah Keith-Lucas）說，這是有史以來第一次英國的天氣預報圖上顯示氣溫超過攝氏40度。

她說，看起來好像很嚇人，但其實，我們並不需要太過大驚小怪。歸根結底，過去30年來，我們一直在說，氣候變化導致全球變暖。

英國布里斯托爾大學的氣候科學家尤尼斯·羅博士（Eunice Lo）向BBC說：「氣溫上升是氣候變化的一個標誌」。在英國，每年有2000人因熱浪而多死。

她說， 自1884年以來，英國年度最熱的前10名都發生在2002年之後。「現在全球熱浪正變得越來越普遍，持續時間也越來越長。」

羅博士補充稱：「我們需要停止燃燒化石燃料，現在就該迅速採取行動。」

除了英國氣象局發佈的紅色和橙色警告外，英國衛生安全局還對英格蘭地區發佈了四級警告，政府將其視為「國家緊急情況」。

周六（16日），政府部長們緊急召開「眼鏡蛇會議」後，衛生大臣史蒂夫·巴克萊表示，將增加部署急救車、急救電話接線員。

倫敦救護車服務中心表示，由於氣溫升高，他們每天接到大約 7,000 個求助電話，預計周一和周二將達到 8,000 。該部門解釋說，通常，倫敦最忙碌的一天只會接到大約 5,500 個求助電話。

氣溫飆升也對歐洲和北非的大部分地區帶來了毀滅性的影響，從希臘到摩洛哥，野火肆虐，法國和西班牙的數千人緊急疏散。

最近幾天，葡萄牙和西班牙有超過 1,000 人因與高溫天氣有關死亡。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 倫敦地鐵許多線路沒有空調

分析：為什麼這麼熱？「我想你已經知道答案」

BBC氣候事務主編羅拉特（Justin Rowlatt）：

世界平均溫度比工業化前的水平升高 1 攝氏度多一點時，熱浪就發生了。

根據聯合國氣候科學機構政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 的說法，我們生活在 125,000 年來最熱的時期。

我們知道這背後的原因——燃燒煤炭和天然氣等化石燃料造成的溫室氣體排放。IPCC 稱，大氣中的二氧化碳 (CO2) 濃度處於 200 萬年來的最高水平，並且還在不斷上升。

如果各國政府去年在格拉斯哥舉行的聯合國 COP26 氣候會議上做出的所有承諾都得到落實，那麼預計到本世紀末，全球氣溫可能將上升 2.4 攝氏度。

但壞消息是，二氧化碳的排放量繼續增加。如果到 2030 年沒有大幅削減，我們可能會看到變暖會更嚴重。科學家預測，到本世紀末增幅可能高達 4攝氏度。