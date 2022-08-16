「AI 輔助新冠診斷只是博士課題的一部分」 —— 南京90後陸思源的故事

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圖像來源，University of Leicester 圖像加註文字， 陸思源，31，在萊斯特大學完成博士論文答辯。他研究機器學習和計算機輔助診斷。他希望自己的努力有助於減少誤診。

來自南京的重度腦癱患兒陸思源最近給了自己一份大禮：英國萊斯特大學博士文憑，還在導師輔導下開發了一款人工智能（AI）輔助遠程診斷新冠的軟件。

「我好擔心，擔心到了英國會活不下去。」

陸思源清楚記得。那是2019年，他正凖備從南京到英國來讀博士學位。他自幼患重度腦癱，離不開輪椅，在接受康復治療前無法正常吐字發聲。

2022年8月，31歲的陸思源在萊斯特大學提前完成博士論文答辯，凖備啟程回國。他的專攻方向是機器學習、人工智能和計算機輔助診斷技術。

他怎麼做到的？是什麼支撐著這個90後腦癱患者承受常人之難忍，在自己的稱謂中加上了「博士」二字？

回國前幾日難得輕鬆，陸思源和導師張煜東教授與BBC中文連線，分享他的故事。

「從小就是這樣」

「我早就習慣了，從小就是這樣。」交談中，他幾次提到這一點，語氣平淡，似乎在說一件極尋常的事。

陸思源1991年2月出生在江蘇鹽城，難產窒息導致中樞神經受損，兩歲時確診腦癱。

他小時候四肢肌肉痙攣，雙腿畸形，脊柱彎曲，不能走路，手張不開，抬頭困難。

大約20%的腦癱患者智力發育正常。他是其中之一。

父母決定，不能放棄。這個孩子不但要長大成人，還要讓他成才。

「父親從小就跟我說，我和別人不一樣，要想活下去，只有好好學習。沒有別的選擇。學習是唯一的出路，」他說。

所以，他就這樣一路走來，從幼兒園，到小學、中學、大學，本科、碩士，再到英國，花兩年時間學完通常需三、四年的博士課程。

陸思源說，童年記憶中不乏快樂，雖然身體痛苦。

小時候家在鹽城，去過幼兒園，被淘氣的孩子欺負過，也被仗義的孩子保護過，在康復中心遇到過其他有類似疾患的孩子。

他說，最開心的時候是鄰居小朋友到家裏來和他一起玩耍。

到了上學年齡，有學校怕擔責任，不願收他，但最終還是和同齡人一起跨進校門。

學習對他來說像吃飯睡覺一樣自然。

圖像來源，University of Leicester 圖像加註文字， 2022年8月，陸思源完成博士論文答辯後凖備回國。

父親「為我鋪路」

大約六、七歲時，父親給他買了台電腦，成了兒子的電腦啟蒙老師。

據當地媒體報道，陸思源的父親原來在鹽城衛校當老師，教歷史和政治，後來辭職考上南京師範大學讀研究生，畢業後留校任教。當時他不知道，父親是在為他鋪路。

陸思源的媽媽在他小時候會背著他出門，去醫院，上學、放學。他長大後用上了輪椅，還是媽媽負責接送。媽媽在他10歲那年辭掉了工作。

痙攣型腦性癱瘓的典型症狀之一是走路時雙腿呈剪刀步或交叉步，足尖著地，可以通過手術矯正。陸思源兩條腿分兩次手術，麻藥藥性過去後劇痛，但他不吃止痛藥，怕對大腦有影響，忍了三天三夜。

現在回想起來，他確信那是迄今為止「最痛苦的記憶」。

讀書幸苦。如果手用不上力，寫字慢的話，更幸苦。陸思源上的是江蘇最好的學校之一，鹽城中學。

那時，他的日常作息大致是這樣的：早上5點多起牀，6點半早讀，晚上9點半晚自習下課。然後寫作業，通常到11點休息。

「我的目標是做科研工作，所以肯定要上大學的。現在入職門檻就是博士，」他說。

寫字對他來說是個艱難的任務，得用手臂發力，筆尖「扣」在紙上，速度比別人慢幾倍。

他和同學們一起考試，每次汗濕衣襟。語文考試作文從來寫不完，英語選擇題較多，最容易，數學考試遇到需要寫出複雜演算步驟的時間就不夠用。

他高考語文很差，因為作文照例沒寫完，但英語滿分，120分。他說中學遇到一個很好的英語老師。

他初中才開始學英語，「第一個英語老師特別關照我，後來也就自然而然學得不錯。我平時聽英文歌比較多，順便就練習了聽力，學習人家的發音。」

他高考考了兩次，第二次考上了南京師範大學，學計算機。

遇到張老師

本科畢業時，陸思源凖備考碩士研究生。在本校找導師，不太順利，「應該是我的情況不太受歡迎。」那年，張煜東教授第一年帶碩士研究生，知道他的學生不多。

兩人一番交談、接觸，都覺得可以試試，於是，陸思源就成了張煜東教授的第一批碩士研究生，後來又被教授說服，跟到英國萊斯特大學繼續讀博。

當地媒體報道，兩年讀碩士期間，陸思源成績驕人，發表6篇被三大國際學術文獻檢索系統收錄的論文，其中四篇SCI論文（科技），一篇EI論文（工程），一篇ISTP論文（自然科學和技術），是班裏的學霸。

