英國頒令阻曼徹斯特大學對中國企業出售視覺傳感技術

27 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國商業大臣誇西·克沃滕引用《國家安全與投資法》頒令阻止這次交易。

英國政府以國家安全理由，頒令阻止曼徹斯特大學（University of Manchester）向一家中國企業批出視覺傳感技術使用權許可。

據《泰晤士報》（The Times）報道，英國政府認為是次被禁出售的技術有可能被用於軍用無人機和導彈之上。

曼徹斯特大學表示將遵從政府頒令，但同時稱，校方「備有完善的內部制度來審視擬議的國際協議」。

曼徹斯特大學發言人稱：「本案遵從了有關制度，並且根據立法，我們自願將此協議提交給了英國政府。」

BBC已聯繫中國駐英國大使館尋求評論。

「安全風險」

協議中的買方是北京無限視覺科技有限公司，其網站介紹稱：「我們掌握尖端的 3D 渲染技術，為住宅文化和商業項目提供逼真的靜止圖像、動畫和虛擬現實……主要利用計算機圖形圖像技術進行視覺設計和創作。」

根據協議，無限視覺科技將利用「Scamp-5」與「Scamp-7」視覺傳感器，開發、測試與驗證、生產、使用並銷售獲授權產品。

圖像來源，Getty Images

據曼徹斯特大學網頁介紹，這些傳感器不會輸出影像，而是會「高速且低能耗地」自動計算，可應用於「機械人、VR（虛擬現實）、自動汽車、玩具（與）偵察」上的「新型內載視覺應用」。

英國商業大臣克沃滕稱，有關技術「或會被用於建設國防或科技能力，而這將對英國構成國家安全風險」。

剛在執政保守黨黨魁選舉中被淘汰的下議院外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat；董勤達）在Twitter上表示歡迎政府的決定。他說：「我們不該任由北京買斷英國的創新技術。」

BBC中國媒體分析員凱麗（Kerry Allen）報道，中國微博網民猛烈批評英國政府此次決定，一些人認為英國必須與中國企業合作，才能跟上中國快速發展的技術。

今年早些時候，克沃滕對荷蘭安世半導體（Nexperia）收購英國新港晶圓廠（Newport Wafer Fabrications）展開國家安全調查。安世半導體實際持有者是中國上海上市公司聞泰科技。