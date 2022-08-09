香港BNO移民英國：國際生費用高昂 清貧學子升學夢遙

林子晴

BBC News中文 特約記者 發自倫敦

10 分钟前

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 李家俊一家最近帶著他有機會到倫敦升讀大學的希望, 從諾丁漢搬到了倫敦。

「哇！ 我取得了LSE的Offer！」

今年初夏，17歲的在英香港學生李家俊，得悉獲倫敦大學政治經濟學院（LSE）法律系的有條件錄取通知後，在諾丁漢的家裏尖叫起來。

收到這個挑燈夜讀熬來的成果，一向理性冷靜的他，難得地展露出如小孩般的興奮。他立即告訴媽媽，還說，當時「我叫得聲音都吵啞了」。

不過，出身草根單親家庭的他，恐怕會因無法支付高昂的國際生大學學費，眼睜睜看著九月入學美夢化成泡影。

像李家俊這樣，經英國國民（海外）BNO簽證移英的港人，由於沒有預永居或永居身份，也未連續在英國居住三年, 不符合享有每年上限9250英鎊（約8.8萬港元）的英國本地生學費資格，亦不得申請任何政府貸款和資助。若入讀三年本科課程，根據LSE最新公布的外國學生年度收費水凖，每年僅學費就高達2.3萬英鎊（約22萬港元），甚至可能更高。

月前，英國多名國會上議院議員、跨黨派下議院議員、學者和公民團體成員聯署去信，促請政府讓BNO港人享有與本地生同等學費待遇。但政府至今未見有實際回應，而聯署倡議也受到部分港人和華人社群的異議。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 他說，見到香港《國安法》實施後，法律淪為「可危害社會」的工具

理想與現實的對撞

2019年反修例示威風波後，香港社會風雨飄搖。北京其後於2020年在香港實施《國安法》，促使英國宣佈開放BNO港人移英通道。

當時，李家俊的母親遭到公司遣散，丟失了養活一家三口的會計文員工作。她為了兩個孩子的未來作了大膽的決定，花盡積蓄，2020年底移居英國，落腳於英格蘭中部城市諾丁漢，暫靠在華人餐廳打工維生。

「我見到媽媽很辛苦，我自己也要那麼辛苦，」 李家俊說，「我拿到書後，就熬夜把它背完，翌日上課已經在問老師問題。」

移英後的一年多裏，李家俊入讀了英國公立中學，重新適應截然不同的課程，完成了英國高考，還曾到一家大律師行和一家律師行作短期實習，並且參加了兩個大學舉辦的法律和學術比賽，更在當中一個比賽中奪冠。

閒時，他會在網上為香港學生補習，賺取零用錢。

談起入大學讀法律系之志，鼻樑上掛著黑框眼鏡的李家俊帶著半分名校辯論隊說話的語氣道， 這不只是為改善家境，更多的是受到香港政局巨變啟發。

「由小到大，我都希望成為醫生，」 他說， 一是為了安穩生活，二是能扶助他人。但三年前在香港爆發的反修例示威風波，成了他重要的政治啟蒙。他說，自己曾滿腔熱血走上街頭，但是見到《國安法》實施後，法律淪為「可危害社會」的工具。

「就如魯迅說，讀醫能救一個人，救不了整個社會。」他前思後想，決定修讀法律，未來不論從政或投身法律界，盼能延續自己對公義與法治的追求。

但是，談完理想與追求後，擺在李家俊眼前的現實是，他無法在沒有貸款支援下支付國際生的學費，身邊親戚也愛莫能助。他也曾打算報名法律學徒計劃，但無奈也未能符合資格。

李家俊的例子並非孤例。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國共收到12.3萬宗BNO簽證申請

移英BNO應該享受本地生待遇嗎？

英國智庫British Future傳訊主任巴林格（Steve Ballinger）說，他與港人團體開會時, 一次次聽到關於大學學費的疑慮。智庫遂於5月底發起聯署，要求給與BNO港人本地學費資格。他說，這個倡議「在（英國）政界、高等教育界和公民團體中獲得了很熱烈的支持」。

