倫敦希思羅機場前世今生：九十多年變遷 如今老闆是誰？

40 分钟前

圖像來源，Getty Images

熱浪席捲英國，7月19日英國時間中午，位於倫敦西部的希思羅機場地區氣溫高達 40.2 °C。

時值夏季旅行高峰，航班延誤、取消造成混亂，圍繞機場旅客費應該上調還是下降的爭議，又給乘飛機旅行或許將變得貴不可及的擔憂添了把火。

英國民航局CAA通知希思羅機場在2026年之前逐年下調向航空公司收取的乘客費，但後者希望上調。這筆費用由航空公司支付，但可以通過機票轉嫁給乘客。這筆錢用於運營航站樓、跑道、行李系統和安檢。

目前，希思羅機場對每一位乘客平均收取約 30 英鎊，比2012年漲了10 英鎊；CAA希望2026年這筆收費降到 26 英鎊，而希思羅機場希望漲到將近 42 英鎊。

可是，希思羅機場現在的老闆是誰？

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前世今生

希思羅機場（LHR）位於倫敦以西大約 23 公里，現在是一個門戶型國際航空樞紐、歐洲最繁忙的機場之一，四個航站樓，84 個航空公司執飛與84個國家203個機場之間的航線。

現有南、北兩條跑道，新建第三條跑道的計劃至今仍無定論。

92年前，飛機製造商理查德·菲爾雷（Richard Fairey）1.5萬英鎊的價格從一位牧師手裏買下一片土地，用來修建簡易私人機場，組裝和測試飛機。

那個地方當時叫大西部機場（Great West Aerodrome），就是今天希思羅機場所在地。

第二次世界大戰爆發後，英國政府根據戰時緊急法令趕走菲爾雷，徵用了大西部機場，將它改建為軍用赫希頓機場，即皇家空軍基地，修了多條跑道，包括一條「大衛之星」圖案的跑道。

二戰結束，皇家空軍不再需要赫斯頓，1946年1月1日將這片土地移交給空軍部，用以改建為倫敦新的民用機場。

改建工程同年竣工，改名倫敦機場。

倫敦機場第一架起飛的是蘭開斯特轟炸機改裝的班機，執飛倫敦-布宜諾斯艾利斯航線。

1955年，英國女王伊麗莎白二世為倫敦機場新建成啟用的中央航站樓和新塔台剪彩。次年，機場年客流量為 200萬人次。

截止1946年底，倫敦機場迎送的乘客總計 6.3 萬人次；2006年希思羅機場慶祝成立60週年時，歷年吞吐旅客人次總計 14 億。

2018年，希思羅四個航站客流量共 8100萬人次。

圖像來源，Reuters

希思羅問世

1966年，英國成立英國機場管理局（BAA），倫敦機場更名為希思羅機場。

1969年，T1航站樓啟用。

1976年，開通第一條協和式客機執飛的航線。

1977年，希思羅機場接入倫敦地鐵。

1986年，T4 航站樓啟用，由查爾斯王子和戴安娜王妃揭幕。

2008年，T5 航站樓 ，當時希思羅機場客流量每年約 7500萬人次。

2009年，時任工黨政府支持希思羅修建第三條跑道的設想，但保守黨誓言堅決反對。

2015年，機場委員會正式提出希思羅機場修建第三條跑道的建議。

希思羅第三跑道計劃直至今日仍停留在紙上，爭論依舊，無法定奪。媒體曾為此形容希思羅機場成了政壇上被踢來踢去的足球。

圖像來源，Steve Parsons/PA Wire

老闆是誰？

倫敦希思羅機場（LHR）是英國最大的私營航空樞紐，從飛機製造商菲爾雷到皇家空軍、BAA，再到國際財團，希思羅機場的老闆幾番易人。

現在，它由希思羅機場控股有限公司（前身為BAA）擁有並經營。希思羅機場控股有限公司（ FGP Topco Ltd）是一個國際財團。

這個財團目前最大股東是西班牙基建公司法羅里奧集團（Ferrovial S.A.，25.00%），其他股東包括：

卡塔爾投資局（QIA，20.00%）

加拿大魁北克儲蓄投資集團（CDPQ，12.62%）

新加坡主權財富基金（GIC，11.20%）

美國私人股本投資基金Alinda Capital Partners （11.18%）

中國投資公司（CIC，10.00%）

英國大學退休金計劃（USS，10.00%）

2012年11月，中國主權財富基金宣佈將從法羅里奧集團和其他投資者手中購買希思羅機場 10%的股份，價格為7.27億美元（約合45.5億元人民幣）。