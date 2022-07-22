誰將接替約翰遜 成為英國保守黨新黨魁和首相？

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英國保守黨新黨魁和首相繼任者爭奪進入最後階段，在初期角逐中淘汰了其他對手的兩名決賽候選人將在9月黨內投票中一決勝負。

誰將成為鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）的繼任者：外交大臣利茲·特拉斯（Liz Truss），還是前財政大臣裏希·蘇納克（Rishi Sunak）？

他們是誰？各自有哪些政策主張？

不過，這二人中不管誰最終勝出，都將在英國政壇寫下一個「史上第一」。

裏希·蘇納克，前財政大臣

裏希·蘇納克（Rishi Sunak）如果最終成為約翰遜的接班人，則將成為英國歷史上第一位出任保守黨黨魁和首相的南亞裔移民後代，也是這個高位上最年輕的一位。

蘇納克出生於1980年5月，42歲，父母1960年代從東非移民到英國，都是印度裔。父親是全科醫生，母親經營自己的獨立藥房。

他出生在英格蘭南安普敦，自幼目睹父親服務社區，對其奉獻社區的精神感到欽佩，而在母親的藥房幫忙期間，蘇納克上了人生第一堂商業管理課。

蘇納克接受的是英國貴族式教育。他從溫切斯特公學畢業後進入牛津大學攻讀哲學、政治和經濟學。本科畢業後又到美國常春藤學府之一的斯坦福大學讀MBA。

在斯坦福求學期間，蘇納克遇到了現在的妻子，阿克莎塔·穆爾蒂（Aqshata Murthy）。她的父親是印度億萬富翁、IT 服務業巨頭Infosys 聯合創始人納拉亞納·穆爾蒂（Narayana Murthy）。蘇納剋夫婦現有兩個女兒。

他畢業後先後就職於投資銀行高盛（Goldman Sachs）和一家對沖基金，在步入政壇前曾與人共同創辦了一家投資公司。

2015年，蘇納克當選約克郡裏士滿選區保守黨議員，住在諾薩勒頓鎮（Northallerton）郊外的科比西格斯頓（Kirby Sigston）。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 裏希·蘇納克（Rishi Sunak）

蘇納克2020年2月出任英國財政大臣，上任不久即面臨新冠大流行爆發，他必須同時應對控制疫情、封鎖隔離和避免經濟停滯這雙重挑戰。

2021年，約翰遜首相感染新冠住院治療，告假期間由蘇納克代理首相職責，一度被視為保守黨領袖繼任者熱門人選。

蘇納克曾承諾春季「不惜一切代價」幫助人們度過大流行，代價中包括 3500億英鎊專款，民意支持率達到頂峰。

他明確表示，一旦通脹得到控制就減稅；這只是時間問題，而不是會不會的問題。

有一些批評人士質疑這位百萬富翁是否真正了解因疫情、通脹而陷入財務困境的家庭受到的壓力有多大。

2022年4月，蘇納克及其家人的財務狀況受到嚴格審查，他的妻子阿克沙塔·穆爾蒂（Akshata Murty）的稅務細節成為人們關注的焦點。

她後來宣佈將開始為她的海外收入繳納英國稅，以減輕丈夫的政治壓力。

工黨對他的財務狀況提出了一些問題，包括：蘇納克先生是否曾經從避稅天堂的使用中受益？蘇納克的發言人表示，他們「不承認」這些說法。

2022年，蘇納克和其他一眾政府高官因為2020年違反社交隔離規定被警方罰款。

他在保守黨內高層不乏重量級人物的支持。

麗茲·特拉斯（又譯卓慧思），外交大臣

麗茲·特拉斯（Liz Truss）如果最終勝出，則將成為英國歷史上最年輕的女性保守黨黨魁和首相。

麗茲·特拉斯（Liz Truss，又譯卓慧思，全名伊麗莎白·特拉斯）1975年出生於牛津，屬於「70後」。她的父母，一位數學教授和一名護士，被視為「左翼」。

她四歲時全家搬到了蘇格蘭的佩斯利，後來又搬到利茲，她在那裏一所公立中學畢業後考入牛津大學。

在牛津期間，特拉斯攻讀哲學、政治和經濟學，並積極參與學生政治，最初在自由民主黨陣營，後來轉為保守黨。

從政前她曾在殼牌（Shell）和大東電報局（Cable & Wireless）當會計師，但人生志向始終放在英國政治權力中心，威斯敏斯特。

2010年，特拉斯首次當選西南諾福克郡國會議員，步入政壇，在保守黨內人氣較高，短短11年中已經歷任教育部長、司法部長和國際貿易大臣等多個重要職位。

2021年，46歲的麗茲·特拉斯（Liz Truss）成為英國第二位女性外交大臣。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 麗茲·特拉斯

她出身於勞動階級家庭，頗有基層人氣，加上做事素有「鐵娘子」口碑，因此早就有一些英國媒體甚至預測，她有望成為未來保守黨歷史上又一位「撒切爾夫人」。

學生時期特拉斯曾在學校的戲劇中扮演瑪格麗特·撒切爾（Margaret Thatcher），但現在她的目標是在現實生活中成為首相。

也有評論認為，也許正是因為她人氣日盛，約翰遜當時任命她作外相，讓她主管國際事務，這樣就能從一定程度上削弱了她可能在國內政壇積蓄力量的能力。

特拉斯除了在英國國內政壇被形容為一顆新星並對多項政策政見鮮明之外，在重大外交和國際問題上也有很清楚的立場。

她力主英國政治經濟重心東移，在接受外相任命之後第一時間就對美國、英國和澳大利亞三國簽署的AUKUS安全協議給予高度評價，還表示希望英國將與美國和澳大利亞一起共同努力維護印太地區的繁榮與安全。

特拉斯在出任國際貿易大臣期間曾大力主張英國加快政經重心轉移到印太的步伐，並力主英國加入TPP和新版的CPTPP。

但是，她認為在國際貿易問題上應該對中國的「不公平」做法採取更強硬立場，反對世貿組織把中國繼續定義為「發展中國家」。

她曾擔任國際貿易大臣，談判"脫歐"後的貿易協定。

2016年脫歐公投時，特拉斯選擇留在歐盟，不過後來表示自己已經改變了看法，並呼籲英國抓住脫離歐盟的機會推動經濟轉型。

日前她再次表示，英國企業應該更積極地把握好脫歐之後帶來的全球自由貿易新機遇。

她也曾因為在2015年保守黨關於英國奶酪進口的會議上的講話而被嘲笑。