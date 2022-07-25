中英關係：英國首相競賽中的「中國爭論」和影響雙邊關係的多重推力

38 分钟前

圖像加註文字， 英國保守黨黨魁競爭者特拉斯（左）和蘇納克（右）

英國「後約翰遜」時代相位之爭如火如荼，面對經濟不振、通貨膨脹、民生不景以及與歐盟關係緊張等眾多緊要話題，保守黨黨魁、首相競逐者的爭論焦點竟然出人意料地轉向「中國」。

就在英國各大媒體紛紛報導保守黨黨魁競爭者相互指責對方對北京態度軟弱並宣示將「強化對中國立場」同時，人們注意到，英國從政界到民間對中國的態度都在發生巨變，包括最大反對黨工黨的中國政策也在無聲無息中有重大修正。

從種種跡象看，不管此次英國政權更迭如何演繹、未來各種重大政策如何調整，一點已經比較明確，那就是英國主流民意曾一度盛行的期望透過與中國經濟合作而促成「合作共贏」的「務實」戰略思路已經成為過去。

「中國」舌戰

圖像來源，Reuters

英國主要紙媒顯著位置報導了保守黨繼任首相競爭者蘇納克（Rishi Sunak，辛偉誠）和特拉斯（Liz Truss，卓慧思）在應如何對待中國問題上的最新唇槍舌劍和相互攻擊。

保守黨黨魁競爭者蘇納克已經承諾，一旦當選將關閉英國境內所有孔子學院。特拉斯也在人權、香港、新疆和台灣等諸多問題上對北京的政策再度做出抨擊。

《每日電訊報》引述蘇納克話說，特拉斯在擔任教育部長時曾「幫助北京滲透英國大學」。這份報紙還說，蘇納克已公開指稱中國是英國面對的「最大長期威脅」，並認為英國政界罔顧中國「惡劣行為」的時間太久了。

作為對蘇納克指稱的答覆，特拉斯在接受《每日郵報》訪問時反擊稱，她從出任外相一職第一天就「強化了應對中國的立場」；她還承諾，一旦成為首相將進一步強化立場。特拉斯也同時抨擊曾長期在金融業工作的蘇納克在中國問題上「一貫軟弱」。

長期以對北京立場強硬著稱的前保守黨黨魁鄧肯-史密斯勳爵在此次黨魁和首相競爭中支持特拉斯。他指責蘇納克不顧中方在人權方面的劣跡和對英國議員的制裁，「在出任財政大臣的兩年中大力推動與中國的經濟合作」。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會

北京回應

面對英國政界的最新聚焦，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應說：「英國保守黨黨首選舉是英國的內政，我不予評論。我想奉勸個別英國政客，動輒拿中國說事，鼓噪所謂『中國威脅論』等不負責任的言論，並不能解決自己的問題。」

英國從2000年代的布萊爾、布朗的工黨首相時代到2010年代中期的卡梅倫保守黨首相時代，針對中國曾長期推行擱置爭議和大力發展經貿關係的政策。卡梅倫政府還在2015年與到訪中國領導人習近平簽署了「黃金時代」一攬子大型經貿合作協定，讓英中關係發展達到一個高潮期。

自從美國特朗普（川普）政府2018年開始修正對中國政策以來，英國政界和商界始終存在著所謂鷹派和鴿派之間的博弈，以至於在是否批准華為5G和是否接受中國繼續在重大基建項目中投資等一系列問題上曾一度懸而不決。例如，在華為問題上，約翰遜政府最終還是在美國強大壓力下宣佈禁止華為參與英國5G；而在中資收購英國晶圓廠和參與修建核電站等項目中，也是先批准之後再重新審核。

不過，隨著北京在新疆、香港、台灣等方面的政策日趨強硬，以及在世界各地大力展開所謂「戰狼外交」，英中關係從2015高潮期不斷冷卻的走勢日趨明顯。

左右英中關係的內外因素

英國知名中國問題專家布朗（Kerry Brown）不久前在英中貿易協會（CBBC）雜誌上撰文預測2022兩國關係走勢時，把英中關係走勢分政治和經濟兩個角度來看。

他一方面舉出英美澳組建AUKUS、印太軍事聯盟以及G7將中國定義為戰略競爭對手等實例指，地緣政治角力大趨勢所造成的英中政治關係冷卻和競爭的大走向會繼續。

他也同時指出，英中兩國經貿和民間關係發展則存在很多不定因素，主要因為雙方都面對很多國內經濟和政治難題：比如中國要推「雙循環」、「共同富裕」，還有二十大人事問題；而英國如果未來一段時間經濟狀況持續惡化，也會衝擊到兩國關係。

由英國議會下院一些關注中國話題的議員贊助成立的中國研究小組（CRG）的首席研究員帕米莉（Julia Pamilih）近期在接受BBC中文訪問時援引小組的研究報告說，卡梅倫首相時期所稱英國是中國「在西方最好的伙伴」時代已經成為過去。研究指出，北京在新疆和香港的強硬政策，以及其後對澳大利亞發動的貿易制裁和對英國議員的制裁等行為，在英國以及民主世界改變了民間和政界對中國的態度。

圖像加註文字， 英國工黨黨魁斯塔摩爾和影子外相拉米訪問德國

在執政保守黨中國政策日益強硬同時，即使是在野工黨也在近兩年內逐步修正了對中國政策。隨著工黨拉米議員接替南迪議員出任影子外相之後，工黨的中國政策也從當年的「合作共贏」時代有了重大轉變。工黨內部的研究文件開始也對當年布萊爾、布朗內閣與北京簽署允許中國增加對英國投資，以及承認中國對西藏主權等政策提出了檢討。

除工黨領導層的中國政策出現明顯改變之外，十多名現任工黨議員參與與加入最初由保守黨發起的跨國對華政策聯盟（IPAC），也表現出工黨內部意向的變化。 眾多工黨議員在英國議會有關香港、新疆、人權等多項動議案中也都採取了支持保守黨同事相對強硬對中國提議的立場。

當然，也有分析人士指出，保守黨和工黨內部仍然不乏有希望以「務實」態度對待英中關係的呼聲。特別是在金融和文化領域曾經或繼續與中國有聯繫的人士，希望從某種程度上維繫「政冷經熱」。

這些更加希望務實的議員們還認為，英國雖然是美國的盟國，但是與歐盟一樣，仍然需要在某些特定問題上保持「政策自主權」。