巴林格認為，英國不應用高昂學費，阻礙香港學生更好地貢獻英國社會；而且，「大部分香港人來到這裏，以這裏為家，我們也應該把他們當作家中一員」、視他們作本地生。

自BNO簽證計劃去年1月底開放至今年三月，英國內政部一共收到12.3萬宗簽證申請, 11.3萬宗申請已獲批。

當中有多少是將在未來五年內中學畢業的學生, 官方未有數字。另外, 英國日前亦正式宣佈，擴大准許1997後出生、父母其中一方持BNO身份的香港年輕人獨立申請BNO簽證。這群能在沒有家庭支持下移英的年輕人，也將有入讀大學的需求。

然而，有關「本地生待遇」倡議的最大反對聲音卻是來自港人社群。不少在英港人網上群組就此有過激烈討論。

當中反對的，就包括40多歲的香港前社福界工作者CoCo。

她說，「我們香港人移居到那裏，還沒有正式為這個國家或社會作出過任何貢獻, 也未開始繳稅，」 沒有資格享有本地生優待。

「我不想香港人到了英國後，會被英國人覺得，你們這些香港人來到就討好處，」 她說。

CoCo已經成功申請簽證來英，這個月移居到克約郡謝菲爾德（雪埠），進修藝術治療碩士學位。她坦言學費負擔沉重，但「我願意支付費用，我家人也會幫助」。

圖像加註文字， 學者稱，「移英港人社群組成多元，經濟能力不一」

為什麼會有反對聲音？

英國杜倫大學社會學系社會工作助理教授江瑞婷解釋，移英港人社群的社經能力懸殊，有家庭全無經濟壓力，另有一些，尤其是具政治原因獨自移英的年輕人，卻很有需要，令社群內就此意見和關注度不一 。

至於社群中的反對聲音，江瑞婷說，部份與他們有想成為「較優秀移民」 （Better mirgant）的心理有關， 希望證明自己與搶奪本地資源的經濟移民有別，來英國並非為了圖福利，而是來作出貢獻，對英國社會有價值。另外，也有些老一輩的華人移民認為，「當年也他們沒有這些福利，為何新來港人要來爭取這些福利。」

江瑞婷認為，原則上，不論來自哪裏的移民，皆有接受高等教育的權利；而從實際角度，如果英國政府資助BNO香港學生以本地學費或貸款讀大學，也是對未來人才的投資。

BBC中文曾向英國教育部查詢。當局指，「已留意到有關聯署信件, 會在適當時間作出回應。」

官方未見有意改變學費政策，江瑞婷和巴林格認為，大學或者政府相關部門值得研究另外一些途徑，如設立港人助學金，協助BNO香港學生升讀大學。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 李家俊說，移英後最想念的是在香港的同學，由於當初離港倉促, 未有與好友好好道別。

會考慮回香港去嗎？

縱然深知家中無力繳付大學學費，李家俊仍然報讀了多個法律系課程，盼能透過獲取獎學金升學。

李家俊一家最近帶著他有機會到倫敦升讀大學的希望，從諾丁漢搬到了倫敦。

他與BBC中文作訪談數周後，收到了來自倫敦政治經濟學院的電郵。但這次傳來的卻是壞消息：他的獎學金申請被拒。

李家俊說，早已知道國際生獎學金競爭激烈，機會很微，但他仍難掩失落之情。

他猶猶豫豫地說，若無法升選大學，「可能先工作吧......都是做待應......藍領工作......或者建築工作，」並希望五年後有足夠儲蓄入大學。屆時, 他應會取得預永居身份, 可得本地生學費資格。

如果回去入讀香港的大學，他便能享有政府貸款或資助，那他有想過回港嗎？

對此，李家俊毫不猶豫地回答，「我沒有打算，一點也沒有考慮。」'

「這就等如屈服了。要挨日子，我也寧願在一個有自由有民主的國家挨日子，不要留在一個崩壞了的地方。」