平時他也愛看直播，上網逛A站B站，唱英文歌，玩微博、微信、qq。

圖像來源，Zhang Yu-dong

他告訴BBC，心情不好的時候，調節情緒的方法主要是看書，最喜歡的作家是史鐵生。史鐵生（1951 - 2010）1969年去延安地區插隊，1972年因腿疾回北京。他在輪椅上寫作，涉獵小說、散文、隨筆、劇本。

陸思源的努力收獲了不少獎勵，包括兩次獲得國家級獎學金，一次校長獎學金。

不過，從南京到萊斯特，這一步邁得確實有點大。

是的，他承認剛開始很害怕，極其害怕到了英國會活不下去。畢竟活了28年，從來沒有獨自生活，身邊始終有父母。而且，英國那麼陌生，誰知道會遇到什麼呢？衣食住行，自己一個人怎麼能應對？

不過，他最終被張教授說服了，開始凖備雅思考試，辦簽證，申請獎學金，還申請到了中國教育基金的資助，條件是學成後回國至少服務兩年。

萊斯特大學校刊引述陸思源說：「張教授建議、鼓勵我出國留學，以拓寬視野，在英國獲得更好的學習和研究。這對我來說是一個很好的機會 ，所以我凖備了材料，來到了這裏。」

在萊斯特讀博

他的博士研究方向是機器學習和計算機輔助診斷，是本科和碩士期間的研究課題一脈相承，也希望研究成果能夠有助於減少誤診。

當時，張煜東已經在萊斯特大學任教，帶了不少博士生。他鼓勵自己第一批開門弟子之一的陸思源到英國來繼續學業。

2019年，陸思源來到英國。媽媽送他過來，和老師同學一起幫他安頓好，在主校園附近租了一間Studio公寓。期間諸多瑣碎雜事，大家也都幫他料理了。

他入校前，信息學教學大樓沒有自動旋轉門，張煜東向學校提出這個問題後，很快解決了。陸思源在讀博期間擔任研究和助教，張教授盡量安排他做遠程工作，減少他去校園的壓力。

在老師的輔導下，陸思源開發了一個用於專業人員檢測新冠的AI軟件，通過分析胸部X光片子確診是否感染新冠，校方確認這個工具的凖確率達到97.86%。

它適用於遠程診斷，迅速、凖確，頗具潛力。

圖像來源，Zhang Yu-dong

「思源和我討論過是否要申請專利的問題，他覺得這樣的工具應該免費供大家使用，可以幫助到更許多人，」張煜東說。

這個成果是陸思源博士論文的一部分。他已經完成答辯，不久將和媽媽一起回國。

陸思源在萊斯特的兩年，正是新冠疫情洶洶的兩年。他一度每周出門一次購物，平時主要用微波爐，吃匹薩和方便麵，「很無聊」。

但是他說他不孤單，平時會跟父母視頻聊天，也有同學朋友在網上交流。

他去英國超市比如特易購（Tesco）買菜，也去華人超市採購。他說，特易購送貨員會把東西留在門口，華人超市送貨員會幫他把食物放到冰箱裏。

陸思源還說，英國給他留下最深的印象是輪椅出行之方便，這一點「中國無法相比」。

「總歸是習慣了」

這樣一路走來，有沒有覺得委屈的時候？

「我很小的時候就習慣了，因為我真的只有學習這一條路，不像常人，有很多選擇。我不覺得委屈，」他說。

他還透露，因為很少社交，所以朋友不多，最好的朋友是一個師弟，但其他同對他都挺好。在萊斯特求學期間，一位師兄還去他家給他理髮。

但是，他們邀他一同出遊，他卻每次都推脫，怕麻煩，怕招人嫌。對此，張老師頗有微辭，但表示理解。

張煜東說，「思源的經歷非常勵志，」希望他能繼續走下去，今後在AI 和遠程醫療診斷領域持續發展。

回中國後打算做什麼呢？陸思源說，已經開始發簡歷找工作，目標是一線城市。找到工作後，也可以更好地孝敬父母。

陸思源說，希望自己的故事對其他患有殘疾的人有所啟示；他想說，只要努力，殘疾人也可以成就服務社會的抱負，可以對社會和他人有用，而不是累贅。