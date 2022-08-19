香港超橙與合見工軟：英國引《國安與投資法》阻止併購Pulsic或涉中國官方芯片投資

24 分钟前

圖像來源，iStock 圖像加註文字， Pulsic的客戶包括多家世界領先芯片企業。

英國商業、能源和產業戰略大臣誇西·克沃滕（Kwasi Kwarteng；關浩霆）再次引據《2021年國家安全與投資法》簽發命令，阻止一家香港企業併購英國公司。

香港超橙控股（Super Orange HK）原擬收購總部位於英格蘭港口城市布里斯托（Bristol）的Pulsic軟件公司。英國政府認為，該公司所持有的技術有可能被用於「建設國防或科技能力」。

多家香港與中國大陸媒體指出，收購方實際上可能是上海芯片（晶片）技術企業合見工軟，並稱這是一家有中國政府基金持股的非國營企業。BBC中文曾循多個途徑聯繫該公司尋求評論，但迄今並不成功。

中國駐英國大使館則批評，英方應給中資企業提供「非歧視環境」在英國經商。

今年7月，英國政府也曾引用《國安與投資法》，頒令阻止曼徹斯特大學（University of Manchester）向中國北京無限視覺科技有限公司批出視覺傳感技術使用權許可。

倫敦目前也在評估英國最大芯片工廠——威爾士新港晶圓廠（Newport Wafer Fab；紐波特晶圓製造廠）的收購案。買入方荷蘭安世半導體（Nexperia）的母公司為中國上海半導體企業聞泰科技（Wingtech）。

香港超橙、合見工軟與中國財政部

英國商業、能源和產業戰略部是在星期四（8月18日）宣佈阻止香港超橙併購Pulsic的決定。克沃滕形容香港超橙為「一家中國公司」。

各媒體引用中國香港特區政府公司註冊處紀錄指出，香港超橙控股成立不到一年，母公司為南京譜芯軟件，目前主要董事為徐昀。而南京譜芯實際上是合見工軟的全資附屬公司，徐昀是合見工軟兩位聯席總裁之一。

合見工軟官網介紹，該公司是「自主創新的高性能工業軟件及解決方案提供商，以EDA（電子設計自動化，Electronic Design Automation）領域為首先突破方向，致力於幫助半導體芯片企業解決在創新與發展過程中所面臨的嚴峻挑戰和關鍵問題，並成為他們值得信賴的合作伙伴」。

徐昀曾是美國楷登電子（Cadence Design Systems）中國區總經理，不久前被中國互聯網行業網站雷鋒網點名為「影響國內半導體圈兒的10大女高管」之一。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 合見工軟官網上的徐昀照片。徐昀前不久被中國大陸行業網站點名為「影響國內半導體圈兒的10大女高管」之一。

綜合多家中國工商登記信息網站資料，合見工軟成立於2020年5月；合見工軟官網稱，該公司2021年3月在上海成立總部，換言之，合見工軟正式運作後五個月，便輾轉成立了香港超橙控股。

BBC中文記者星期五嘗試向合見工軟官網所示電郵發函尋求評論有關報道，但全數彈回，系統顯示錯誤信息為「550——不明的主機——找不到收信者的郵件伺服器主機」；記者多次撥打官網所示總機電話，但無人接聽；記者向合見工軟官方微信發送信息，迄今未獲回應。

工商登記信息網站顯示，合見工軟的第二大股東是「國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司」，持股比例13.95%，第五大股東為「中國互聯網投資基金」，持股比例8.46%。

國家集成電路產業投資基金於2014年9月，由中國工業和信息化部、財政部指導成立，工信部稱，「是貫徹《國家集成電路產業發展推進綱要》的重要舉措」。這個基金被官方媒體稱為「國家大基金」。國家集成電路產業投資基金二期則在2019年10月成立。

中國互聯網投資基金則是由中國國家互聯網信息辦公室兼中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（中央網信辦）與中國財政部共同設立，2017年1月正式成立。中國官方形容基金是「推進實施網絡強國戰略的重大舉措」。

《國家集成電路產業發展推進綱要》則是中國國務院2014年6月公布的政策文件，其目標是激發企業活力和創造力，帶動產業鏈協同可持續發展，加快追趕和超越的步伐，努力實現集成電路產業跨越式發展」。

對於英方的決定，中國駐英國大使館對BBC評論說：「濫用國家安全複議，只會破壞英國搞投資環境與長遠利益。」

「尖端集成電路」

英國《國家安全與投資法》自2022年1月起生效，根據該法，英國政府有權審查與介入商業交易，以保護英國國家安全。

英國商業、能源和產業戰略部稱，Pulsic所開發的軟件可被用作「促成尖端集成電路建設，以用於民用或軍用供應鏈」。制止是次併購是「為減輕對國家安全風險而必要且合符比例」的舉措。

Pulsic並未對政府的決定發表評論。Pulsic在英國設有布里斯托與紐卡斯爾（Newcastle；紐卡素）兩處主要辦事處，海外據點有日本東京與美國加州聖何西（San Jose）。

正在競逐執政保守黨黨魁的英國外相麗茲·特拉斯（Liz Truss，卓慧思）說，北京「日趨自信」構成了「深切安全憂慮」。

特拉斯星期三晚在一場黨內選舉論壇上說：「我們該研究如何確保不會出口某些技術，然後被用來對我們不利。我們得把投資審查明確化，我們已經開發了相關制度，確保不會有關鍵戰略資產被併購。」