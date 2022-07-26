蘇納克：從「不惜代價」救經濟到進軍唐寧街十號的移民後代

1 小时前

圖像來源，Getty Images

將於今年9月接任鮑里斯·約翰遜出任英國保守黨黨魁、未來首相的候選人還剩兩位，現任外交大臣特拉斯和前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。

裏希·蘇納克（Rishi Sunak，又譯辛偉誠）2020年2月出任財相時，是唐寧街11號財相官邸歷史上最年輕的主人，才39歲。新冠疫情蔓延，英國進入全民居家隔離抗疫期間，他度過了40歲生日。

新冠疫情重創經濟，成為蘇納克上任伊始面臨的嚴峻考驗，而且是自第二次世界大戰以來最大的挑戰：帶領英國走出病毒大流行和經濟活動大幅度停滯的困境。

2月份上任，新財相被問到凖備怎麼扶持被新冠疫情和防疫措施重創的經濟，他回答：「不惜代價」，竭盡所能。這個承諾在7月公布的夏季財政預算案中得到印證，

無畏氣概

7月上旬，蘇納克宣佈追加新冠疫情緊急應對計劃開支，在原來的1900億英鎊基礎上追加300億英鎊。

一般來說，在撥款、花錢的時候財相總是比較容易收獲好評和支持。但蘇納克收獲讚譽更多是因為他擯棄晦澀艱深的術語，語言平實，而且看來是凖備不惜代價、竭盡所能讓經濟擺脫危機。

也有批評。一部分人認為這些最新舉措還是過於謹慎，另一部分人認為救助工具失之粗鈍，不夠精凖，導致一些不需要幫助的人也得到補助，而最需要的人卻得不到足夠補償。

雖然經濟學家們現在沒有高喊警惕赤字，但英國確實在迅速累積債務，而這將為未來許多年的經濟發展蒙上陰影。

圖像來源，HM Treasury

「裏希經濟學」（Rishinomics）

蘇納克在議會公布夏季財政預算方案時曾有這樣的表白：他應對危機的攻略打破了「陳規教條的約束」。

可以說，意識形態在新冠疫情危機的利齒之下基本上被拋在腦後，議員們和政府官員在大幅度增加舉債、擴大財政開支問題上找到了共同語言。

脫歐公投前，蘇納克曾為脫歐陣營搖旗吶喊。

據《約克郡郵報》報道，他當時表示脫歐將使英國「更自由、更公平、更繁榮」。

他認為歐盟的官僚主義繁文縟節對英國的企業不利，但希望與歐盟保持自由貿易關係，對脫歐後英國與歐盟達成自由貿易協定也表示樂觀。

另一個支持脫歐的原因，蘇納克解釋說，是移民政策，具體而言是改變移民規則。

他說：「我相信適度接受移民可以使我們國家受益。但是，我們必須控制邊境。」

他投票支持特蕾莎·梅的脫歐協議。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國「脫歐」後首次內閣改組充滿戲劇性

「根本性分歧」

自2015年以來，他一直是約克郡裏士滿選區的保守黨議員，並進入特蕾莎·梅政府任部長級職務。他三次投票支持梅首相的脫歐協議，但局勢轉變後迅速站到約翰遜陣營。

2019年約翰遜接替梅入主首相府之後被任命為財政部首席秘書。

2020年2月，脫歐後的政壇地震和新冠疫情接踵而至，一直與首相和首相智囊不太和睦的前財相賈維德（Sajid Javid）跟唐寧街10號博弈敗退，被迫辭職，蘇納克接班。

《衛報》二月份報道說，前財相賈維德去年秋季做了15年來最大膽的減稅增開支預案，約翰遜嫌不夠大膽。約翰遜希望看到擴張性的、刺激經濟立刻大幅增長的預算案，裏面要包含減稅和增大基建開支的內容。

蘇納克起初是約翰遜的堅定支持者，但2022年春夏辭職，稱自己對經濟事務的觀點和立場於首相產生了「根本性的分歧」。

他辭職後約翰遜政府不少高官立刻步其後塵宣佈辭職。

精英教育

蘇納克的父母從東非移民到英國，都是印度裔。父親是全科醫生，母親經營自己的獨立藥房。

他出生在英格蘭南安普敦，自幼目睹父親服務社區，對其奉獻社區的精神感到欽佩，而在母親的藥房幫忙期間，蘇納克上了人生第一堂商業管理課。

蘇納克接受的是英國貴族式教育。他從溫切斯特公學畢業後進入牛津大學攻讀哲學、政治和經濟學。本科畢業後又到美國常春藤學府之一的斯坦福大學讀MBA。

在斯坦福求學期間，蘇納克遇到了現在的妻子，阿克莎塔·穆爾蒂（Adshata Murthy）。她的父親是印度億萬富翁、IT服務業巨頭Infosys聯合創始人納拉亞納·穆爾蒂（Narayana Murthy）。

蘇納剋夫婦現有兩個女兒。

他畢業後先後就職於投資銀行高盛（Goldman Sachs）和一家對沖基金，在步入政壇前曾與人共同創辦了一家投資公司。

2015年，蘇納克當選約克郡裏士滿選區保守黨議員，住在諾薩勒頓鎮（Northallerton）郊外的科比西格斯頓（Kirby Sigston）。

在許多人心目中，他是最富有的國會議員之一，但他本人對此緘口不言。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘇納克的風格跟首相約翰遜不同。

移民之子

蘇納克屬於出生在英國的第二代移民。外國移民血統和少數族裔這種身份識別對他來說很重要。

2018年，他在接受英國廣播公司（BBC）採訪時提到父母都是南亞移民，「就文化教育而言，我周末會去印度教的廟宇 — 我是印度教徒 — 但星期六我也會參加南安普頓足球俱樂部的比賽；就是兩頭兼顧，什麼都參與。」

他說自己成長過程中沒有太多遭遇種族歧視的經歷，但確實有一件事一直難以釋懷。

那是他十來歲的時候，有一次跟弟弟妹妹一起出去玩，進了一家快餐店。他在照顧弟弟妹妹，坐在附近餐桌的人出言不遜，「這是我第一次經歷（種族歧視），……說了些令人非常不愉快的話。用了P字（英語中對巴基斯坦或南亞裔人的蔑稱）。」

被人無端辱罵，蘇納克永遠記得那種刺痛，「像針一樣刺痛；我至今記憶猶新，那就烙在我的記憶中。侮辱可以表現為許多不同的方式。」

不過，他覺得「無法想象」那樣的事會發生在今天的英國。

個人「品牌」

英國主要民意調查網站之一YouGov的數據顯示，英國公眾對蘇納克出任財相後的表現基本上是認可的，支持率始終平穩保持在半數以上。

雖然他的風格跟頂頭上司約翰遜首相非常不同，給人印象是沉穩、規矩，不張揚，而且喜歡整潔的髮型，但顯然他已經開始創自己的品牌 —「裏希品牌」，打造自己的公共形象。

他會在社交媒體上發自己的照片，比如自己身穿灰色連帽運動衫坐在電腦前，在百貨公司約翰·路易斯（John Lewis）乘自動扶梯。

最新照片是他到一家日本餐館幫工，以身作則推動餐飲業復蘇，鼓勵公眾多下館子。他端盤子上菜的照片也招來不少批評，因為顯然不符合間隔2米的安全社交距離，而且不戴口罩。